Recordamos ‘De Stijl’, de The White Stripes, en su 20º aniversario

El 20 de junio del año 2000 veía la luz el segundo álbum de The White Stripes bajo el nombre de De Stijl, haciendo un homenaje al movimiento artístico neerlandés de los cuales Jack y Meg White quedaron realmente fascinados cuando visitaron una casa diseñada por el arquitecto holandés Gerry Rietvield —la Rietveld Schröder House— mientras se encontraban de gira por los Países Bajos. Precisamente, la portada del álbum hace referencia a este estilo artístico primando rectángulos con los colores característicos de la banda.

De Stijl (2000) fue grabado en una habitación al sudeste de Detroit en aquel junio de 2000. El famoso aunque ya extinto dúo produjo un segundo trabajo cargado de influencias clásicas de los 60 y 70, como The Stooges o The Gories, bandas de las que Jack se proclama auténtico fan y que han marcado su trayectoria musical desde los inicios hasta la actualidad.

Además, en este trabajo se aprecia el agudo y estridente sonido de guitarra que Jack nos mostraba ese mismo año con su humilde proyecto paralelo The Upholsterers en Apple of My Eye. Sin embargo, la instrumentación y atmósfera que rodean a este deteriorado sonido de guitarra está más trabajada y pulida con respecto a su primer trabajo The White Stripes (1999). Así, parecen haber apaciguado la furia y rabia que se apreciaba en aquél.

De Stijl nos dejó títulos como Hello Operator, que fue lanzado como single junto a una versión de la canción Jolene, y marcado por una cierta sensibilidad pop sesentera retomada de grupos como The Kinks en temas como I’m Bound to Pack it Up y You’re Pretty Good Looking.

A lo largo del album, tenemos versiones de Death Letter Blues de Son House y Your Southern Can Is Mine de Blind Willie McTell que muestra la madurez y facilidad con la que Jack se desenvuelve para interpretar country y blues, géneros que marcaron la infancia del cantante. La batería de Meg White es tan mínima que resulta divertida. No se necesita ser muy virtuoso para crear una explosión de blues.

Lógicamente sirviendo como fuente de inspiración para el trabajo, no es de esperar que este álbum fuese dedicado al diseñador y arquitecto Gerrit Rietveld del movimiento De Stijl así como al influyente músico de blues Blind Willie McTell.

Para conmemorar el 20 aniversario de este álbum, los miembros de Vinyl Me, Please recibirán una edición Splatter en rojo y negro prensando en Third Man Pressing en Detroit. La entrega se ha visto retrasada debido a la COVID-19, pero tiene pensado ver la luz este verano.

Existe también una edición con grabaciones inéditas y rarezas en vinilo blanco y rojo, con un DVD en vivo y un libreto de fotos. Entre el material adicional incluido se incluyen covers a AC/DC de Let There Be Rock y Dog Eat Dog y del After Hours de The Velvet Underground, más los demos de boombox de Jack White. Para adquirir esta edición es necesario estar subscrito a Third Man Records Vault.