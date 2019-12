Inhaler: el grupo liderado por el hijo de Bono

Últimamente se ha estado oyendo su nombre por todas partes. Inhaler: el cuarteto de rock alternativo de Dublín, Irlanda. Pero, ¿quiénes son estos chicos y por qué están dando tanto de qué hablar?

La banda se formó en 2012 por Robert Keating (bajo), Ryan McMahon (batería), Josh Jenkinson (guitarra) y Elijah Hewson (voz y guitarra). Este último tiene algo que le diferencia de los demás y es que, además de ser el cantante principal de la banda, es el hijo de Paul Hewson, más conocido como Bono –frontman de U2.

Los cuatro integrantes se conocieron por primera vez en el colegio en Dublín y no tardaron en darse cuenta de su atracción común por la música psicodélica y las líneas de bajo sucias. En 2018 Inhaler sacó su primer sencillo “I Want You”, que incorporaba dos temas: “I Want You” y la demo “Is She My Girl?”. A este le siguieron los sencillos “It Won’t Always Be Like This”, “My Honest Face” y “Ice Cream Sundae”, publicados en 2019.

La banda ha ascendido considerablemente en el panorama británico durante los últimos años. Tanto es así, que los próximos meses de invierno se lanzarán a su primera gira europea. Esta incluirá países como Inglaterra, Escocia, Francia, y por supuesto, España.

Esta será la primera vez que Elijah y compañía hagan sonar sus instrumentos en territorio español. Lo harán los días 28 de febrero en la sala Shoko de Madrid y 29 de febrero en la sala Razzmatazz 2 de Barcelona . Ya puedes adquirir tus entradas para Madrid y Barcelona.

No le pierdas la pista a Inhaler, ya que han sido recientemente confirmados en numerosos festivales de la talla del BBK, NOS Alive y Pinkpop, entre otros. Sin duda el cuarteto cuenta con un futuro prometedor y no parece extraño, teniendo en cuenta que la banda de Bono ha conseguido llegar a ser uno de los grupos más grandes del mundo.

Encuentra a Inhaler en Instagram y Twitter