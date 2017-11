Texxcoco estrenan videoclip para “The Other”

Uno de los últimos fichajes del sello Subterfuge, los canarios Texxcoco, se han ido a montar una fiesta local en un edificio en ruinas en mitad de la nada y lo han documentado a modo de videoclip para acompañar con imágenes su canción The Other.

El tema tiene un contundente sonido noise-rock y supone, tras Lucifernando, el segundo adelanto de Disorder, el álbum que la banda canaria publicará el 2 de febrero del 2018.

Sin embargo, mientras esperamos el lanzamiento de este trabajo, ya podemos asistir a algunos de los conciertos en los que la banda va presentando sus nuevas canciones en directo. El primero de ellos tendrá lugar mañana sábado 11 de noviembre en la Fira Trova Prom Weekend de Castellón, tras lo que se desplazarán hasta Galicia para tres fechas el jueves 16 en Santiago de Compostela (Sala Sónar con Kings of the Beach), viernes 17 en Vigo (La Iguana con Kings of the Beach y Aula 11) y sábado 18 en Pontevedra (Sala Karma con Aula 11). Finalmente, para terminar el mes, les tendremos el sábado 25 de noviembre en la sala López de Zaragoza.