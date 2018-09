The Breeders presentan video: Echa un vistazo a “Spacewoman”

Echa un vistazo al nuevo video de The Breeders

The Breeders están de vuelta. Tras años de silencio, Kim Deal retomó el mando y en 2018 ya nos han dado unas cuantas alegrías. Hoy comentamos todos los detalles de su nuevo vídeo.

Richard Ayoade (Londres, 1977 – conocido por su papel de Maurice Moss en la sitcom británica Los informáticos) ya tiene experiencia en esto de dirigir videos musicales para legendarias bandas – dirigió para Arctic Monkeys (Fluorescent Adolescent, Crying Lightning y Cornerstone), Super Furry Animals (Run Away, protagonizado por Matt Berry), The Last Shadow Puppets (Standing Next To Me y My Mistakes Were Made for You), Vampire Weekend (Oxford Comma y Cape Cod Kwassa Kwassa), Kasabian (Vlad the Impaler, protagonizado por Noel Fielding), y Yeah Yeah Yeahs (Heads Will Roll). Casi nada.

Sobre el videoclip de The Breeders

En esta ocasión nos ha sorprendido con una arriesgada puesta en escena de los componentes de la banda The Breeders en un videoclip con tintes de ciencia ficción donde todos los miembros aparecen enfundados en trajes especiales para lo que parece ser que están protegiéndose de un gran desastre natural.

Spacewoman, el videoclip al que hacemos referencia, es el nuevo corte del LP All Nerve que lanzaron en el mes de marzo, después de casi 10 años sin producir nada.

The Breeders y sus planes actuales

Actualmente la banda se encuentra metida de lleno en una gira de presentación de este nuevo trabajo, del cual ya nos han presentado dos cortes en forma de vídeo, este Spacewoman que os presentamos aquí y podéis apreciar por vosotros mismos y Nervous Mary.