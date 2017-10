Stay apuestan por la música como elemento de desinhibición en el nuevo videoclip para “Always Here”

La vuelta del verano siempre nos trae una época de buenos e interesantes lanzamientos que hacen mucho más agradable la llegada del otoño. Uno de ellos es el nuevo EP de los barceloneses Stay, quienes un año y medio después de que lanzaron su quinto álbum The Mean Solar Times vuelven con este Always Here con el que se han vuelto a poner en manos del productor Owen Morris, colaborador de bandas como Oasis y The Verve y que nos presentan con este vídeo para el tema homónimo.

Estamos ante una canción sobre la amistad, su hipocresía y sus falsas expectativas, y para su transformación en imágenes han contado con el realizador Joan Bosch y la interpretación del joven actor Ismael Palacios, quienes nos transmiten esta sensación de la música como un instrumento para el desahogo, la desinhibición y la unión.

En cuanto al single de adelanto, se trata de una de las dos canciones originales que contiene junto al remix de You Know It’s Right a cargo del productor neoyorquino Claudius Mittendorfer (Temples, Johnny Marr, Weezer) en el que se descubren guitarras inéditas de Andy Bell, guitarrista de Ride y Oasis, entre otros, y que ha colaborado en ocasiones con el grupo desde que se conocieron en el teloneo en una gira de Beady Eye hace años.

Además, contendrá versiones de tres hits de finales de los 60 de Buffalo Springfield (Rock and Roll Woman), The Kinks (Where Have All The Good Times Gone) y Bee Gees (Every Christian Lion Hearted Man Will Show You).

Si quieres escuchar estas canciones en directo, apúntate las siguientes fechas que ya tienen confirmadas:

– 28 de octubre en el Festival Wow Pow en la Sala El Cau de Tarragona (entradas aquí)

– 17 de noviembre en la Sala Maravillas de Madrid

– 18 de noviembre en el Ateneo Arriaca de Marchamalo (Guadalajara) junto a The Viriats.

– 24 de noviembre en la Sala Sidecar de Barcelona (entradas a la venta aquí)

– 9 de diciembre en el Purple Weekend en León (entradas a la venta aquí)