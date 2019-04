Los secretos del futuro desvelados por el SXSW

El festival interactivo del SXSW desvela cada año las claves que moverán la tecnología, el arte o la sociedad en los próximos años. Cada edición, el South By Southwest se llena de instalaciones que nos catapultan al mañana.

Conectividad, palabra clave

Este año, al igual que en años anteriores, la clave es la conectividad. Durante estos días hablando de futuro hemos comprobado que la conectividad se comienza a reflejar en aplicaciones prácticas de ésta. La Realidad Virtual y la mezcla sutil entre el mundo real y el digital se ponen a disposición de artistas, ciudades y usuarios para ayudarles en sus tareas creativas.

Sobre este concepto orbitaba la instalación de Sony en las que mostraba aplicaciones sorprendentes que crean visuales impactantes o ayudan a componer música. También sorprendían sus paredes conectadas.

Samsung sacaba pecho de su 5G y nos proponía un viaje interactivo por el futuro de las ciudades conectadas y por aplicaciones de salud. Estas nuevas apps permiten usar el atractivo visual de la realidad virtual para controlar nuestras rutas de running o monitorear nuestro ritmo cardíaco.

Las posibilidades de la nueva fotografía digital nos hicieron pasar un buen rato. Aunque, Samsung confía su futuro al 5G como herramienta de gestión de ciudades que comienzan a pensar por si mismas y que son gestionadas virtualmente.

Otras instalaciones usaban la tecnología para concienciar sobre el medio ambiente y el reparto erróneo de los recursos alimenticios. Sobre ello versaba la interesante propuesta digital de The Copernicus Project. Este proyecto trata de concienciar sobre el uso de la comida y los recursos naturales para terminar con el hambre.

Robótica y otros milagros del futuro

La robótica es otro de los temas candentes del futuro más cercano. En el SXSW hemos visto muchos robots, cada vez más intuitivos, pero ninguno como los adorables robots de LG. Unas mascotas que sirven como asistentes o como compañía y que nos acercan a un futuro próximo donde estos seres de metal sean parte de nuestra rutina.

Para los amantes de la cerveza, la máquina de brewing de LG será la gran noticia del festival. Una maravilla que te permite saborear cualquier variedad artesana con solo pulsar un botón y seleccionar la cápsula.

Otras compañías como Google, Linkedin o Twitter mostraron sus nuevos proyectos aunque fueron eclipsadas por el despliegue de las compañías de streaming y los canales de televisión. Un sinfín de ponencias, charlas, actividades y networking se produjeron durante esta semana.

Tecnología y Redes Sociales en SXSW

Algunos gurús de la tecnología, como Mike Krieger, cofundador de Instagram, o el creador de Foursquare, Dennis Crowley, desvelaron claves del éxito tecnológico así como advirtieron de los peligros de esta sociedad hiperconectada.

Foursquare aprovechó el SXSW para lanzar Hypertrending, una nueva app que pretende situar en tiempo real en una especie de mapa de calor a las personas influyentes que sigues así como tus amigos para detectar tendencias en tiempo real.

En el SXSW servía como guía de las instalaciones, películas o conciertos que lo petaban y también para evitar colas.

Las series toman el SXSW Interactive

El SXSW lució como nunca las nuevas series que nos engancharán en los próximos meses. La instalación más espectacular de todo el SXSW fue creada para promocionar Good Omens.

La serie de Amazon Prime creó un verdadero jardín de las delicias ambientado en el Apocalipsis de la serie. Una delicia que invitaba al público a permanecer durante horas en este jardín del pecado.

Cientos de personas hacían cola para disfrutar del evento más esperado del festival. Bleed for the Throne recreaba una aventura real dentro del universo de Juego de Tronos. Una aventura de media hora de duración que todo amante de la serie quiere vivir.

Netflix no quiso ser menos con The Highwaymen, una maravilla de cine negro que nos devuelve a las historias de Bonnie and Clyde con Kevin Constner, Woody Harrelson o Kathy Bates. Una película que se estrenó en Austin y que está desde el 29 de marzo en la plataforma.

Zoe Saldana y el equipo de Westworld charlaron sobre la serie y el nivel espectacular que las series televisivas están adquiriendo en un mercado que no deja de crecer.

Otras series como American Gods o canales como Showtime Xtreme también nos presentaron sus novedades con decorados impactantes, buena música y sabrosos cócteles.

Tras un viaje por el futuro regresamos al presente para vivir el cine indie y la música underground más deslumbrante del momento, como os hemos contado en nuestra crónica. El mañana comenzará de nuevo en el SXSW 2020. Te lo contaremos desde Austin.