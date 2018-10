El emergente de la semana por ERA Magazine: Of Moths and Stars

Bienvenidos a ERA Magazine, el podcast de la música independiente española y a nuestra colaboración semanal con Crazy Minds. En el capítulo de hoy, una banda medio británica medio española asentada en la capital: Of Moths and Stars. Su primer disco de Of Moths And Stars, lleva por título Live Like Me, pero sus dos fundadores, los británicos Chris Dabbs y Nate Wisniewski, han llegado a telonear a artistas como Suede, Charlatans o Peaches. Vamos, que tampoco son unos recién llegados a la música. Están aterrizado, eso sí, en la capital, y han completado la banda con David Doubtfire y Julián Nemesio. Influencias de Nick Cave, The Black Keys o Arctic Monkeys para facturar unas canciones con claro sabor inglés.

Nos reunimos con ellos en un bar del barrio madrileño de Malasaña y nos presentaron las siguientes canciones:

# “My, My, My”.

# “From Behind A Clock”.

# “Live Like Me”.

# “I Should’ve Let You Know”.

Recuerda, que si quieres ayudar a este podcast, y seguir disfrutando de la música de muchos más grupos, visita el perfil de ERA Magazine en iVoox.com, dale al botón “Apoyo” y desde 1,49 euros al mes podrás ayudar a que sigamos descubriendo más propuestas emergentes. Sé un mecenas de ERA Magazine. Porque recuerda: a la gente le encanta la música indie, pero todavía no lo sabe. Adiós.

Foto Of Moths And Stars: Richi Granell Ferrer / Nate Wisniewski