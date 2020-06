Dice una de las integrantes de Las Ligas Menores que el grupo pertenece al género del rock independiente y que por eso nunca tuvo grandes masas de seguidores. Es decir, no es que se hayan visto derrocados por el reggaetón u otros estilos de música popular, y que los fans hayan dejado de escuchar su música para girarse hacia Bad Bunny, sino que directamente su trono nunca existió. Es una visión cruda y realista de lo que ocurre en la actualidad musical, a la que puede que no estamos acostumbrados que nos cuenten, pero no por ello deja de ser verdad.

Si la semana pasada hablábamos de El Mató a un Policía Motorizado y su reconocido indie argentino, hoy hablamos de su hermano pequeño, Las Ligas Menores. Tan solo unos meses después de su formación en 2011, estos argentinos pasaron a formar parte del aclamado sello independiente Discos Laptra, del que son miembros los ya mencionados El Mató, Bestia Bebé y 107 Faunos, entre otros.

Las Ligas Menores está compuesto por Anabella Cartolano (voz y guitarra), Pablo Kemper (voz y guitarra), Angie Cases Bocci (bajo y voz), Nina Carrara (teclados) y Micaela Garcia (batería). Sí, un grupo en su mayoría femenino, aunque solo lo mencionamos para decir que no les gusta esta apreciación ni que se les pregunte “qué se siente al ser una banda de chicas”, por dos motivos. El primero, si fueran una banda de hombres no les preguntarían esto. Segundo, y aunque sea una obviedad a algunos se les olvida, hay un chico también. Insisten en que las preguntas de género les incomodan y responden que es un resultado fruto de la casualidad, no de una elección intencionada. Cuentan también que en alguna ocasión algún fotógrafo, antes de salir a un concierto, en una sesión de fotos les ha dicho “Posen lindas”. “No estoy yendo a posar, estoy yendo a tocar a un concierto frente a trescientas personas. Eso nos quita el valor y hace parecer que lo nuestro es algo superficial”, se defiende Nina.

Al unirse a Laptra editaron un EP de seis temas llamado El Disco Suplente, un preámbulo de lo que vendría después con el sencillo Renault Fuego, que fue adelanto de su primer álbum homónimo. Se han proclamado fans de los grupos con los que comparten sello, pero justo en esta canción no hablaban de los argentinos, sino de los españoles Los Planetas “La pasó a buscar en su nuevo Renault Fuego / Sonaban Los Planetas y la furia de la autopista”. Cuál sería su sorpresa cuando 4 años después los granadinos versionarían su canción en forma de bulería. Los Planetas acompañaron la publicación de su single Ijtihad con dos temas inéditos: una versión de Roxy Music y una versión inspirada en el Renault Fuego de las Ligas. “Ninguno se imaginó cuando hicimos “Renault Fuego” que iba a pasar eso años después. Fue bastante raro y lindo a la vez. Salió cuando estábamos en España y pudimos conocer a Jota en persona. Nos gustó la versión, fue una buena retribución. Ojalá nos pase con otra banda otra vez. ¡Sería genial que Weezer hicieran una versión nuestra!”. Citan en efecto a los americanos entre sus influencias principales, así como a Guided by Voices, Pavement o Galaxie 500 de los que versionaron el tema Fotos.

Después de su primer trabajo tuvieron que pasar 4 años para su segundo disco, llamado Fuego Artificial. Quizás tardaron este tiempo porque entre medias de los dos álbumes les vino el éxito internacional. Fueron invitados en 2014 a tocar en el festival Lima Popfest, para luego tocar en 2016 en el Festival Huracán, en Santiago de Chile. Compartir cartel con Radiohead o Gorillaz fue para ellos un sueño hecho realidad. El remate fue tocar en Coachella 2017. Si bien dicen que su actuación no fue de la más orgullosos se sienten (por los nervios, el calor, la falta de prueba de sonido, entre otros motivos), les abrió puertas para darse a conocer a un mundo de fans de la música. Con tan solo sus dos trabajos ya se han consolidado como banda importante en la escena indie participando en festivales como Bilbao BBK, Primavera Sound o Lollapallooza Argentina. Aparte del ya mencionado sello Laptra, sus discos han sido publicados en España a través de Sonido Muchacho y en México con La Roma Records.

Hemos citado a algunas de sus influencias, aunque su estilo es bien definitorio. Shoegaze, minimalista, indie o lo-fi es como se describe normalmente a su música, aunque en alguna ocasión han mencionado que no les gusta que se les encasille dentro de la palabra indie, ya que solo porque pertenezcan a Laptra no tienen por qué serlo. En cualquier caso, lo bonito de las Ligas en sin duda la instrumentalización de guitarras, bajo potente y batería para acompañar a la dulce voz de Anabella, que normalmente dota a las canciones de una nostalgia innata. Son canciones energéticas, cortas e impactantes. En esta cuarentena han hecho varios lives y se disponen a sacar nuevo disco pronto, según han anunciado en sus redes sociales. Seguro será interesante.

Si quieres conocerles mejor, puedes escuchar su discografía completa en Apple Music o Spotify.