El fantástico mundo de Kanye West

Hace unos días el rapero, diseñador, productor y ahora quizá le llamemos también filósofo, Kanye West, aparecía en twitter con un montón de novedades y anuncios de nuevos trabajos. Miremos un poco qué está haciendo este muchacho.

En primer lugar, volvió a la acción publicando frases con reflexiones sobre la creatividad y la vida en general, como parte del contenido de lo que él mismo describe como su libro “en tiempo real”. Una experiencia que el artista está transitando y compartiendo con sus seguidores minuto a minuto. Una sorpresa para todos ya que, si bien había anunciado que estaba trabajando en lo que para él sería un libro de filosofía, no había comentado nada acerca de la modalidad de publicación que adoptaría. Eso sí, ya dejó en claro que las entregas las irá haciendo “cuando le venga”.

Entre tanta literatura Westiana en las redes sociales también había importantes anuncios para sus fans, ya que publicó fechas de lanzamiento de nuevos trabajos.

Por un lado, informó que su nuevo disco saldrá el 1 de junio y tendrá siete canciones, pero, además, dijo que el día 8 del mismo mes, saldrá otro nuevo trabajo producido junto a Kid Cudi. Si bien los músicos ya han colaborado en canciones como Erase me, Welcome to heartbreak o Make her say, esta vez apuestan más fuerte y se lanzan a una producción discográfica que, como reveló Kanye, llevará el mismo nombre que el dúo: Kid See Ghost.

Hasta aquí ya todo se ve muy prometedor, pero no parece ser suficiente para el multifacético Kanye, que además está produciendo para otros artistas. En un tweet decía “Pusha T, 25 de mayo, mi álbum, 1 de junio, la colaboración con Cudi el 8 de junio y Teyana el 22 de junio”, haciendo referencia a las fechas de lanzamiento de Teyana Taylor y Pusha T que serán el 22 y 25 de junio.

Elige tu propio Kanye

Sin dudas Kanye West es un artista y un emprendedor enorme que no para de crear. Repasemos un poco su trayectoria.

Se hizo conocido como productor en sencillos para Alicia Keys, Janet Jackson y Ludacris. En el 2004 publicó su álbum debut y desde ese momento lleva lanzados siete discos, todos grandes éxitos comerciales. Carga con cientos de nominaciones a diferentes premios y es uno de los mayores ganadores de Grammy. Pero no se detiene aquí.

Además de su carrera como músico y productor, West se lanzó al mundo de la moda y el diseño de indumentaria. Marcas poderosas como Adidas, Nike y Louis Vuitton han apostado por su creatividad y actualmente está considerado uno de los hombres más influyentes en la moda.

Junto a su esposa, Kim Kardashian, son de las celebridades más controvertidas e influyentes de las redes sociales. Un solo dato vale como como muestra: en 2016, su primera foto en Instagram logró casi un millón de followers.

Es estimado como genio creativo, tanto como odiado por engreído debido a su incontinencia verbal. No hay lugar a dudas es un personaje excéntrico, pero excentricidades por suerte no logran eclipsar el talento que, hay que reconocer, sí que lo tiene.