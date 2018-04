Cinco discos que cumplen cinco años este mes de abril

El 2013 fue un año de grandes canciones que hasta día de hoy han perdurado en la radio y en las discotecas como lo es Wake me Up de Avicii, el gran ganador de ese año Get Lucky de Daft Punk o el fenómeno viral de internet, Harlem Shake. De seguro que si sales de fiesta cada finde, por lo menos una canción que suena es de ese año.

Sin embargo, dentro del panorama alternativo, ese año volvieron a sonar bandas que creíamos olvidadas y también surgieron otras cuantas que ahora son las más importantes del género. No obstante, en esta ocasión nos centraremos en esos álbumes lanzados durante el mes de abril de 2013. Así que os presentamos los cinco discos destacados que cumplen cinco años este 2018:

Paramore – Paramore

Fue una grata sorpresa saber que Paramore volvía al panorama musical después de 4 años desde 2009 sin dar señales de vida. Esta banda entra dentro de los grupos que volvieron para quedarse y que creíamos olvidados. Paramore es el cuarto álbum homónimo de la banda y fue considerado como una “declaración” y una reintroducción del grupo para el mundo y para ellos mismos. En contraste con sus trabajos anteriores, la producción de Paramore contiene la experimentación de la banda con nuevos géneros musicales, tales como new wave y el rock funk, y cuenta con tres interludios acústicos. El álbum recibió la aclamación de los críticos de música, que elogiaron la madurez y la experimentación de la banda en términos de musicalidad. Entre las canciones se destacan Still into you, Ain´t Fun y Now.

Phoenix – Bankrupt!

Al igual que Paramore, la banda tardó cuatro años en volver a sacar nuevo material desde su último disco en 2009. El 5 de abril de 2011, Phoenix publicó una actualización del blog en su página web que revelaba imágenes fijas de CCTV de un estudio donde la banda estaba trabajando. La banda declaró en entrevistas que el álbum sería una desviación de los sonidos pop de Wolfgang Amadeus Phoenix (2009), y estaban tratando de crear algo más experimental. También el grupo dijo que su trabajo en la banda sonora de la película Somewhere de Sofia Coppola en 2010 proporcionó inspiración para la creación del disco. Tiene sonidos sintéticos mezclados con el rock y un poco la electrónica. Sin duda, destacan Entreteiment, S.O.S In Bel Air y Trying to Be Cool.

Yeah Yeah Yeahs – Mosquito

Mosquito es el cuarto álbum de estudio de la banda de rock indie Yeah Yeah Yeahs, publicado el 12 de abril de 2013 por Interscope Records. Su primer sencillo Sacrilege fue lanzado el 25 de febrero de 2013. Ingresó en el Billboard 200 de los Estados Unidos en la quinta ubicación, con 38.000 copias vendidas en su primera semana, alcanzando meter su primer álbum en el top ten de dicha lista. En el Reino Unido debutó en el número 9 de la lista de álbumes, vendiendo en la primera semana 9.000 copias, convirtiéndose en el tercer top ten consecutivo de la banda. Sin embargo, fue un álbum muy raro que contenía muchos sonidos experimentales y que a muchos no les llegó al convencer del todo, ya que se perdió su esencia.

James Blake – Overgrown

Este artista, a diferencia de las tres bandas anteriores, no dejó pasar mucho tiempo para volver a lanzar otro disco. En esta ocasión es Overgrown segundo álbum de James Blake que fue lanzado el 5 de abril de 2013. En él se refleja la experiencia que Blake adquirió esos dos años desde que inició su carrera en 2011 y cuenta con la participación del conceptual Brian Eno y RZA de Wu-Tang Clan, sin duda una peculiar combinación. Overgrown es una balada romántica en cierta forma, que luego fue confirmada por el artista donde explicaba que su relación amorosa del momento afectó el álbum de alguna manera.

Major Lazer – Free the Universe

Sin duda el 2013 fue el año de esta banda formada por Diplo, Jillionaire y Walshy Fire. En todos lados se escuchaba la famosa Watch out for this (Bumaye), siendo un éxito en varios países de Europa como Francia, Bélgica y España. Free the Universe incluye la colaboración de artistas como Ezra Koenig de Vampire Weekend, Amber Coffman de Dirty Projectors, Busy Signal, Tyga, Flux Pavilion, Bruno Mars, Wyclef Jean, Shaggy, así como los productores holandeses Laidback Luke y The Partysquad entre otros. De éste se desprenden sencillos como Get Free con las voces de Amber Coffman y Bubble Butt con Bruno Mars, Tyga y Mystic.