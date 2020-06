Llega la penúltima semana del mes cargada de novedades, desde nombres eternos como Bob Dylan —que estrena su álbum de estudio número 39— o Neil Young —con su eslabón perdido Homegrown, grabado en los setenta pero no publicado hasta hoy—, hasta Phoebe Bridgers, Pabst o Lisandro Aristimuño. En España, estrenan EPs Sara Zozaya y Menta, marcando el rumbo de sonidos a seguir la pista de cerca.

Tras ocho años sin lanzar música nueva, Dylan estrena Rough And Rowdy Ways, que presentaba hace pocas semanas con el tema de 16 minutos Murder Most Foul. Siguieron I Contain Multitudes y False Prophet y hoy se revelan las 7 canciones restantes que suman hasta los 70 minutos de duración. Trabajo humano, humilde, poético, que vuelve la mirada a sí mismo. Destila referencias, lugares, historias y nombres conocidos. Colabora con Blake Mills, Fiona Apple. Los arreglos son ensoñadores, vertebrados sobre elementos clave entre coros e instrumentos acústicos. Prueba de que al músico de Minnesota aún le quedan verdades sobre las que cantar.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, Neil Young estrena también hoy su disco Homegrown, aquel que quedara sin publicar en los setenta y que ahora vuelve para funcionar como máquina del tiempo en estos rarunos momentos que vive el mundo. Con este baño de americana suave, Young nos ofrece doce canciones orgánicas —de las cuales 7 nunca habían sido publicadas— que cumplen las expectativas y se recuperan, varias décadas más tardes, de una ruptura amorosa particularmente dura.

Más novedades — Phoebe Bridgers, Lisandro Aristimuño, Phantom Planet, Sara Zozaya, Menta…

Phoebe Bridgers afianza su talento con un segundo álbum donde el sintetizador y los instrumentos electrónicos poco a poco van ganando terreno a la cuerda. Nuevas atmósferas se revuelven sobre los mismos fantasmas —la soledad, la ansiedad, la depresión, desplegados con una narrativa ya icónica—, y alcanzan arreglos más orquestrados y puntos más desgarradores que su debut. Catarsis, el encuentro entre la cuerda, la voz y la electricidad… «Un álbum visionario de emo-folk», como reza el titular de la Rolling Stone. Colaboran en el disco artistas como Conor Oberst, Lucy Dacus, Julien Baker, Christian Lee Hutson, Nick Zinner o Blake Mills.

Segundo álbum presentan también los alemanes Pabst, con Deuce Ex Machina, un compendio de post-punk atrevido y desgarrador. El argentino Lisandro Aristimuño lanza su ya su séptimo trabajo, Criptograma, un disco más allá del folklore al que nos tiene acostumbrados, que conjura estructuras rítmicas incesantes con un punto experimental.

Phantom Planet vuelven a reunirse, tras 12 años de parón, con Devastator, su ya séptimo álbum de estudio. En el terreno del art pop, reseñable la propuesta de Braids con su ya cuarto trabajo, Shadow Offering, desde Montreal.

Ya en España, la artista donostiarra Sara Zozaya lanza su segundo EP al completo, (I), de la que solo quedaba por conocer Owltro, tema con el que continúa las texturas electrónicas y los juegos de voces. Es el único tema en inglés del álbum, que junto al castellano y el euskera forma parte de la paleta lingüística de un disco más experimental que su predecesor y que apunta maneras hacia una carrera muy interesante, entre lo íntimo y lo expansivo, lo orgánico y lo eléctrico.

Debutan con su primer EP hoy los sevillanos Menta, uno de los nuevos fichajes de Sonido Muchacho con tres temas inmediatos y electrizantes: Me alegro de verte, Ojalá te mueras y El apartamento. También con Sonido Muchacho, Cariño publican X Si Me Dejas En Visto.

Estrenan singles, remixes, colaboraciones y más novedades otros grupos como Andrea Santiago, Soccer Mommy, Angel Olsen (remix de Mark Ronson), IDLES, Mina Tindle, Jónsi, Julianna Barwick, Plastic Estate, Toro i Moi, Anna of the North, The Beths, Germà Aire, La Trinidad, 107 Faunos, Joe Crepúsculo, The Killers, Baiuca, Cómo Vivir en el Campo o Carlos Sadness.

