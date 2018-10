¿Dónde te habías metido, The Tallest Man On Earth?

El que se hace llamar “El Hombre Más Alto de la Tierra”, Kristian Matsson, está girando por Europa y Estados Unidos tras dos años de relativa pausa. Aunque no pasará por nuestras tierras, The Tallest Man On Earth se ha encargado de dejar en YouTube, los últimos 24 meses, una interesante producción musical y una retahíla de reflexiones sobre la vida y la inspiración en sus temas.

2015–16: Dark Bird Is Home

Matsson publicaba su último álbum Dark Bird Is Home en 2015, en el que volcaba el dolor de su divorcio sobre un folk más crudo, melancólico y polifónico que aquellas baladas sencillas, minimalistas y bucólicas a las que nos tenía acostumbrados.

En su último álbum al uso hasta la fecha, The Tallest Man On Earth desmenuzaba a través de las cuerdas de la guitarra –junto a un nutrido conjunto de banjos, percusiones, vientos, teclados y coros– las causas, consecuencias y el significado de este impás en su vida. Letras melancólicas entre suspiros y reflexiones que abordan el desgaste de las relaciones y la propia vida, y que llevaron al artista por un extenso tour de dos años con paradas en Europa, EE. UU. y Australia.

2017: The Light in Demos

Me compré una cámara para grabar a los pájaros; después, me di cuenta de que quería grabar y editar la vida de los pájaros en mí mismo.

El 3 de agosto de 2017, Matsson compartía un vídeo, a modo de videoblog (vlog) en su canal de Youtube, en el que, hablando directamente a la cámara, expresaba su necesidad de “ser útil” para la humanidad a través de su música, en una época como la moderna en que “más que nunca” es importante la creatividad y el pensamiento abstracto.

De esta forma, el cantante decidía darse un espacio con los escenarios y los estudios de grabación, para compartir “de tú a tú”, de manera directa con el espectador, nuevos temas a través de YouTube: demos de nuevas canciones, versiones de temas que “le mantienen cuerdo” y colaboraciones “con amigos y familiares”.

Así nacía The Light In Demos, un proyecto compuesto por ocho entregas: In Little Fires, Same Ghost, la versión de Joni Mitchell Both Sides Now –”la mejor canción del mundo”–, All I Can Keep Is Now, la versión de Nick Drake Bird Flew By, Talk Pyramids, I’m A Stranger Now y Fly In Numbers. Cada vídeo, además, acompañado de una intro en la que Matsson se abre al espectador para contar anécdotas de su vida, sus pasiones y las cosas que le inspiran a la hora de componer.

Entre su casa en Suecia y su piso en Manhattan, el sueco nos ha enseñado lugares como el acantilado desde el que se inspiró para Little River o los campos de su país natal, y ha compartido también los intríngulis de su proceso compositivo. Todo ello, acompañado de un metraje de ríos, lagos, bosques, pájaros, caballos, niebla, montañas, pero también ciudades como la gran manzana o vistas desde aviones y carreteras.

En el año 2017, The Tallest Man On Earth también colaboró con el sexteto neoyorkino yMusic, un híbrido entre música clásica y pop, para revisar conjuntamente temas de anteriores álbumes como There’s No Leaving Now, East Virginia, On Every Page, Revelation Blues y Love Is All.

Junto a este sexteto, Matsson logra cinco preciosas versiones con un considerable incremento en la instrumentación, como era de esperar. Se pueden escuchar todas ellas en el EP recopilatorio que está disponible en Spotify, y también alguna versión en directo en el canal de Pitchfork en Youtube, de las sesiones de grabación.



2018: When The Bird Sees The Solid Ground

Desde que era niño, siempre he tenido sueños en los que descubro como volar.

Así lo confesaba Matsson en un vídeo publicado en marzo de 2018: “Al menos, de cómo levitar un poco. Parece sencillo, pero es complicado. Es un proceso extraño: no va de mover las alas, sino de vivir tanto en el presente que te sientes capaz de cualquier cosa. Las inseguridades, que me impiden volar, se nutren tanto del pasado como del futuro. Así que, si estás presente, puedes hacerlo, puedes volar; pero si dudas de ti mismo, te caes irremediablemente al suelo.”

“Después, me levanto y, de pie sobre el suelo de mi habitación, lo intento“, continúa; “pero siempre fallo. Y miro por la ventana y veo a los pájaros, que lo consiguen tan fácilmente. Yo, hasta que sepa hacerlo seguiré siendo un músico y cantando canciones“.

Este discurso precedía a la presentación de un nuevo proyecto de videoblogs: When The Bird Sees The Solid Ground, acompañado, en esta ocasión, de versiones producidas en el estudio y compartidas en la página y cuenta de Spotify de The Tallest Man On Earth.

Cinco canciones nuevas que por momentos muestran a un Matsson más optimista y con ganas de vivir el presente, regresando siempre a propuestas más melancólicas que den rienda a su vasto mundo interior. Así se despliegan An Ocean; Somewhere In The Mountains, Somewhere In New York; Forever Is A Very Long Time; Down In The Heart y Then I Won’t Sing No More, última pieza de este proyecto en la que Matsson se sincera:

“Esta es la última; es la última canción de desamor“, promete a la cámara: “Quiero que las cosas cambien, y disfrutar de ellas mientras duren, aunque cambien. Es una buena lección. He empezado a trabajar en mi nuevo álbum que versará sobre la luz; sobre su invisibilidad“.

Y así cierra el sueco esta etapa: dos años más íntimos y relajados, que le han servido para consolidar su sonido. Tanto en la vertiente más acústica, con que le conocimos en sus primeros trabajos -y que vuelve en Down In The Heart o Then I Won’t Sing No More-, como en su lado más instrumentado y polifónico, de los últimos temas, que ha seguido explorando en Forever Is A Very Long Time o Somewhere In the Mountains, Somewhere In New York. ¿Nos seguirá sorprendiendo con nuevas entregas de este tipo o volverá al modo de producción más tradicional?

Mientras lo descubrimos, solo queda esperar a que confirme nuevas fechas y que este King of Spain venga a presentar la nueva música a sus dominios. ¡Larga vida a The Tallest Man On Earth!