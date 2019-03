SXSW: Guía para disfrutar del festival de festivales

El SXSW ya está aquí. CrazyMinds te contará en exclusiva lo mejor del festival texano desde el 8 al 17 de marzo. Descubre con nosotros las delicias que te ofrece este macro-festival.

Más que un Festival

Durante diez días, Austin no duerme, solo respira arte. Durante ese tiempo conviven un festival de música, el más grande del mundo, uno de cine, otro de comedia, ponencias y actividades culturales, fiestas y un festival interactivo y de gaming. Si estás pensando acudir debes conocer las diferentes opciones que puedes encontrarte para acceder a sus múltiples eventos.

El paquete premium (1600$) te da acceso prioritario a todos los festivales que conforman este festival de festivales. Hay pases temáticos para el festival de cine, el interactivo o el musical con precios de 1000 a 1200$ convirtiéndote en acceso prioritario para sus eventos y secundario en el resto. Si no tienes dividendos para estos pases puedes comprar una entrada convencional para un show o disfrutar de los múltiples eventos, conciertos o fiestas gratuitas.

Los primeros días se dedican al festival interactivo. En él podrás viajar al futuro con instalaciones fascinantes creadas por compañías como Dell, Amazon, Youtube, Google, Samsung o Vice. Cada año se superan creando experiencias insólitas, regadas en ocasiones en buenos cócteles y fiestas.

SXSW, la Patria del Underground

Entre los más de 2000 conciertos puedes encontrar lo mejor del underground mundial que llega al SXSW para representar cada escena local del planeta.

Es una forma de adentrarse en el presente y el futuro de la música. Pero también el festival sabe reconocer a los músicos que marcaron el sonido de décadas pasadas. En esta edición homenajearemos el hip hop jazzy de De La Soul, la electrónica pionera de Dan The Automator, el pop barroco de Broken Social Scene, la nostalgia noventera del ex-Blur Graham Coxon o el carisma de Wyclef Jean.

De La Soul

Conviene llevar una guía estructurada de cada día para no perderse entre cientos de increíbles propuestas pero también merece la pena investigar nuevos sonidos y culturas.

Asia llega a Austin en modo invasión. XXX son los reyes de esta delegación asiática. Los coreanos serán los cabeza de cartel de la noche coreana junto a iconos del K-POP como IKON y Chung Ha. Chai será el rostro más reconocible de la delegación japonesa. Mientras, China apuesta fuerte por Texas con diversas propuestas donde destaca el rap de Young Poc.

Aunque, al igual que el año pasado Taiwan Beats y su electrónica de ensueño será la propuesta asiática más auténtica y fascinante.

En Occidente aparecen nombres del underground que serán cabezas de cartel del futuro. Cults son uno de ellos. Su pop elegante y con carácter nos tiene tan enganchados como la psicodelia desenfrenada de los Mystery Lights. Tierra Whack es la nueva tormenta perfecta del rap tras haber arrasado con álbum debut que cabe en un espectacular vídeo merecedor de un Grammy.

Tierra Whack

Deerhunter, Cuco, Shitkid, Crumb, The Chills o la sensación sueca del rap europeo Young Lean son joyas perdidas en el océano de talento de este SXSW.

SXSW habla Español

El SXSW también habla español. La delegación española pretende hacer mucho ruido a través de Sounds from Spain. El 13 de marzo la ciudad caerá rendida a las bandas más irreverentes de la escena española a través de un showcase con paella incluida que hará las delicias del downtown de Austin.

Delaporte

Al día siguiente otro showcase mostrará la electrónica vanguardista de Delaporte, la guitarra viajera de Twanguero, el rock de Trajano!, el estilo elegante de Baywaves y el nuevo flamenco de Pipo Romero.

Hablaremos con ellos durante su showcase, por lo que estate atento a nuestras redes y a nuestra web. Más allá de los showcases, artistas como Melenas, Yawners, FAVX, St Wood, Sexy Bicycle o Hickeys harán vibrar en castellano a las calles de Austin.

Un Viaje Musical Sin Fronteras

Entre tantas propuestas musicales aún tendremos tiempo para saborear el mundo sobre ruedas. Taste The World es un festival de food trucks que une en el SXSW las gastronomías más radiantes en un mismo lugar. Suculento homenaje a la diversidad del South By Southwest.

Otro lugar para viajar sin salir de Austin es la British Music Embassy. La embajada musical británica acoge lo mejor del underground de las islas en un entorno preciosista y con una de las mejores programaciones del festival. Ezra Collective, Her’s, King Nun, Sam Fender o LUCIA formarán parte de esta delegación diplomática que promete emociones fuertes.

Madam X

Londres también estará representado fuera de su embajada con dos representantes de esa electrónica que crece en sus barrios mirando hacia atrás sin olvidar el mañana. Madam X es la reina de esa escena que reivindica el Techno, mientras Femme es un exponente muy estiloso del nuevo Techno – House tolerante y fiestero de Londres. Además, la potente escena jazz londinense estará representada por su estandarte, el percusionista Yussuf Danes.

Otras píldoras musicales que nos vamos a tomar son los fabulosos Viagra Boys y su punk destructivo que nos fascina. También consumiremos el rock elegante de X-Ambassadors, el rugido post punk de Soft Kill, el rollo folk irresistible de Pablo Dylan o Andrew Bird o la magia latina de Naia Valdez o La Sonidera. Ni tampoco renunciaremos a Odette, Tempesst, Native Sun, Caleb Brown, Clavvs o Pinky Pinky. Esperemos que las piernas no flaqueen ante tantas horas de diversión.

Viagra Boys

Por si fuera poco la maravillosa escena musical de Austin estará presente en el festival con sus rostros más reconocidos: Jackie Venson, Shinyribs, Vallejo, Tiarra Girls, Tameca Jones, Black Pumas o el rock preciosista de Lukas Nelson, el hijo del gran Willie Nelson.

Charlas para el Recuerdo

Al margen de los directos que nos esperan, el SXSW nos ofrece la posibilidad de charlar con iconos de la música en íntimas conferencias.

Shirley Manson



Shirley Manson, la musa de los 90 con Garbage, conversará con el nuevo icono del pop alternativo, Chvrches, en una velada para el recuerdo. Adam Horovitz pinchará unos temas de sus Beastie Boys en una keynote musical única. También se pasarán por Austin David Byrne o ASAP Rocky.

Además, conoceremos otras facetas alejadas del cine de Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Zoe Saldana, Felipe Meirelles o Frank Oz. Gurús de la tecnología como Mike Krieger, cofundador de Instagram, o Dennis Krowley, creador de Foursquare, nos explicarán el mundo del mañana.

El Nuevo Cine

El festival de cine se empapa del ambiente alternativo de sus hermanos y apuesta por nuevas tendencias cinéfilas con una cuota importante reservada a historias musicales.

La más destacada es Bluebird, que cuenta los inicios modestos de estrellas como Garth Brooks o Taylor Swift en un café de Nashville. The Gift nos permitirá conocer el lado más íntimo de Johnny Cash en un pase al que asistirá su hijo. Amazing Grace recupera la deliciosa historia de la grabación en directo de ese mítico disco de Aretha Franklin.

Estrenos mundiales como Red11, la nueva película de Robert Rodríguez, o Cementerio de Mascotas son solo la punta del iceberg de un festival con más de 244 proyecciones donde encuentras joyas como Porno, de Keola Racela, X&Y, de Anna Odell, The Curse of La Llorona, de Michael Chaves, The Highwaymen, con Kevin Costner, o Pink Wall, de Tom Cullen.

El SXSW ya está aquí. No te pierdas esta fabulosa experiencia siguiendo nuestras redes sociales.