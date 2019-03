Andrew Bird estrena videoclip para su nuevo single “Sisyphus”

El nuevo single de Andrew Bird, Sisyphus, lleva el nombre del rey griego castigado por Zeus por intentar ser más listo que los dioses e intentar engañar a la muerte.

Sobre este tema, Bird afirma que: “trata sobre ser adicto a tu propio sufrimiento y las consecuencias morales de dejar rodar la piedra”.

El álbum fue escrito justo después de las elecciones norteamericanas de 2016, cuando Donald Trump accedió a la Casa Blanca, por lo que estas circunstancias han influenciado fuertemente este nuevo trabajo.

My Finest Work Yet, que así se titula, se publicará el próximo 22 de marzo en Loma Vista. El disco está compuesto por diez canciones en las que Bird trata temas sobre las dicotomías de cada día y cómo identificarnos con un compás moral en estos tiempos divisorios. “Me interesa la idea de que nuestros enemigos son los que nos completan – hay una intimidad que uno comparte con su oponente cuando te encuentras atrapado en la lucha. Si abandonáramos, ¿nos echarían de menos nuestros enemigos? Cómo llegamos a este punto y cómo podemos, siendo conscientes, salir vencedores de esta espiral de muerte”, dice Bird.

Bird afronta estos temas con un acercamiento a una composición más directa que en sus discos anteriores, arriesgándose más, tanto líricamente como en el proceso de grabación. Bird y la banda grabaron todas las canciones en directo, sin cascos ni separación, intentando crear un sonido donde todos los instrumentos se mezclaban en los micrófonos de todos. Sobre la nueva música, Bird reflexiona que “hay un cierto optimismo en este disco. Musicalmente es bastante uptempo aunque en el caso de las letras no es que haya muchas alegrías“. Producido por Paul Butler, My Finest Work Yet ha sido grabado en los estudios Barefoot Recordings en Los Angeles (California).

Os dejamos con este nuevo adelanto: