Entra la segunda semana de junio con novedades discográficas de Jehnny Beth, Norah Jones, This Will Destroy You, Bibio o Gia Margaret. El debut en solitario de la cantante de Savages, Jehnny Beth, es quizá uno de los estrenos más esperados de la semana. To Love Is To Live incluye cameos de miembros de The XX, IDLES, Nine Inch Nails o el actor Cillian Murphy. El trabajo se sumerge en sonidos electrónicos y permite salir al subconsciente de la cantante, vertebrando relatos oscuros y emocionales.

Oscura —literalmente— es también la portada de lo nuevo de This Will Destroy You. Vespertine en realidad no es tan nuevo, ya que fue compuesta como banda sonora para un restaurante en California desde 2017. El trabajo, diseñado para emular los diferentes momentos del día y espacios del edificio, sale ahora de los altavoces y llega al formato físico y las plataformas de streaming.

La canadiense Norah Jones deja los pedazos de su corazón en una obra evocativa y política a partes iguales, Pick Me Up Off The Floor. Con interesantes colaboraciones —muchas de las canciones surgieron tras una sesión de grabación con Mavis Staples o Rodrigo Amarante, entre otros—, sigue navegando con firme pulso entre el pop y el jazz y deja un digno sucesor de su Day Breaks de 2016.

En el terreno del folk, destaca lo nuevo de Bibio. El músico británico se aleja de anteriores ambiciones electrónicas y presenta un disco primaveral, casi pastoril. Para cerrar los ojos y dejarse trasladar a la campiña inglesa. Estructuras rítmicas lisérgicas y poco ortodoxas, junto a una instrumentación abundante, entre lo acústico y lo electrónico (toda interpretada por él mismo, Stephen Wilkinson), dejan una experiencia de escucha curiosa.

Gia Margaret invierte sus iniciales en Mia Gargaret y subvierte aquel folk prístino con el que debutara en 2018, hacia nuevos terrenos. La artista americana ha sabido verbalizar, sin voz, —que perdió durante un período a causa de una enfermedad—, sensaciones y sentimientos, haciendo gala de grandes dotes compositivas. Texturas cálidas y líneas de sintetizador se encuentran con samples y crean un compendio de ambientes altamente evocativos.

Estrenan singles, versiones y más novedades otros grupos como Kevin Morby, Bedouine, Big Red Machine, Hatchie, Parquesvr, Woodkid, Mando Diao, MENTIRA, Monterrosa, Alexander Biggs, Twin Peaks, La Claridad, Roosevelt, Fontaines D.C., Gorillaz, Paul Weller, Jorja Smith, Fuel Fandango, Bruna, Pálida o Carrera. Escucha estas novedades y más en nuestra playlist Crazyminds Weekly.

