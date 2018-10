El último fin de semana de octubre se celebra el BIME Live 2018, un evento que se ha convertido en el mayor reclamo otoñal del país y que pone punto y final a las jornadas previas (el Pro) que reúnen a gran parte de la industria internacional. Para su sexta edición, el festival que se celebra en los pabellones del BEC de Barakaldo, a escasos kilómetros de Bilbao, ha puesto sobre la mesa una programación muy nivelada y completa.

No en vano, un nuevo espacio ha sido creado para este año, GOXO, un escenario que dedicará su parrilla a los sonidos “urbanos” con Yung Beef como principal atractivo. Y repite por tercer año consecutivo Gaua, por donde pasarán Daniel Avery, Kornél Kovács o Nina Kraviz, una de las DJ-s internacionales más aclamadas.

Además, a falta de cabezas de cartel que llamen la atención de forma global, sobresalen los nombres de Aphex Twin y Editors el viernes, y MGMT el sábado. Sin embargo, y aunque las cancelaciones primero de Fever Ray y después de M.I.A. han puesto en apuros a la organización, el resto del cartel ofrece una serie de ‘musts’ que no dejarán a nadie indiferente. A continuación repasamos siete actuaciones imprescindibles del BIME Live 2018.

Belako

Si la banda de Mungia está en un festival, está claro que su nombre debe aparecer en una lista de estas características. Confirmados desde hace tiempo como una de las grandes propuestas nacionales en directo, Belako vuelven a su tierra después de recorrerse toda la península y festivales extranjeros de la talla del Rock en Seine parisino en la gira de presentación de Render Me Numb, Trivial Violence. Canciones para hacer vibrar a la audiencia les sobran y lo volverán a demostrar en el BIME Live, donde actuaron hace dos temporadas.

Cuándo y dónde: viernes 26 a las 20:55 en el escenario Thunder Bitch.

John Maus

El compositor estadounidense es un artista difícil de catalogar debido a la variedad de estilos que reflejan sus discos. El dark wave o el synth pop se asocian en las publicaciones de este músico que es también teclista de Panda Bear y Ariel Pink. La última la editó este mismo año, Addendum, aunque con menor suerte que anteriores trabajos como Screen Memories o Love Is Real. Su concierto tendrá como condicionante el reciente fallecimiento de su hermano en plena gira. Una tragedia que obligó a cancelar muchas de las fechas posteriores y que hará más especial su actuación en el BIME Live.

Cuándo y dónde: viernes 26 a las 22:05 en el escenario Heineken.

Jon Hopkins

El productor británico lleva años siendo uno de los creadores de música ambient más destacados a nivel internacional. El uso de sintetizadores y del piano en su obra ha dado como fruto discos aclamados por la crítica especializada como Immunity o su última publicación, Singularity. En el BIME Live ofrecerá la versión en directo de su cuidada y depurada electrónica.

Cuándo y dónde: sábado 27 a las 02:15 en el escenario Thunder Bitch.

Kurt Vile

El cantante y compositor estadounidense es uno de los autores alternativos más prolíficos de los últimos 10 años. Después de abandonar The War On Drugs, Kurt Vile ha ido madurando su sonido a través de discos como Smoke Ring for my Halo, Walkin on a Pretty Daze o b’lieve i’m goin down. Tras lanzar en 2017 un trabajo colaborativo con Courtney Barnett, el músico presentará en el BIME Live su séptimo álbum de estudio, Bottle It In.

Cuándo y dónde: sábado 27 a las 20:50 en el escenario Thunder Bitch.

Rolling Blackouts Coastal Fever

La joven banda australiana ha irrumpido con fuerza en la escena internacional. Este año, Rolling Blackouts Coastal Fever han publicado su primer largo, Hope Downs. Un melódico repertorio que es capaz de atraer a diferentes generaciones gracias a su accesibilidad y los ‘temazos’ que lo componen de principio a fin. Posiblemente el debut del 2018 en cuanto a rock alternativo se refiere.

Cuándo y dónde: sábado 27 a las 19:00 en el escenario Thunder Bitch.

Slowdive

El ‘comeback’ discográfico de Slowdive atrajo una gran parte de atención de la crítica especializada en 2017. El trabajo homónimo de la banda británica, el cuarto de estudio de su carrera y el primero publicado en más de 20 años, volvió a enamorar a sus seguidores y conquistó nuevos amantes gracias al resurgimiento del shoegaze en la escena contemporánea. El quinteto atrapará a los asistentes al BIME Live con joyas recientes y pasadas de una formación de culto.

Cuándo y dónde: viernes 26 a las 23:15 en el escenario Thunder Bitch.

Stephen Malkmus & The Jicks

Quien crea que Stephen Malkmus desapareció del mapa musical tras la separación de Pavement está muy equivocado. En 2001 el músico puso el reloj a cero con un disco homónimo. Poco después, el compositor comenzaría a firmar los nuevos álbumes con el nombre que daría a su nueva banda, The Jicks, con los que ha grabado ya siete trabajos de estudio. El último, Sparkle Hard, ha sido editado este mismo año y supone una de las mejores obras del cantante desde que puso punto y final a su anterior y añorado grupo de los 90.

Cuándo y dónde: sábado 27 a las 22:10 en el escenario Heineken.