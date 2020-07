El primer mes estival llega con estrenos de dos grandes nombres en la historia de la música: Paul Weller y Willie Nelson. Mientras que el primero se aventura en nuevos terrenos sonoros con On Sunset, su disco número 15, el segundo se regocija en la americana para First Rose of Spring, su ya número 70 que firma a los 87 años.

Este viernes nos deja también debuts muy frescos. Uno de ellos es el primer trabajo de bdrmm, bedroom, aguda aventura sonora entre el shoegaze y el dream pop que llega desde Reino Unido. Desde Australia, debutan Holiday Party con su album homónimo, lleno de paisajes sonoros pop, voces cristalinas y arreglos electrónicos. Y también desde las Islas Británicas se estrena el segundo trabajo de Dream Wife, So When You Gonna… donde este trío irreverente sigue desarrollando el ímpetu punk de su debut. En el terreno del ambient, notable el LP del artista japonés noda yûki, ddbb.

La DJ y productora canadiense Jayda G estrena hoy un nuevo EP, Both Of Us / Are U Down. También estrenan epés Father John Misty y Jonathan Wilson, ambos anunciados ayer y que recaudarán fondos para distintos fines benéficos en Bandcamp, única plataforma en la que se pueden escuchar por ahora estos dos trabajos. En esta misma línea, Boygenius (grupo formado por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker) ha anunciado varias demos de su aclamado debut que verán la luz en Bandcamp hoy, y solo durante 24 horas, de cara a la recaudación benéfica.

En España, el dúo granadino Biblical Soccer estrena su primer EP, Una Buena Temporada. Cinco temas de guitarrazo limpio contra batería, voces crudas y motivos cotidianos. Desde Barcelona lanza su segundo EP el trío Diamante Negro, bajo el nombre de Cortes, con cuatro temas nuevos. En Bandcamp podemos encontrar a partir de hoy también una compilación de rarezas de Los Punsetes bajo el nombre de Mixtape Vol. 1 (2004-2010), que según han anunciado estará disponible solo por tiempo limitado.

Esta semana debuta con su primer single en solitario, Diego Castro, integrante de Disco! Las Palmeras y técnico de sonido de varios grupos nacionales (Cala Vento, Cariño, Hinds, Los Punsetes). Bajo el nombre artístico de Castro, estrena Tal Vez, primera de varias entregas que se vienen con el amparo de Sonido Muchacho.

Más singles esta semana de Mow, Josh Rouse, Mucho, Varry Brava, Yana Zafiro, Veintiuno, o en el terreno internacional, Bowerbirds, Katie Meluá, Fontaines D.C., Roger y Brian Eno, Washed Out, Ron Gallo, Soccer Mommy, Gardens & Villa, Gus Dapperton, Devendra Banhart o Cold War Kids.

