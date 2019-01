El britpop ha vuelto y Sleeper también con el videoclip para “Look At You Now”

Los 90 han vuelto (si es que alguna vez se han ido) y el britpop también, así que esta era la ocasión perfecta para que Sleeper anunciase su regreso con una canción titulada Look At You Now, para la que hoy presenta su nuevo videoclip.

Se trata de un videoclip inspirado en la estética de los 50 y de los 60, y por fin pone imágenes a este single con el que volvían a regalarnos los oídos en diciembre después de 21 años de silencio .

Ahora, Louise Wener y compañía ya lo tienen todo preparado para el estreno de su cuarto trabajo, The Modern Age, el próximo 22 de marzo.