A finales del año pasado, parecía que 2020 iba a ser un momento inolvidable para los fans de My Chemical Romance, ya que la banda volvería a subirse a un escenario por Japón y Oceanía después de un primer concierto de reunión el pasado diciembre en Los Ángeles.

Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha hecho que esos planes también haya cambiado, y aunque por el momento mantienen su gira norteamericana del otoño, con esta situación es difícil dar ningún plan por seguro.

Mientras tanto, Gerard Way, su cantante y líder, ha compartido cuatro nuevas canciones compuestas en solitario bajo los títulos Phoning It In, Crate Amp, Success! y Welcome to the Hotel, que en un principio pensaba lanzar como singles pero que, debido a la situación en que nos encontramos, se publican libremente bajo el título Distraction Or Despair, los dos sentimientos entre los que el cantante se debate en las últimas fechas, como él mismo explica.

“Hola a todos, con toda esta incertidumbre, solo quería comenzar a subir algunas cosas inéditas. Solo para que la gente pueda tener algo que escuchar. Simplemente tenía ganas de compartirlo. Creo que tengo un montón de estas cosas, ya que Doug y yo hemos estado grabando pequeños fragmentos aquí y allá a lo largo de los años. Algunos de estos, como Phoning It In, fueron cosas que planeé lanzar como singles, y aún puedo hacerlo en algún momento cuando los termine, pero pensé, ¿por qué no ahora? Me siento bien al compartirlo. ¿Quién sabe si alguna de estas canciones habría llegado a salir alguna vez?“, afirma.

“Estoy llamando a todas estas canciones Distracción o Desesperación, ya que parecen ser los dos estados entre los que sigo cambiando. Probablemente muchas otras personas también. Simplemente estoy improvisando y dejando que sea algo informal“, añade.

Escucha las cuatro nuevas canciones de Gerard Way a continuación