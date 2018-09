MISFITS: Los superhéroes más gamberros

Todo apunta a un remake estadounidense de la británica MISFITS, que para muchos y muchas, entre los que yo me incluyo, es la serie más gamberra de superhéroes realizada hasta la fecha. Una producción que, además, sirvió de plataforma para el lanzamiento de nuevos protagonistas que, posteriormente, han ido apareciendo e incluso han llegado a protagonizar películas.

Sin duda, el personaje con mayor repercusión posterior es Iwan Rheon. Así quizá no os suene mucho, pero si decimos que es el malvado Ramsay Bolton de Juego de tronos seguro que enseguida le ponéis cara. De hecho, ha logrado convertirse en uno de los personajes más odiados de la historia de la televisión. Y es que Iwan, que además de actor también es cantautor, ha trabajado posteriormente en otras series de televisión, aunque no con mucho acierto. De cara al futuro, dentro de poco lo podremos ver en Hurricane.

En cuanto al resto del reparto, también saltaron a la fama —aunque no de forma tan llamativa como Rheon—: Antonia Tomas (The Good Doctor o Amanece en Edimburgo), Joe Gilgun (El Último cazador de Brujas, This is England… y que tiene en su haber un premio Bafta al mejor actor de televisión), Lauren Socha (Scummy Man o The Child) y Robert M. Sheehan (Cazadores de Sombras o Moonwalkers)

MISFITS

Todo comienza con el encuentro de unos jóvenes semidelincuentes en un centro juvenil al que deben asistir para cumplir con los servicios comunitarios que les han puesto de condena. Una extraña tormenta les otorga superpoderes, distintos a cada uno de ellos y que poco a poco, van descubriendo.

El encanto de los malotes simpáticos hace que te enganches rápidamente. Sus diferentes y acusadas personalidades conjuntadas con los superpoderes logran atraerte para ver como se va desarrollando la trama. Los personajes navegan en una lucha constante, ya que pueden utilizar sus poderes tanto para el bien como para el mal, y a veces parece que preferirían no tenerlos antes que ponerse ante esta disyuntiva.

Además, acabarás teniendo tu favorito. Más por su carácter a veces que por su superpoder, desde la chica barriobajera o la superficial, a un atleta, un marginado social y un líder carismático y rebelde. Todo esto aderezado con una buena dosis de humor negro y, sobre todo, una espectacular banda sonora.

La serie, que cuenta con cinco temporadas, tiene una gran diferenciación entre ellas. ¿Las mejores? Las dos primeras, para bajar algo en la tercera. Y es que en ella ya han perdido a alguno de sus protagonistas… para acabar con una cuarta y quinta bastante mediocres. Y aun así, merece la pena verla.

En lo que respecta a la banda sonora, como hemos dicho antes, es espectacular: The Rapture —que con Echoes pone música al comienzo de la serie—, Oasis, Blur, The Velvet Underground, Florence & The Machine, The Cribs, LCD Soundsystem, Unkle, Klaxons, Metronomy, Joy Division, The Specials, Kasabian, The XX, Massive Attack, Bon Iver, Depeche Mode, The Human League… y un larga lista que termina incorporando lo mejor de las últimas décadas. De hecho, te dejamos aquí la playlist para que lo compruebes: