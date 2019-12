Los mejores discos nacionales de 2019: del 50 al 1

Poco después de revelar nuestra selección de mejores discos internacionales, llega a Crazyminds la lista de mejores discos nacionales. León Benavente, Viva Suecia, Carolina Durante y Cala Vento encabezan una selección variada y construida entre todos nuestros colaboradores. Tras arduas votaciones, tenemos aquí la lista de los 50 Mejores Discos Nacionales de 2018. Esperamos que os guste y, por supuesto, esperamos vuestros comentarios.

Un disco que combina con éxito el trap y el dream pop. Desde que suenan las primeras notas, el álbum te sumerge en una atmósfera agradable y, aunque no es un disco conceptual, mantiene la coherencia y homogeneidad en todo momento. Y tiene mérito, ya que además de trap y pop incluye influencias del rock, toques tropicales y más. Esta infinidad de matices y géneros, funciona tanto en los temas más movidos como en los más lentos. Un debut y declaración de intenciones de un proyecto con la intención de perdurar en el panorama nacional, si bien con la retirada de Pimp Flaco de los escenarios se ha quedado en stand by.

49. Delafé – Hay Un Lugar

“Hay un día” es otra vez un ejercicio de reflexión personal por parte de Óscar, el último bastión de Delafé. Un trabajo íntimo, donde el peso de las letras cobra mucho valor y se rodea de grandes artistas como Delaporte, La Bien Querida o Carlos Sadness para darle todavía un poco más de color. De fácil escucha, y como él mismo dice: es un nuevo inicio tras la marcha de Helena Miquel. Aunque siempre ha sido, al menos para mí casi inconcebible, la ausencia de una voz femenina en las composiciones, el resultado final es excelente.

48. Súper Gegant – Una casa als aiguamolls

¿Se puede hacer shoegaze en catalán? Sí, como demuestran Súper Gegant con su último àlbum. El primero, “Camina o oblida” (2013), tardó 33 años en aparecer, como dice Claudi, Herreros, cantante y guitarrista de la banda. En este caso solo nos han hecho esperar 5 (largos) años, pero el resultado son nueve canciones que se mueven entre la noche y los rayitos de luz que entran por la ventana una mañana de domingo. El ruido esconde las letras de las canciones, que se forjan sin palabras exquisitas pero que nos atraviesan como un rayo. Un disco con tantos rincones para explorar que nos durará hasta el próximo (y esperado) de Súper Gegant.

47. The Limboos – Baia

Cuesta encontrar bandas tan reales y sinceras en su propuesta como The Limboos en la música actual. En su tercer larga duración, el grupo madrileño continúa enarbolando su revival del rhythm and blues y el rock & roll de los 50, impartido también con solvencia en sus dos anteriores referencias, ‘Space Mambo’ (2014) y ‘Limbootica’ (2017). ‘Baia’ es lo que puedes esperar en un trabajo ‘limbootico’: ritmo, energía y autenticidad. Pero lo mejor es que a pesar de jugar con estilos tradicionales y manidos, consiguen no sonar a simples imitadores. “La Descarga” o “The First Degree” destacan en un repertorio hecho con el único objetivo de reivindicar sonidos ahora en decadencia comercial.

46. Quique González – Las Palabras Vividas

El hecho de hacer un disco cuyas canciones nazcan de poemas de Luis García Montero era algo que rondaba la cabeza de Quique González desde hace años y por fin este año dio el paso definitivo para su creación. Las letras de las diez canciones que componen “Las palabras vividas” están escritas por el poeta malagueño ex profeso para este proyecto y realmente encajan a la perfección en el universo que Quique ha ido creando a lo largo de su carrera.

Con unos arreglos más crudos y acústicos que nunca, las canciones adquieren una sobriedad que conmueve y musicalmente encajan a la perfección en unos textos que nunca desentonan ni suenan ajenos al cantante. La mezcla ha dado como resultado un disco de una inusitada belleza, cargado de emoción y de amor por la palabra. Es el disco menos inmediato de toda la trayectoria del músico, el que requiere de una escucha más sosegada y profunda, pero con el que, a medida que uno se adentra en él, se pueden extraer una enorme cantidad de interesantes y bellísimos detalles.

45. Lorena Álvarez – Colección de Canciones Sencillas

En los tiempos de hiperproducción y vorágine consumista que vivimos, publicar una autoproclamada colección de “canciones sencillas” puede considerarse un acto casi político. También lo es el de reivindicar la vuelta a lo natural, a la contemplación bucólica, a través de letras y sonidos que imitan aquellos de la madre tierra. Así lo ha hecho la artista asturiana Lorena Álvarez, en un segundo largo que aborda el campo, los veranos en el pueblo, los los paseos por el bosque, pero también las ansiedades generacionales y urbanas. En el sonido bebe tanto de lo popular español y asturiano, como de las raíces norteamericanas que se palpan en ‘Las Nubes’ y recuerdan a Fleet Foxes. Reivindica así, con éxito, un sonido brillante en su sencillez, y no demasiado común en el panorama español actual.

Llevaban tiempo en el mundillo, pero nunca antes juntos. Pocho Méndez (lo:muêso), Natalia Brovedanni (Santa Rita) y Guillem Caballero (Els Surfin Sirles, Xavier Calvet) se han unido para formar Chaqueta de Chándal, una banda que, a través de la sátira y el humor inteligente, critica el panorama social actual. Su actitud rebelde y creatividad han dado como resultado un debut de nueve pistas titulado Gimnasia Menor. Un gran debut para un conjunto emergente que habrá que ver cómo defiende en el futuro sin sonar monótono, pues el sonido general es muy claro desde el primer tema y no hay cambios notables a lo largo del largo. Son las letras las que pretenden llevarse el protagonismo ante una estructura rock agresiva y directa de principio a fin.

43. Coque Malla – ¿Revolución?

El título ya plantea una cuestión sobre la que debatir durante un largo tiempo, pero es además un concepto bajo el que Coque Malla se ha reinventado, a nivel conceptual y formal. Estamos ante el que quizás sea el álbum más ambicioso de cuantos ha facturado el ex líder de Los Ronaldos. La sensación de desprejuicio musical recorre todo el desarrollo del disco y así podemos encontrar arreglos orquestales, rap, canciones que parecen pensadas para bandas sonoras de alguna película y, por supuesto, algo de rock, sin que desentone ningún elemento.

Estamos ante un trabajo ecléctico, que viaja entre el optimismo y el escepticismo, donde la pregunta que pone sobre la mesa el propio título, es el resumen perfecto de lo que encierra cada una de las piezas. Quizás ya no sea tan moderno hablar de revolución, pero es indudable que dicho concepto empieza en uno mismo y el bueno de Coque ha planteado una de sus obras más brillantes desde este prisma.

42. Solo Astra – Food Compilation

Food Compilation de Solo Astra llega por sorpresa. Este trabajo, el segundo de la banda, recoge cinco canciones que ya conocíamos de su último EP lanzado en 2018, junto a otros 5 temas inéditos. 10 temas que recopilan títulos con la comida como protagonista y que te dejan con buen sabor de boca. El sonido de Solo Astra en este trabajo se caracteriza por ese synth pop aderezado con un poquito de experimentación. Algo innato en la banda que ya ha dejado demostrado en su nueva etapa mucho más urbana transformándose en Cupido junto a Pimp Flaco. Un trabajo que podría ser una despedida pero que ojalá sea un hasta luego.

En definitiva, Elena Setién regala un trabajo embelesador, detallista y bello, con menos atractivo que su anterior referencia pero con un tono y trabajo detrás que la postula como una de las cantautoras más en forma del panorama nacional. Un resultado atemporal que apunta a conquistar también los terrenos internacionales y que sus historias naveguen más allá de nuestras fronteras. No en vano, como ella misma canta, “it’s the way you see the world / the way you learn to navigate“.

40. Barbott – Projections

Segundo trabajo de esta banda de Barcelona que da un giro a su estilo y se deja cautivar por la psicodélica electrónica. Projections ha sido creado bajo la producción de Víctor Cabezuelo y desprende un sonido ensoñador que te envuelve en cada tema. Un álbum con 11 cortes entre los que encontramos dos canciones en castellano que demuestran la versatilidad de la banda frente a un dream pop que enmarca un álbum desde el primer minuto.

La mejor forma de definir el significado de este trabajo lo encontramos fácilmente en su título, ya que Projections se crea como una proyección de los tiempos en los que vivimos, dónde vamos deprisa sin apenas disfrutar del presente. Todo ello revestido de un nuevo sonido más maduro que Barbott ha sabido encontrar y hacerlo muy suyo.

39. Mazoni – Desig Imbècil

38. El Lado Oscuro de la Broca – Salvaje Oeste

Este recopilatorio de los dos últimos EPs de la banda pone bajo un mismo formato la evolución de una banda que no ha dejado de crecer en sus ya 10 años de carrera. La profundidad que ha incorporado la entrada de un tercer guitarrista a un grupo que abunda en las texturas extraídas de las seis cuerdas, ha hecho que paradójicamente haya menos agresividad en ellas y mucha más riqueza. Su fusión de shoegaze con postpunk e indie, navega ahora entre contención y tensión mantenida que cuesta de romper como en Con Estrella o se exaspera en estribillos bailables como Baila Chica Baila. La versión más oscura del grupo no se abandona y bajos y baterías poderosos realzados por excelsos punteos de guitarra, seña de la banda, se mantiene ampliada en Las Navas de Tolosa. Salvaje Oeste, más que una obra recopilatoria es un state of the art de una banda que ya es enorme.

37. Luis Albert Segura – Amenaza Tormenta

Primer trabajo de la nueva etapa de Luis Albert Segura, quien deja atrás el sonido americano de su banda L.A. para comenzar su andadura como compositor de letras en castellano. Con Amenaza Tormenta, Luis Albert Segura crea un trabajo de estilo pop sin soltar la guitarra con 11 temas donde mezcla sonidos con altas dosis de sensibilidad y sobretodo sinceridad. Piezas sonoras que contienen un transfondo musical que puede emular a Bowie o Paul McCartney, grandes influencias del compositor. El mallorquín se abre en este trabajo como nunca y desgrana sentimientos ante su trabajo más personal hasta la fecha.

36. Delaporte – Como Anoche

Sólo tienen un largo, pero parece que están arriba desde hace un lustro. Tal es la rapidez con la que consumimos música hoy en día. Pero lo que para otras bandas es sinónimo de desgaste antes de empezar, resulta ser, con el dúo formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi, paradigma de calidad, de propuesta profundamente establecida antes de dar cada paso. Como Anoche es electrónica pop, R&B para los jóvenes de hoy en día que necesitan buscar referentes de música mainstream dentro de su propio mundo. Canciones como No te vas a Olvidar, Superman son temazos de pop electrónico que no tienen nada que envidiar a grandes nombres ya consolidados y no hay miedo de abrazar el sonido de club más evidente, como en No sé qué Pasó, porque la pretensión de Delaporte es llegar arriba haciéndotelo pasar bien.

35. Santi Campos & Herederos – La Alegría

Tres años después de publicar Cojones, su primer disco en solitario tras Amigos Imaginarios (el tercero de toda su carrera), Santi Campos regresa con la que es, sin lugar a dudas, la obra cumbre de su discografía. La Alegría es un doble álbum donde el artista junto a Herederos, su actual banda de acompañamiento, hace un resumen de toda su andadura vital y artística, plasmando sin tapujos sus temores, vivencias, recuerdos, ilusiones, esperanzas y percepciones.

34. Cariño – Movidas

Ocho bocados musicales, de letras frescas, sencillas —algunas banales, otras cínicas— que llevaron a este trío del mayor anonimato a ser las culpables de un resurgir del tontipop y acercar este género a muchos incrédulos o alejados de la escena. Canciones que hablan directamente a una generación y ruminan sobre el (des)amor en sus múltiples facetas. Lloran, se quejan, pero lo hacen bailando sobre sintetizadores ochenteros, guitarras lo-fi, cajas de ritmos y sencillos juegos de voces culminan una propuesta que han comprobado infalible.

33. Ferran Palau – Kevin

Compuesto con anterioridad a Blanc (Halley Records, 2018), este trabajo suena como su compañero natural. Igual de minimalista pero más luminoso en la electrónica que sostiene voz, línea de bajo y percusión. Dinámico y sensorial, trasciende el folk para aventurarse en una atmósfera que oscila entre el jangle pop y el nuevo soul, RnB de ciertos actos estadounidenses. Llama la atención una construcción de sonido poco frecuente en España –la excepción está en Cataluña-, que deslumbra y culmina ya desde Univers, hablando sobre las luces y las sombras del amor y el desamor.

32. Las Odio – Autoficción

Si bien líricamente mantiene la ironía del primer álbum, a nivel musical hay algo más de orden y refinamiento, aun así, da la sensación de haber perdido la energía que inspiraban y resulta monótona su escucha para ser solamente 26 minutos de duración compuestos a lo largo de más de un año. Parecen haber escuchado algo a los críticos ya que la confusión inicial se ha convertido en sonidos más familiares, lo que les posiciona en el pop surf de garaje con un teclado psicodélico; recurso que a pesar de su poca presencia, da bastante identidad al grupo con ese sonido de órgano desafinado.

Nunatak ha creado un ecosistema plagado de nuevos sonidos y de otros rescatados de su primera etapa que en ningún momento se aleja demasiado de su esencia. Letras verdaderas, melodías potentes y un conjunto cuidado hasta el último detalle constituyen las raíces, bien afianzadas, de estos cinco músicos. El amor -o su ausencia-, la paternidad, la crisis climática y un grito contra la actual coyuntura política son tierra, aire, agua y luz que alimentan a estas flores salvajes.

30. Aitor Etxebarria – Nihilism (Pt. 1)

Tras años de elaboración, Aitor Etxebarria, conocido por su faceta como DJ bajo el pseudónimo de El_Txef_A, ha publicado en 2019 su primer álbum a través de El Segell. En 2017, el gernikarra ya vislumbró en la banda sonora de ‘Markak’ su buen manejo en atmósferas alejadas de la música electrónica. Precisamente, el director de aquel documental, Hannot Mintegia (‘Moxal’), es uno de los principales partícipes en ‘Nihilism Part 1’, donde también colaboran el hermano de Aitor, Hibai, o Elena Setién, entre otras figuras de la escena vasca. Un trabajo que pasa del minimalismo aletargado, lúgubre, casi silencioso, de “Vacant” a piezas más viscerales y catárticas (“Interpretations” o “Etxean (Alternative Version)”), combinando muros postrockeros, planos instrumentales intimistas y ambientes góticos.

29. El Niño de Elche – Colombiana

Sin duda 2019 ha sido el año de El Niño de Elche. Ya sea en solitario con Colombiana o en su colaboración con Los Planetas (Fuerza Nueva), Francisco Contreras ha demostrado su pasión por el arte y la cultura a través de su música. Colombiana concentra en una decena de pistas un choque del cante y sus diferencias internacionales en ambientes de drogas, colonialistas y de intercambio social. Un buen trabajo primaveral apoyado por el bogotano Eblis Álvarez en la producción que abrió la mente del artista alicantino.

28. Rakky Ripper – Neptune Diamond

27. Amaia – Pero No Pasa Nada

Tras dos años de espera, Amaia Romero lanzaba este 2019 su debut y se ha convertido en la primera ganadora de Operación Triunfo en hacerse un hueco en la agenda del mundo independiente. El trabajo abandona las texturas a lo Sufjan Stevens que parecía avanzar en un primer corte ‘Un Nuevo Lugar’ y se deja impregnar por la influencia de lo popular español y grupos como El Mató A Un Policía Motorizado, quienes precisamente produjeron el trabajo. Un disco correcto, de canciones ineludiblemente pop, donde la voz de Romero se alza como protagonista indiscutible, junto a una cuidada estética en torno a la sencillez, tanto musical como de puesta en escena.

26. Le Parody – Porvenir

Puede sonar a ‘cliché’ apuntar que tradición y futuro van de la mano en el cuarto trabajo de Sole Parody. Así lo lleva apuntaba ya en su ‘Hondo’ en 2015, y esta nueva entrega da una nueva vuelta de tuerca a este peculiar encuentro. La raíz andalusí que predomina, o los coros pseudo gregorianos que abren el álbum, de repente se convierten en un entramado de cables de ordenador, en una rave berlinesa. Sonidos abstractos que recuerdan y traen a España otros internacionales como Holly Herndon y mantienen viva la llama de este tipo de sonidos atrevidas en el panorama nacional actual.

25. León Impala – El Plan

El Plan recoge todo lo que el dúo que encabeza la formación es en estos momentos a nivel artístico y muestra una clara evolución con respecto a su anterior trabajo. Bajo un envoltorio donde el dream-pop viste con delicadeza las canciones, se encierran unas letras sugerentes, profundas y muy personales.

24. Pau Vallvé – Life Vest Under Your Seat

El punto de equilibrio perfecto entre pop y folk, en el panorama nacional, viene este año de la mano del catalán Pau Vallvé, culpable de uno de los discos más bellos y luminosos de este año: Life Vest Under Your Seat. Doce canciones que llegan como chaleco salvavidas, a hablar sobre eso, la vida, de la mano de texturas y letras sentidas, optimistas, hilvanadas por esa sonoridad melosa del catalán. Impera el reverb, las guitarras y la voz filtrada, lejana, modulada, deslabazada; aunque también hay hueco para las emociones más crudas, en acústico. Y funciona, como un cálido abrazo que se impone como el mejor trabajo de su discografía.

23. Camellos – Calle para siempre

2019 ha sido sin duda el año de Camellos, una banda muy peculiar que últimamente está en boca de todos, y más desde su reciente publicado ‘Calle para Siempre’, su segundo disco de estudio en el que se proclaman como uno de los grupos del momento. La banda madrileña destaca por sus letras humorísticas e irónicas, con un estilo de garage punk muy suyo que ha sabido conquistar a todos con temas como ‘Arroz con cosas’, o ‘Mazo’. Camellos es ese grupo que tienes que escuchar, porque van a dar mucho de que hablar en el futuro.

22. Apartamentos Acapulco – El Resto del Mundo

“Aquí todo está bien”, es el mantra que se repite en la primera mitad de Estrella de los Mares de Apartamentos Acapulco. Pero también podría servir como reclamo para su propia música: un espacio de encuentro y comunión, catarsis, que alcanza en su segundo álbum una evolución bestial. Ambientes dream-pop que se expanden y a veces derivan en secuencias noise, aunque se alejan del carácter más ruidoso de su primer trabajo. Estos sonidos envuelven a frases insistentes que inundan las letras y derivan en relatos pseudo obsesivos, punzantes, más o menos explícitos. Historias normales o extañas, dolorosas, pero siempre en busca del perdón y el olvido. Un disco desgarrador que demuestra una evolución notoria y ha colocado al grupo granadino entre lo mejorcito de la nueva escena española.

21. La Bien Querida – Brujería

“Una gran telaraña”, un disco conceptual y cargado de sentimientos desbordantes, desde la alegría de amar a corazón abierto o la sensualidad hasta la melancolía más marcada. Ana Fernández-Villaverde siempre ha hecho buenas baladas, y aquí logra su registro más cinemático en torno al imaginario de lo esotérico y la brujería. Cada canción funciona como hechizo y, sobre un fondo sintético y flotante —donde destaca el teclado y se nota la nueva producción de René (Axolotes Mexicanos)—, el proyecto de la bilbaína evoluciona de forma orgánica, conservando esa calidez característica, en temas como Te Quiero o La Fuerza, pero manteniendo determinados giros hacia la música de baile, en Me Envenenas, o incluso hacia el punk en otros como ‘¿Qué?’, con la colaboración de Diego Ibáñez (Carolina Durante).

En menos de un año, Pons ha vuelto a sumirse en pensamientos sobre el ser y el existir en un nuevo trabajo: ‘Energia Fosca‘. En él, reduce la densidad instrumental para ofrecer un sonido más minimalista y depurado, en que cada instrumento tiene una línea distinguida y los sintetizadores ganan peso. Melodías semi bailables que discurren como un chorro junto a mensajes crípticos, sin estribillo, atravesando pasajes de densidad variable. Sintetizadores experimentales, filigranas electrónicas, atmósferas minimalistas se entretejen con ritmos de percusión –esta vez solo una batería– y bajo, y melodías de guitarra que si bien en △ tenían un papel más protagonista, aquí redondean el sonido liderado por los sintes, con arpegios que acarician las canciones. Un producto único, cósmico que promete una embriagadora experiencia: «Lo que canto no tiene ningún sentido si tú no me escuchas, si tú no estás conmigo», reza Pons en Sento. Pero el cantante puede estar tranquilo: le escuchamos, y lo seguiremos haciendo durante mucho tiempo, observando su evolución y tratando de dar sentido con su música a todas esas cuestiones que nos revuelven.

19. The Levitants – Enola

La banda The Levitants lanza Enola, su álbum de debut, con 10 temas repletos de magnetismo musical y ritmos pegadizos de los que te hacen viajar sin moverte del lugar. El trío de Valladolid, formado por Sergio (voz y guitarra), Dani (batería) y Juan (sintetizadores y coros), se mueven entre sintonías oscuras con letras profundas que cabalgan entre sentimientos como melancolía, depresión y el hallazgo de nuevos caminos que habitan esperanza. Enola es un álbum gestado en los Estudios Dobro, con la producción de Javier Nieto (técnico de Ángel Stanich, Arizona Baby) y pensado para ser escuchado de principio a fin en el orden en el que encontrarás sus canciones. Temas de melodías profundas que emanan emociones delicadas y que, a falta de bajo en la banda, The Levitants ha sabido transformar esa ausencia en una oportunidad para crear un sonido más personal.

18. Los Estanques – Los Estanques

La revisión del rock de raíces de The Black Keys hace tiempo que dejó de ser una mera propuesta retro y pasó a ser un lugar desde donde partir para la construcción de canciones. Con este Let’s Rock, su propuesta abunda en matices y texturas para alejarse de las guitarras afiladas como leit motiv y acercarse al wetscoast y al AOR como demuestra la estrofa de Shine a Light, el tema con el que abren, al blues inglés de John Mayall y sus bluesbreakers, como en Every Little Thing o al soul rock de finales de los 60 de unos Free bañados en T.Rex en esos guitarrazos a contratiempo de Walk Across the Water. En definitiva, Let’s Rock es una excelente ampliación del espectro sonoro de The Black Keys que sirve para construir estupendas canciones en pleno 2019.

17. Presumido – Cuatro Estaciones

Presumido publicaron en este 2019 su disco ‘Cuatro Estaciones’, un disco formado por cuatro EPs cuyas canciones se diferencian según las cuatro estaciones que componen un año, haciendo así que en función de los ritmos de las canciones se incluyan dentro de su debida estación. Este original formato de disco, y su especial producción tras tener que vender sus instrumentos para luego recuperarlos con un crowdfunding hacen de ‘Cuatro Estaciones’ uno de los disco del año para Crazyminds. Su mezcla de electrónica y pop español han afianzado a Presumido como un grupo único en el panorama musical español, y sin duda, con este último disco se reafirman como tal.

16. McEnroe – La distancia

En un momento en el que no estaba del todo claro que fuera a publicarse un nuevo álbum de McEnroe, la banda liderada por Ricardo Lezón dio forma a “La distancia”. En él se mantiene la esencia que los trabajos anteriores de la banda siempre han tenido, pero con nuevos matices, como la inclusión del piano como instrumento fundamental en la composición de los temas.

“La distancia” es un disco que habla de amor, de la manera más amplia que esta palabra permite, desde todas sus vertientes y puntos de vista. Pero también es un trabajo condicionado por la palabra que le da título, por la distancia física que no emocional que hay entre los miembros del grupo. Así, han vuelto a facturar una colección de canciones repleta de belleza y cuyas letras se vuelven más evocadoras que nunca.

Un debut que se nutre sin miramientos de estilos como el grunge, el emo, el power pop o el pop punk de la década que puso fin al siglo XX y que deja un resultado directo y cercano. Lo hace alejándose en cierta manera de los temas espinosos y de mayor seriedad que marcaban estos géneros. Aquí no hay depresiones ni experiencias graves asociadas a las drogas, sino que se muestra un aire risueño y cotidiano en cortes como La Escalera, la primera canción escrita en castellano por Nieto. El resto de la colección narra mayormente historias asociadas al desamor o al amor no correspondido, como The Friend Song (I See You Everyday / But I Like You As A Friend) o Seaweed (He Loves Weed More Than He Loves Me).

La ‘kinkidelia’ ha llegado. Así definen Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (me limitaré a partir de aquí a sus siglas) la mezcla de rock psicodélico y voz flamenca que han construido para su primer largo homónimo. Ocho piezas que se pasan volando y que harán las delicias de los amantes de la psicodelia moderna, con un halo personal incluido, pero sin introducir variaciones a lo ya escuchado. Ni falta que le hace, porque el trabajo de DMBK es mayormente una mezcla de influencias bien conectadas y que da como resultado un puñado de temas divertidos y sumamente disfrutables.

La banda de Barcelona ya despertó interés solo por su formación (miembros de los Saurs y The Zephyr Bones) en 2017, cuando publicaron su debut: Emblema y Poder. Dos años después de aquella publicación, el grupo retoma la senda marcada por su predecesor, pero con una mayor variedad de recursos, reafirmándose como una de las especies más interesantes y únicas del país. Forjado en los Estudios Maik Maier de la capital catalana y bajo la producción de nuevo de Sergio Pérez, el nuevo estandarte de los Medalla evita encasillarse y aniquila etiquetas a golpe de espada, o a hostia limpia, como prefieran. De la new wave al rock psicodélico, pasando por el post punk, el dream pop y, como no, ese heavy pop que caracterizó su particular mirada al metal un par de temporadas atrás. El Tajo abre contundente reflejando buena parte de estos estilos tras un silencio abismal que pone alerta al oyente.

La premisa era clara, y no por ello sencilla: darle un lavado personal a himnos referidos a la patria (o patrias), al folclore y a festividades concretas de la cultura popular. Su largo inventario de referencias folclóricas hace de este álbum algo más que un conjunto de ocho pistas fruto de los himnos de la cultura popular española. El subtexto, la intención y el firme resultado hacen de él algo distinguido en los lanzamientos de este año y, aunque haya sectores ofendidos por el camino, su carácter satírico lo convierte en un sobresaliente fruto de su contexto.

En líneas generales, se han adentrado aún más en un estilo electrónico y bailable, madurando en este sentido. También se descubren detalles en cada escucha, que todo sea dicho, acaba siendo en bucle, una y otra vez. Además se trata de un álbum muy reivindicativo, pero no por ello pierde diversión y ganas de bailar, más bien todo lo contrario, como si estuvieran diciendo “a mal tiempo buena cara”, y proporciona muy buenas vibraciones y curiosidad para sus futuros directos.

10. Manel – Per la bona gent

Ante un Cambi de Paradigma inminente en la industria de la música y muchas otras, los catalanes Manel se reafirman con un álbum que homenajea a la historia de la música, tanto catalana como no, mirando al pasado y al futuro y logrando marcar el sonido del indie nacional desde una región tan prolífica —y muchas veces desconocida — en lo musical como Cataluña. Destaca el sample de Alenar, de Maria del Mar Bonet, en el tema homónimo Per la Bona Gent o la versión catalanizada de Les Estrelles de Nina Simone. El trabajo trasciende la voluntad de unificarse bajo un género —¿qué es el género, en definitiva?— y juguetea con el trap, el hip hop, el rock catalá, los ritmos latinos y el folklore popular, saliéndose de la hiperproducción en temas como El Vell Music. Un disco redondo, atrevido y que abre nuevas vedas exploratorias para el quinteto barcelonés.

A veces pop, a veces punk… y por lo general un híbrido en sonido, temática y calidad hacen de Aniquilación un gran trabajo con letras breves, pero memorables; canciones divertidas y verdades como puños. Una realidad propia y ajena enfrentada entre sátira y realidad pura y directa que dan a esta banda madrileña un buen motivo para seguir su camino en la música.

8. Anni B Sweet – Universo Por Estrenar

El quinto trabajo de B Sweet es más crudo que todo lo que ha producido antes. El icónico timbre de su voz se tumba y regocija entre un colchón multi instrumental, de guitarras psicodélicas, teclados, una percusión a punto y modulaciones que no hacen sino aportar nuevos matices a esos sentimientos que antes afloraban a través de un folk-rock más mínimo. Se abandona el acústico —aunque el disco, como ha demostrado, también funciona en este formato— y se resarce en esta instrumentación, producida en colaboración con James Edward Bragshaw, de Temples. De esta manera, Anni sigue explorando cuestiones existenciales: metáforas sobre el paso del tiempo, los monstruos internos, la vida terrenal y el más allá.

Si Novedades Carminha es ese colega que te lía a irte de marcha, Ultraligero es la banda sonora ideal; el setlist de la orquesta o la playlist de la discomóvil. Un surtido de hits -cada cual más pegadizo que el anterior- que trasladan a al ambiente verbenero, donde ningún tema sobra y todos mantienen una llama de romanticismo sexy y chulería. Con este disfrutable y adictivo álbum, los gallegos asedian el bastión pop mediante influencias de vanguardia underground y la tradición popular. Novedades Carminha firma su mejor disco y nos saca a la pista de baile.

Donde ¿Hay Alguien en Casa? funciona es cuando Perarnau se abre y se vuelca a nivel lírico, como ha hecho siempre y construye la canción sobre eso, como en temas como No Pegarías a un Hombre con Gafas o Ahí Te Quedas, Perarnau, que están más cercanos a su anterior trabajo no en sonido, sino en el objetivo creativo de construir canciones y no en experimentar con sonidos. Y lo mismo ocurre con Las Ventanas se Encienden. Son estos temas en donde el disco acierta y hacia donde debería haber tendido el conjunto del proyecto para poder ser algo compacto y no una mera propuesta experimental.

En sus piezas entonces convergen terapias, reflexiones y un profuso conocimiento de la historia de la música. En sus composiciones hay una síntesis abundante del rock sinfónico de Electric Light Orchestra, como en gran esfera, de la música popular coreana y japonesa, del pop, de la electrónica, de la clara influencia del synth pop de OMD y la electrónica francesa, como en el momento y el dubstep, con baterías secuenciadas y el frenetismo de las cabeceras de series de anime. Una estética muy poliédrica y múltiple que sintetiza aquellas otras más comerciales y fáciles de consumir. En conclusión, este álbum es un elige tu propia aventura, si lo quieres consumir, disfrutar, bailar, investigar o licuar.

Cala Vento han forjado su propio sonido con riffs de guitarra potentes, melodías más o menos pop, una batería frenética, gritos al micrófono, letras espontáneas y emociones a flor de piel. Los ampurdaneses han autoeditado su mejor trabajo, que da una vuelta de tuerca a sus predecesores, con un sonido efervescente y trabajado, más producido y en el que también han invertido más tiempo. Nuevos instrumentos, como los vientos, han tenido cabida en estructuras dinámicas y versátiles; subidas y bajadas de ritmo donde solo hay un pequeño paso entre la delicadeza y la agresividad, ante lo que se hace imposible mantenerse quieto. Las letras trascienden lo personal y abrazan lo colectivo, lo político, lo social. Un trabajo redondo que llega tan sólo cuatro años tras su debut.

El cuarteto madrileño podría definirse como esencial, despojado de florituras, claro y conciso, y a pesar de lo añejo de su sonido, resulta fresco. Han sabido conectar y dar voz a algunas expresiones de nuestra generación a partir de letras agudas y un sonido de sala de ensayo; alzándose con esta simbología se muestran más cercanos aún con el público que les rodea, sabiendo además crear sus propios elementos de ficción o referencias a Martín Barreiro, que dan una forma envolvente y autorreferencial a su trabajo.

El tiempo dirá si este Milagro es el álbum del despegue definitivo de Viva Suecia, pero la intuición nos lleva a aventurarnos y predecir que el 2020 será su año y que estas canciones serán las que les den el empujón definitivo para el asalto final a las grandes audiencias. A tenor de lo visto en su trayectoria más reciente y lo que nos encontramos en este fantástico disco, los murcianos están en el momento clave de su carrera. En Te prometo Rafa canta: “Te prometo estar presente cuando todo esto reviente“; y así, dándole un doble sentido a la frase, es como queremos sentirnos nosotros, deseando vivir este crecimiento en primera fila, hasta el estallido final. El milagro musical que tanto tiempo lleva gestándose está a punto de materializarse definitivamente. Solo queda un pequeño paso más.

La variedad de capas y texturas es una constante a lo largo de los 44 minutos que dura ‘Vamos a volvernos locos’, descubriendo a cada escucha una nueva lectura, un nuevo rincón que explorar. Esto demuestra que la música cuando se hace por diversión y sin ataduras llega a lugares mucho más interesantes que si el proceso creativo se llevara a cabo de una manera más encorsetada. Es ahí donde radica la fortaleza de este excelente álbum, en el inconformismo sonoro, en la variedad y el avance. Esto ocurre también en los extraordinarios textos de Boba, que se despoja de la pesada losa de la crítica sociopolítica (sin abandonarla por completo, cosa que agradecemos) para adentrarse en historias más personales aún, con tendencia al costumbrismo y a la cotidianeidad, confirmándose sin ningún atisbo de duda como uno de los mejores y más lúcidos escritores de canciones de la actualidad.