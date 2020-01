Inhaler estrenan su nuevo single “We Have To Move On”

La banda dublinesa Inhaler anunció el pasado día 16 de enero el estreno de su próximo single. Lo hicieron mediante unas fotografías individuales de cada uno de los miembros vía Instagram.

Estas han resultado conformar la portada del sencillo, que salió a la luz el martes 21 a las 20 horas. Annie Mac, locutora de la BBC, ha sido la responsable de estrenar el tema mediante su programa de radio BBC Radio 1.

El título del single es We Have To Move On y, como es natural, habla sobre superar las cosas del pasado y seguir adelante. En él podemos apreciar ciertos sonidos ochenteros mezclados con arpeggios y rasgueos de guitarra que resultan novedosos para Inhaler, un grupo acostumbrado a un estilo más actual de rock alternativo.

Puedes escuchar “We Have To Move On” a continuación:

Sabemos que Hewson y compañía han estado trabajando los últimos meses en su música, por lo que no hay duda de que el lanzamiento de su álbum debut no anda lejos.

La banda ha anunciado una gira europea que incluye varios festivales como el BBK, además de su doblete en Madrid y Barcelona, que tendrá lugar el próximo mes de febrero. Sólo queda esperar a que el esperado álbum llegue a nuestros oídos. Mientras tanto, puedes escuchar el nuevo tema de los de Dublín y adquirir tus entradas para su gira aquí.

