Las 5 (+1) canciones del DCODE 2018

Poco falta ya para que se celebre una nueva edición del DCODE Festival, una cita ya más que asentada en el panorama musical nacional y que nos prepara psicológicamente hacia el final de la temporada de máximo explendor de festivales en nuestro país. Y es que, de nuevo, la Universidad Complutense de Madrid volverá a ser el lugar elegido en la capital para disfrutar de la música en directo de bandas como Imagine Dragons, Bastille o Izal.

Y ya que el 8 de septiembre lo viviremos en directo, qué mejor que ir mentalizándose de cara a los momentos cumbres que, a priori, presenta esta nueva celebración. Por ello mismo, ya que es mejor ir al grano en vez de enrollarse como persianas, he aquí la selección de las 10 canciones que harán retumbar el suelo y favorecerán la aparición de objetos volantes pegados a las manos. Es decir, esos momentos clave en los la visibilidad del escenario se verá condiciona por el levantamiento de smartphone. Aunque nosotros lo tenemos claro: deja el móvil en el bolsillo y vive el momento. Existiendo Youtube y Spotify es tontería perder la oportunidad y ver a través del móvil.

IMAGINE DRAGONS

Con la publicación de Night Visions en el 2012 todo cambió. La banda encabezada por Dan Reynolds experimentó una repercusión mundial, a la cual había que incluir el previo éxito adquirido por la formación en Utah y Las Vegas. Y, a pesar de la publicación en Smoke+Mirrors en 2015 —un álbum que no llegó a la suela de su debut—, volvieron en 2017 con un nuevo trabajo titulado Evolve y que muestra que los estadounidenses han sabido mantener (y perfeccionar) la idea que les ayudó a alcanzar el reconocimiento mundial: la épica del directo.

Además durante los últimos meses también han presentado un documental, Believer —una reflexión sobre el mundo LGTBI en el contexto de Dan— y han publicado un nuevo tema llamado Natural.

La canción: Aunque los temas del primer disco serán los más coreados, Thunder y Whatever It Takes son claras alternativas a convertirse en dos momentos memorables dentro de su concierto en el DCODE 2018.

BASTILLE

Recorrido temporal muy similar a la formación comandada por Dan Reynolds pero todavía se encuentran en niveles inferiores de repercusión que los estadounidenses. Una formación liderada por Dan Smith a la que hemos visto crecer gracias a su paso por el BBK Live 2014 —sustituyendo precisamente a Imagine Dragons— gracias a su doble visita a Madrid y Barcelona durante la presentación de su último trabajo titulado Wild World y que se coló en el TOP 20 de 2016.

La canción: Aunque tras dos trabajos publicados ya tienen bastantes temas clásicos de la banda, Quarter Past Midnight es nuestra apuesta como momento clave para esta edición de 2018. Y, sobre todo, teniendo en cuenta las novedades futuras de la formación…

IZAL

Dice —o decía— el refrán que una ardilla podía cruzar España de árbol en árbol. Pues, especialmente tras 2018, ya se puede afirmar y modificar: ahora una ardilla puede cruzar España de festival en festival por donde ha pasado Izal desde su explosión nacional en 2013. Una de las oportunidades de ver en la capital a la banda encabezada por Mikel, la cual se encuentra presentando su último trabajo titulado Autoterapia.

La canción: Nos decantamos por elegir la que, muy probablemente, sea el tema que más ha llamado la atención del nuevo álbum publicado este 2018, Pausa.

ALBERT HAMMOND JR.

Dentro de este hiato tomado por The Strokes, aunque durante su participación en la banda también publicó material en solitario —Yours To Keep (2016) y ¿Como Te Llama? (2008)—, Albert Hammond Jr. hará parada en el DCODE para presentar su reciente trabajo titulado Francis Trouble. El cuarto álbum de estudio —publicó también Momentary Masters en 2015—del integrante de la mítica banda estadounidense autora de discos que marcaron un antes y después como el famoso Is This It?

La canción: En esta ocasión nos decantamos por uno de los singles de su última publicación, Set To Attack, una canción que rellena toda nuestra nostalgia relativa al característico sonido de The Strokes.

JORJA SMITH

La mayor joya del cartel a nivel internacional sin ninguna duda. Si bien su primer trabajo todavía es sólo una muestra del potencial de la inglesa nacida en West Midlands, lo que sí deja claro es que su futuro puede ser muy prometedor. Lost & Found, el cual ha sido publicado este mismo año, resulta ser un trabajo de carácter íntimo y que forma parte de los inicios musicales de una artista que, pese a su joven edad, también ha colaborado con Kendrick Lamar —para la BSO de Black Panther— y con Kali Uchis en Tyrants.

La canción: La elección es Teenage Fantasy, una auténtica oda al pensamiento adolescente y a las experiencias vividas en aquella época.

BONUS: NAT SIMONS

Con un cartel formado por 18 grupos, también hay que remarcar el papel nacional. Y es que, además de Izal, Berri Txarrak o Viva Suecia, también habrá que estar pendientes de la autora de Lights. Nat Simons es una de las mayores revelaciones de la música americana que han surgido en España desde hace un par de años. A la espera del inicio de la gira por salas y tras su paso este verano por el Primavera Sound —siendo una de nuestras apuestas—, el Sonorama Ribera o el DCODE, es una cita clave dentro de esta edición de 2018.

La canción: Nos decantamos por People, uno de los singles que más puede concordar con un festival.