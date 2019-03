The Cranberries presentan videoclip animado para su nuevo single “All Over Now”

The Cranberries presentaron, hace unas semanas, su nueva canción All Over Now, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de su vocalista Dolores O’Riordan. Ahora nos ofrecen el videoclip animado que ilustra esta preciosa canción, que supone un sincero y sentido homenaje por parte de sus compañeros.

Dirigido por el afamado Dan Britt, se trata del primer avance del disco que la banda irlandesa pondrá a la venta el próximo 26 de abril. Un trabajo que, como bien indica su nombre, In The End, será el último que hagan de forma conjunta.

“Sabíamos que este tenía que ser uno de los mejores, sino el mejor, álbum que podríamos hacer. Nuestra preocupación era no estar a la altura. Una vez que escuchamos todas las grabaciones que hicimos Dolores y yo, sabíamos que teníamos un álbum increíble. Así podríamos honrar a Dolores“, comenta Noel, guitarrista de la banda.