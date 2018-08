Panic! At The Disco escalan alto por sus sueños en su nuevo videoclip

Panic! At The Disco ya tiene nuevo videoclip para seguir presentando su último lanzamiento, Pray For The Wicked. Se trata de High Hopes, cancion que se ve acompañada por un unas espectaculares imágenes de Brendon Urie escalando casi sin despeinarse e impecable en su traje negro un inmenso rascacielos de Los Ángeles. Curiosamente, toda su banda está esperándole en la azotea del mismo preparados para tocar a todo trapo. Qué casualidad, ¿verdad?

El vídeo ha sido dirigido por el propio Urie y su colaborador Mel Soria, quienes han explicado la inspiración para el mismo en las siguientes palabras: “No importa lo difíciles que parezcan tus sueños, continúa. Incluso puede que tengas que trepar por el costado de un edificio en el centro de Los Ángeles, pero valdrá la pena en la parte superior. Mantente siempre en esa subida“.

Gira europea de Panic! At The Disco

Por ahora, no podremos ver a la banda por España, pero sí que podremos viajar a países vecinos como Alemania, Holanda, París, Bélgica o Reino Unido para escucharles en directo el próximo mes de marzo.