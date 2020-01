Escucha “I Can Hardly Speak”, nueva canción de Bombay Bicycle Club

Bombay Bicycle Club comienzan fuerte el 2020 con el lanzamiento de “I Can Hardly Speak”, nuevo adelanto del que será su quinto disco, Everything Else Has Gone Wrong. Este nuevo álbum verá la luz el próximo 17 de enero a través de Caroline International / Island Records.

Como sugiere su título, “I Can Hardly Speak” es una canción sobre la lucha por expresarse con palabras. El tema reúne todos esos sonidos inusuales, texturas y bucles metronómicos que son ya la firma de Bombay Bicycle Club y que lo convierten en un tentador tráiler de lo que está por venir con el nuevo disco y su gira de presentación.

Everything Else Has Gone Wrong ha sido escrito por Cornwall y grabado en Estados Unidos junto al ganador de un Grammy John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, The War On Drugs), dando como resultado un álbum que ya se perfila como uno de los mejores de la banda y como uno de los candidatos a mejor disco británico del 2020.

Este nuevo disco encapsula todos los ingredientes por los que la banda británica se hizo tan popular llegando a ser nominados a un Mercury Prize y alcanzar el número uno de ventas con su anterior trabajo, So Long, See You Tomorrow (2014).

Everything Else Has Gone Wrong supone así es el regreso de un grupo que no ha perdido su oído innato para las melodías, ni su habilidad para crear música pop de guitarras original y excitante.