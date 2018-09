Top 10 Festivales de Otoño

Este Top 10 de Festivales de Otoño tiene algo que lo hace especial. Se trata de la diversidad de propuestas y sonidos, que repartidos a lo largo del continente, nos invitan a celebrar la música en cualquiera de sus formas. No sólo el indie tiene cabida, la electrónica, la experimentación, el folk y hasta el arte digital dicen presente en nuestra selección. Empezando en Barcelona con paradas en Vitoria-Gasteiz, Bristol, París, Utrecht o Cracovia y terminando en Johannesburgo, Sudáfrica. Disfruta de nuestra lista a continuación:

BAM: 21 al 24 de septiembre, Barcelona

El Barcelona Acció Musical se desarrolla en el marco de las celebraciones en torno a la Mercè, la fiesta oficial de la ciudad de Barcelona. Desde 1993, este encuentro ha servido de plataforma para talentos emergentes. La edición 2018 continúa con su voluntad de explorar nuevos sonidos.

Desde hoy y hasta el lunes 24 de septiembre se podrá disfrutar de diversas propuestas, incluyendo la música de Nadah El Shazly, la productora egipcia debutará en España con su disco Ahwar (2017). El afrobeat de Kokoroko, un sexteto inspirado por la música de Fela Kuti, Ebo Taylor, Tony Allen y los sonidos del África occidental. La expresión negra radical del dúo Oshun, a quien tuve ocasión de entrevistar, y su hip-hop infusionado de soul afro-feminista, o la honesta energía de Oddisee, el nuevo bastión de la musicalidad de Barcelona.

UNSOUND: 7 al 14 de Octubre, Cracovia – Polonia

PRESENCE, el tema en el que se enmarca la edición de este año, no insta a una retirada imposible y nostálgica a un tiempo anterior, sino que plantea la cuestión de cómo forjar algo progresivo con nuestra situación actual. ¿Qué significa estar presente en un mundo de saturación de medios, donde la realidad puede ser virtual, la inteligencia artificial?

El encuentro que propone Unsound y que se hace eco de propuestas similares en otras ciudades europeas, es una celebración a la música como ejercicio y creación. Además de las actuaciones musicales, Unsound ofrece proyecciones, workshops y hasta grupos de lectura: este año dedicadas al escritor Mark Fisher, para celebrar el lanzamiento de su libro póstumo K-Punk. La programación musical incluye un concierto en honor al fallecido compositor Johann Johannsson, y presentaciones en directo de Caterina Barbieri, Eartheater, Gaika, Lena Willikens, Object Blue, RP Boo, Sophie y Tutu de España, entre otros.

MUGAKO: 11 al 13 de Octubre, Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz, la capital vasca de calles medievales y catedrales, acuna desde 2015 al festival Mugako, uno de los principales eventos tecnológicos y experimentales del país. El Artium (Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco), y el Kubik, un club con capacidad para 500 personas y una atmósfera eléctrica, son las locaciones donde tienen lugar la mayoría de actuaciones.

Se trata de un festival para frikis y ravers, porque la electrónica en todas sus formas es la gran protagonista de la jornada. Esta edición contará con la presencia de Alicia Carrera, la gran promesa de Hivern Discs, Avalon Emerson, Morphology, Parallax, y Pye Corner Audio, proyecto del británico Martin Jenkins quien recientemente editó su más reciente producción When Things Are Hollow, bajo el sello catalán Lapsus Records.

SIMPLE THINGS: 20 de Octubre, Bristol – Reino Unido

Este año, el festival Simple Things de Bristol adopta un nuevo enfoque, dividiendo su programa de un día en dos partes: una parte diurna, repartida por la ciudad, centrada en actos en directo y un evento nocturno de seis salas en Lakota orientado a la música electrónica. Después del anochecer, la impresionante formación de DJs incluye a Helena Hauff, DJ Stingray, Eris Drew, y la cavadora londinense Mafalda. El programa en directo también tiene muchas ofertas incluyendo el techno vital de Giant Swan, la melancolía de Slowdive, el afrofuturismo de Kamal Williams o las líricas políticamente despiertas de Coby Sey.

BIME LIVE: 26 y 27 de Octubre, Bilbao

El País Vasco repite, esta vez con el BIME Live. Este encuentro de dos días de duración vuelve a su sede original: el BEC. El cartel incluye agrupaciones con paradas exclusivas en España para la presentación de sus más recientes producciones discográficas y/o shows en directo. Destacan los directos de Kurt Vile & The Violators, quienes interpretarán los temas de Bottle It In (cuyo lanzamiento está pautado para el 12 de octubre), así como el genio detrás de las máquinas Aphex Twin que hará lo propio con los temas de Orphans (lanzado en 2017) y su recién publicado Collapse. Se suman al cartel José González, Belako, Vulk, Sun Kil Moon, Editors, MGMT, Slowdive, y la reina indiscutible de las pistas de baile, Nina Kraviz.

SEMIBREVE FESTIVAL: 26 al 28 de Octubre, Braga – Portugal

No hay que dejarse engañar por festivales modestos. Son estos los festivales que mantienen la esencia de disfrutar de la música en directo y que, además, cuidan conscientemente de la asistencia al ofrecer una programación cuidada y sorprendente. De hecho, los bellos pero íntimos confines del centro de la ciudad de Braga y el tamaño de las muchedumbres son una gran parte del atractivo de Semibreve: la fuerza constante de las actuaciones íntimas aumenta la sensación de experiencia compartida. ¿Quién mejor para reforzar ese sentimiento que Grouper? Agregamos a la fórmula nombres como los de Caterina Barbieri, Sarah Davachi, William Basinski, Robin Fox y Jlin, y estarás en uno de los festivales más fuertes de música experimental de Europa.

PITCHFORK PARIS: 1 al 3 de Noviembre, París – Francia

Instalado desde 2011 en el corazón de la Grande Halle de la Villette en el distrito 19 de París, el Pitchfork Music Festival es un evento de otoño esencial. El festival recibe durante tres días a una audiencia de entusiastas y ofrece un programa ambicioso y raro que destaca lo mejor de la música indie internacional. Desde 2016 el Pitchfork Paris se extiende más allá de La Villette y propone las tardes Avant-Garde: dos noches itinerantes alrededor de Bastille para descubrir a los artistas más resaltantes del momento. La fiesta del verano se extiende a París con la edición del Pitchfork de este año que incluye a Mac DeMarco, John Maus, CHVRCHES, Car Seat Headrest, Bon Iver, y Unknown Mortal Orchestra.

MIRA: 8 al 10 de Noviembre, Barcelona

Desde 2011, Barcelona cuenta con un festival especializado en el arte digital y su relación e interconexión con la música. El MIRA presenta un programa que gira en torno a la música electrónica, las posibilidades de la realidad virtual y de los sonidos en 3D. Se trata del producto de la unión de estas fuentes de creación que sirve, no sólo para grandes nombres, sino como plataforma para nuevos talentos.

Lo que ofrece el festival para esta edición es una programación sin precedentes encabezada por una de las agrupaciones más pioneras dentro de la electrónica contemporánea: Tangerine Dream. Coincidiendo con la celebración del 50 aniversario, la agrupación presentará en Barcelona su nuevo álbum Quatum Gate y el debut en España de su Quatum of Electronic Evolution, show que cuenta con las visuales del artista británico Patrick Dunn.

Como si esto no fuera poco, se suman los nombres de Yves Tumor con su show de realidad virtual junto a Ezra Miller, y el regreso de Atom ™. Además del potente show de Gaika y su álbum debut Basic Volume. La presentación -por primera vez en Barcelona- de Carla Dal Forno junto al artista visual francés Ludovic Sauvage.

LE GUESS WHO?: 8 al 11 de Noviembre, Utrecht – Holanda

Le Guess Who? es una celebración de los sonidos globales y el cruce de fronteras musicales. La 12ª edición del festival tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre, en la pintoresca ciudad de Utrecht. Durante cuatro días, Le Guess Who? toma el centro de la ciudad con más de 150 actuaciones. Este año, la curaduría ha recaído en los hombros de Devendra Banhart, Moor Mother y Shabaka Hutchings. Desde proyectos folclóricos y experimentales hasta reconocidas figuras del rock internacional, todos tienen espacio en Le Guess Who?

Reconocidos artistas como Neneh Cherry, The Breeders, y Cass McCombs. Proyectos de experimentación musical como Art Ensamble of Chicago, Pan Daijing, Irreversible Entanglements. Figuras fundamentales del nuevo sonido indie como Jessica Prat (lee aquí su entrevista), Psychic Ills y Vive La Void. Además de iconos como Shintaro Sakamoto, Vashti Bunyan, o Lydia Lunch con su nuevo espectáculo Big Sexy Noise.

AFROPUNK JOBURG: 30 y 31 de Diciembre, Johannesburgo – Sudáfrica

El festival Afropunk es un encuentro anual de arte que incluye música en directo, cine, moda y arte. El festival debutó por primera vez en la Academia de Música de Brooklyn (BAM) en 2005. Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial. Afropunk brinda un espacio seguro a la comunidad negra para sentir la música y abrir la mente. Además, proporciona un escenario para artistas negros alternativos, así como nombres del hip-hop, R&B y soul.

De ser un encuentro en Brooklyn, Nueva York, Afropunk ahora cuenta con ediciones en Atlanta, Londres, París y Johannesburgo. Esta última se celebra los días 30 y 31 de diciembre. Se perfila como una interesante alternativa para los que prefieren celebrar el año nuevo de manera no tradicional. El festival contará con las actuaciones en directo de Flying Lotus, Thundercat, Public Enemy, The Internet, Kaytranada y FAKA.