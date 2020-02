Listas CrazyMinds – Lo Mejor de Enero 2020

Listas que vuelven. Enero nos ha dejado un legado mágico e interesante que compartir. Más de cincuenta canciones componen nuestro archivo mensual, donde muchos artistas han dado pistoletazo de salida a su 2020 compartiendo música. Y nosotros os lo contamos.

Si me dan la oportunidad de elegir un lanzamiento destacado, diré que el que más me ha conmovido es el de Bombay Bicycle Club. Siempre hay un resquicio a la duda cuando las bandas se toman un descanso, pero en esta ocasión, nos encontramos un disco brillante, lúcido, disfrutable de principio a fin que deja joyas como I can hardly speak.

Pero aquí no se queda esto. Como siempre, y buscando dar visibilidad a artistas diferentes, me pongo a hablar del primer single de Waxahatchee, cuyo largo verá salida a finales del mes de marzo. En nuestras listas nos encanta ser plurales, y sin pudor alguno igual hablamos de lo nuevo de Peal Jam o de lo bien que suena lo nuevo de Algiers.

Y esto no queda aquí, ya que en nuestras listas han entrado mucho contenido nacional y merece un epígrafe aparte.

Enero, mes productivo para las listas nacionales

Como siempre, nos hacemos eco de todo lo que se mueve en nuestra industria local. Son muchas las formaciones que se han lanzado a la piscina presentando nuevo material. Es un buen mes, no cabe duda.

Uno de los trabajos que a nivel global más me ha gustado ha sido lo último de Sienna. Alex Ruiz creó este proyecto a modo de catarsis y queda claro que sus letras nos hacen identificarnos. Quizás este sea el punto clave, ese enlace que hace que sus canciones peguen bien con la vida de sus oyentes. Ha costado elegir.

Y aquí no queda la cosa, porque hemos recogido muy buenos temas. Capitán Sunrise, Confeti de odio, Delaporte, El Columpio Asesino o Binzaga han sido solo algunos de los nombres que podrás disfrutar en nuestros enlaces.

Ahora, eres tú quién elige cuál es tu canción favorita. Y si te gusta, comparte. ¡Que lo disfrutes!