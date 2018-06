En mayo de 1998 fue muy especial para el panorama musical, ya que en este mes se dieron a conocer bandas que hoy en día se han convertido en referente para muchos. Bandas que marcaron un antes y un después en la música. También discos que no fueron tan memorables, y otros tantos que experimentaron estilos acorde a la época. Os presentamos cinco discos que cumplen 20 años:

Muse-Muse

Fue el primer EP de la banda británica, el cual está compuesto por cuatro canciones. Fue grabado en solo dos días gracias a que el Sawmills Studio estaba ofreciendo el estudio gratis. Con respecto al disco, en general tiene buen ritmo y buenas canciones. Es una carta de presentación del grupo que no deja indiferente a nadie y el cuál les ha ayudado a posicionarse en un buen lugar dentro de las bandas más importantes del mundo. Aunque posea pocas canciones es un disco con mucha potencia. También es interesante una leyenda urbana que se mantiene entorno a un panfleto que incluye la palabra Muse y una ilustración similar a la de la carátula del EP, que puede ser visto en una escena del filme Doce monos, estrenado en 1995, tres años antes del lanzamiento del EP. Me quedo con Cave y Coma por la fuerza que poseen en las guitarras y la voz característica y rota de Matt Bellamy.

Sonic Youth- A Thousand Leaves

Es el décimo álbum de la banda y posee 11 canciones. Debo decir que en este disco se nota mucho la experimentación con sonidos electrónicos y psicodélicos. De hecho la canción Sunday, aparece en las películas Bongwater y SubUrbia. El disco, tiene mucha influencia de Hendrix en lo que respecta al sonido de las guitarras y luego a la música psicodélica. En mi opinión es un disco que puede gustar en su justa medida, ya que hay canciones que quisieras pasar por que son un poco molestas. Escojo Sunday, Wildflower Soul, Hoarfrost y The Ineffable Me.

Garbage- Version 2.0

Segundo disco de la banda liderada por la escocesa Shirley Manson. Version 2.0 fue nominado a los Premios Grammy en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Rock, y su tercer single, Special, fue nominado el año siguiente en las categorías Mejor Canción Rock y Mejor interpretación de un dúo o grupo con vocalista. Con este disco la banda quiso aproximarse a las nuevas tecnologías de los nuevos sonidos, claro, sin dejar de lado el rock que les caracteriza. Por otro lado, el álbum incluye referencias musicales a las décadas del 60′, 70′ y 80′ y hay canciones caracterizadas por instrumentos de cuerda frotada. Me quedo con Medication, Special, Wicked Ways y You Look So Fine.

Bad Religion- No Substance

Este disco, como su nombre lo indica, no tiene sustancia, según los fans. Para muchos de ellos, es un álbum muy flojo. Y no les quito razón, es un álbum muy repetitivo y sin innovación. En la composición del material del disco participaron todos los componentes, especialmente Greg Graffin y Brian Baker, que ocuparon el puesto de “cerebros artísticos” tras la marcha de Brett Gurewitz. Precisamente, la pérdida de la verdadera alma creativa del grupo es donde más inciden los críticos, ya que ni Graffin ni Baker logran trabajos tan unánimemente aplaudidos como los firmados por Brett. Otro problema que le veo, es que el disco posee muchas canciones (16 en total), y más encima suenan similares, por lo que aburre. Sin embargo, me quedo con The Voracious March Of Godlines y The Same Person.

Coldplay- Safety

Terminamos con una banda que ha logrado hacerse un hueco en el panorama musical hasta convertirse en una de las más importantes en el día de hoy. Este es un EP de la banda compuesto por solo tres canciones, pero que, así como Muse, posee muchos elementos que hacen de esto una muestra al mundo de lo que está hecho Coldplay. Son canciones que, aunque distintas una de la otra, están llenas de una energía muy especial que te hace querer escuchar más. Me quedo claro con las tres canciones muy recomendadas para todo fan del rock alternativo.