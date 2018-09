La Habitación Roja está de doble estreno: videoclip y canción inédita

Llegan novedades de La Habitación Roja con el estreno de un nuevo single y su correspondiente videoclip. Se trata de Líneas en el cielo, canción incluida en su último disco Memoria, y que ha sido realizado por Nanuk Studio con colaboración de Build from the roof, y en el que vemos a los miembros de la banda interpretando la canción en unas elegantes imágenes grabadas en blanco y negro.

Pero esta no es la única novedad, ya que el single incluye la cara B inédita Jesse y Céline, que tiene una curiosa historia detrás. Se trata de un tema inspirado en los personajes interpretados por Ethan Hawke y Julie Delpy en la trilogía de Richard Linklater que empezó en 1995 con la película Antes del amanecer (Before sunrise) y a la cual siguieron en 2004, Antes del atardecer (Before sunset) y en 2013, Antes del anochecer (Before Midnight).

Según nos cuenta en un comunicado, la relación que entablan los protagonistas Jesse y Céline, y su forma de conocerse, recordó a Jorge muchos de los momentos de la suya con su mujer, y todo ello desembocó en esta canción que al final no llegó a ser incluida en MEMORIA y que ahora acompaña a este nuevo sencillo.

Gira de presentación de Memoria de La Habitación Roja:

29 SEP. SUM Festival, LAS PALMAS

05 OCT. Sala Ochoymedio (+ Floridablanca), MADRID

26 OCT. Plaza de Toros, VALENCIA

31 OCT. Gran Café, LEÓN

02 NOV. Capitol, SANTIAGO DE COMPOSTELA

03 NOV. Escenario Santander, SANTANDER

16 NOV. LAVA, VALLADOLID

14 DIC. Apolo 2, BARCELONA

15 DIC. Sala REM (+ Jump To The Moon), MURCIA

21 DIC. Texola, ELDA

Más confirmaciones próximamente.