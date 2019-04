En el momento en que Billy Corgan juntó a la formación original de The Smashing Pumpkins para volver a girar y componer, la polémica fue notoria al no estar incluida la bajista de la banda en su primera década de vida. D’arcy Wretzky no se cortó entonces a la hora de explicar que no la habían invitado a la reunión.

Sin embargo, parece que la música ya ha comenzado a mirar al futuro y este podría estar ligado a la banda de stoner metal de Míchigan (Estados Unidos) Grave Next Door. Aunque no está ni confirmado ni claro qué papel tendría la ex miembro de The Smashing Pumpkins en el grupo, las pistas apuntan a que Wretzky habría recibido en su propia casa a esta joven formación.

Por un lado, el 8 de abril Grave Next Door compartían una imagen tomada supuestamente en la casa de Wretzky en la que se veía una parte del set de rodaje del laureado vídeo de Tonight Tonight, canción que The Smashing Pumpkins incluyeron en su tercer álbum de estudio, Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995). “Preparándonos para componer y practicar con D’arcy“, decían en el tuit.

My brother /guitarist Anthony Salerno at D’arcy’s with a set piece from smashing pumpkins tonight Tonight video. Getting ready to set up and practice wish D’arcy. pic.twitter.com/92gXdrFa6C — Grave Next Door (@DoorGrave) April 8, 2019

Un día después, el grupo compartía en Facebook su alegría por haber practicado con la bajista original de la banda liderada por Corgan y anunciaban que entrarán a grabar al estudio en mayo.