Sharon Van Etten, un repaso a su carrera

Con el motivo de la publicación de su último disco de Sharon Van Etten, Remind Me Tomorrow y el primero en 5 años desde su destacable Are We There (2014), hemos decidido hacer un repaso por su breve pero interesante carrera.

La cantante de Nueva Jersey lanzó Because I Was In Love en 2009. Este disco se trata de una colección de canciones folk que destacan por su carácter personal e intospectivo. En él Van Etten canta como si se estuviera dirigiendo a una persona en particular (utilizando en varias ocasiones la palabra “You” de forma apelativa). En ocasiones hasta se puede observar que utiliza los temas que componen este disco para intentar resolver dudas sobre romances que rondan por su cabeza. Este disco también destaca por su minimalismo. Muchas de las canciones tienen un acompañamiento mínimo en el que se destaca especialmente la poderosa voz de Sharon.

Sin embargo, este disco no era la primera andadura de la cantante por el terreno musical, ya que antes de su debut en una discográfica (en la que por cierto, trabajaba previamente como publicista), Van Etten previamente sacaba sus trabajos a la luz en CDs grabados y montados por ella misma. En estos discos (que ahora alcanzan altos precios en las webs de coleccionismo musical) pueden encontrarse versiones previas de algunas de las canciones que aparecieron en ese Because I Was In Love.

El segundo trabajo de la artista no tardó mucho en llegar ya que Epic se publicó en 2010. Se trata de un disco de poco más de 30 minutos y 7 canciones. Si bien no llega a desarrollarse completamente, es en esta referencia donde pueden verse las primeras muestras de hacia dónde se inclinará la música de Van Etten. Pueden discernirse canciones más atmosféricas y mucho menos desnudas que en su debut. A destacar de este disco el corte que lo cierra, Love More. De nuevo el tema central de las canciones son sus inseguridades y sus desamores.

Tramp fue el tercer disco publicado por Sharon Van Etten. Fue publicado en 2012. Uno de los hechos destacables de este álbum es que fue producido por Aaron Dessner (The National). Se trata de un disco mucho más eléctrico que cuenta con colaboraciones estelares como el ya mencionado Aaron Dessner, su hermano Bryce, Matt Barrick (The Walkmen) o Zach Condon (Beirut). La portada de Tramp es un homenaje a John Cale (similar a la de su disco Fear). Esta referencia supuso un cambio en el estilo que venía demostrando Sharon Van Etten. No obstante, también mantenía el espíritu folk y la temática de sus trabajos anteriores. Gracias a esta colaboración con los Dessner, Van Etten apareció en el disco Trouble Will Find Me de The National haciendo las backing vocals en algunas de las canciones.

Are We There fue el último trabajo de la artista de Nueva Jersey antes del hiatus. Vio la luz en 2014.En este disco Van Etten se deja influenciar mucho por Nick Cave, al que había estado teloneando de forma previa. Se trata de un disco que vuelve a tener mayor austeridad que su anterior trabajo. Sin embargo sigue desarrollando sonidos nuevos como pequeños ritmos electrónicos (pueden encontrarse en el tema Our Love). Supuso a su vez un cambio en la temática de las canciones en las que ya no se centra tanto en los desamores y sus tragedias, sino que se centra más en otros aspectos del amor.

Su última referencia, Remind Me Tomorrow, vió la luz en enero de este 2019. Pero Sharon Van Etten no ha estado ociosa durante estos 5 largos años que hemos tenido que esperar entre discos. En este tiempo, Van Etten ha lanzado su carrera como actriz. Así pues, formó parte de la serie de Netflix The OA, e incluso hizo una aparición en un capítulo de la nueva temporada de Twin Peaks. También ha sido madre, e incluso ha completado sus estudios en psicología. La artista ha recogido todas estas experiencias e influencias para su nuevo disco, cuyo sonido y temática distan mucho de lo que ha realizado hasta ahora. Os hablamos más en profundidad sobre este disco aquí.

Como se puede ver, a pesar de su corta carrera, Sharon Van Etten se ha situado como una de las artistas femeninas más interesantes e importantes de esta década. Podremos disfrutarla en directo este año en nuestro país como parte de la programación del Vida Festival y del Mad Cool.