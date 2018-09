Austin City Limits: Guía de un Festival Sin Límites

Austin se prepara para un estruendo de decibelios y pasión. Uno de los mejores festivales del mundo llega a la capital texana con un cartel infalible y una oferta cultural y gastronómica que anticipan el futuro de estos eventos masivos. Paul McCartney, Arctic Monkeys, Metallica, Justice o St. Vincent lucen en un cartel en el que hay cabida para prácticamente cualquier género musical.

Heredero de un Legendario Programa Musical

Este macro-festival cumple 16 años en los que ha aglutinado el talento musical mundial. Austin City Limits es heredero de la fascinante labor llevada a cabo por el programa televisivo homónimo, una delicia que lleva en la parrilla de PBS desde 1974. Por él han pasado todos los mitos de la música popular y ese bagaje fue un empujón espectacular para la formación de un nuevo festival. En sus carteles han aparecido gente como LDC Soundsystem, Killers, Depeche Mode, Drake, Beck, Wilco, los Eagles e incluso Manu Chao.

Año tras año ha aumentado el número de escenarios así como su prestigio y aforo. El año pasado llegaron de todas partes del mundo más de 500000 personas repartidas en dos fines de semana. La ciudad vibra e incluso los residentes en la ciudad ven mermados sus líneas wi-fi y redes móviles por la saturación. Damos fe de ello. El éxito les ha llevado a expandir la marca creando en 2015 el Auckland City Limits, en Nueva Zelanda. Este año se lanza el Sidney City Limits en las mismas fechas que su hermano mayor en Austin.

Un Cartel a la Altura del Legado

Austin City Limits es un océano de talento musical que conviene seleccionar cuidadosamente. El evento se celebra en el precioso Zilker Park en medio de una naturaleza radiante con los edificios del downtown al fondo. Sus ocho escenarios mantienen a los asistentes sin descanso de 12 de la mañana a 10 de la noche.

Para repartir la centena de bandas presente en el cartel, el festival se divide en dos fines de semana consecutivos. En cada uno de ellos el cartel es similar salvo algunas excepciones que solo actúan una u otra fecha. No sucede con los headliners que estarán presentes ambos findes.

El primer fin de semana arranca con fuerza el viernes 5 de octubre. Esa noche tendremos la posibilidad de encontrarnos con uno de los músicos más influyentes del pop. Paul MacCartney visita Austin en plena forma con su nuevo Egypt Station bajo el brazo y su primer número uno en ventas en Estados Unidos en 36 años.

La noche se volverá más sofisticada con los sonidos electrónicos de Odesza. Esta banda estadounidense eleva la electrónica a puro arte. Otros puntos fuertes de la velada será encontrarse con el pop brillante de The National, la madurez creativa del genial David Byrne y el folk aterciopelado de Father John Misty. Disfrutar con el funk electrónico de Jungle y su nuevo disco será la guinda a un día para el recuerdo.

Explosión Musical en el Austin City Limits

Amaneceremos exhaustos el sábado 6 pero con gasolina para aguantar un largo día de emociones fuertes en Zilker Park. Metallica es sin duda el plato fuerte de la noche texana. La mitológica banda quizás no tenga la potencia de antaño pero sus directos siguen siendo explosivos y memorables.

A lo largo del día impera el eclecticismo. IAMDDB es una representante de esos nuevos sonidos urbanos elegantes pero descarados que amanecen en los barrios americanos. Chvrches es pura elegancia y será uno de los puntazos del festival. Deftones regresan a Austin con ganas de hacer ruido. El show de Saint Vincent, como ya hemos comprobado, es absolutamente hipnótico, al igual que la electrónica de anuncio de Apple de Sofi Tukker.

Buscaremos un hueco para perdernos en los sonidos mágicos de Blood Orange, la voz de Sharon Von Etten, el rollo urbano de Nelly, la música latina bien entendida de Residente o el pop brutal de Wombats. Aunque, nuestra apuesta fuerte es Justice. Los genios franceses de la electrónica protagonizarán uno de los momentazos del festival.

La Gran Ausencia

Este primer fin de semana memorable tenía previsto echar el telón con uno de los momentos más mágicos de esta edición. Childish Gambino ha cancelado su gira hasta final de año por una misteriosa lesión. Nos quedamos sin el mejor artista del momento. Una distinción que ha logrado con una evolución hip hop sin dejar de lado sus virtuosismos soul. Sus clips This is América y Feels Like Summer son los mejores de esta década.

Justice pasa a ser cabeza de cartel los sábados y Travis Scott será quien cierre el festival ambos domingos. Estos cambios compartirán protagonismo con Arctic Monkeys y su pop burbujeante en medio de un show único.

Travis Scott es otra de las propuestas estrella del ACL. Su rap denota una frescura y un descaro poco comunes. Llega al festival en un momento dulce. Otro icono del nuevo pop es Camila Cabello. La millennial de ascendencia cubana dejará una nota latina en un día de ensueño. Janelle Monae nos pondrá a bailar con su soul de última generación mientras reservamos un hueco en la apretada agenda para Sylvain Esso, X Amabassadors o Elle King.

El segundo fin de semana se parece al primero aunque cuenta con altas y bajas interesantes. Las nuevas caras de este segundo maratón de buena música se cuentan por decenas. Una de las más icónicas es Lily Allen. La inglesita nos deleitará con su pop de fantasía el viernes 12 de octubre.

Al día siguiente debutan en esta edición Trampled By Turtles y Rhye, entre otros. Shawn Mendes o Marian Hill brillarán en el último día de festival, el 14 de octubre. Del cartel del segundo fin de semana salen Camila Cabello, Deftones, Nelly, Sharon Van Etten, Paris o Sofi Tukker.

Propuestas Foodies de Altos Vuelos

Al margen del fascinante catálogo musical, ACL es un buen lugar para saborear la gastronomía más suculenta de la ciudad. Decenas de foodtrucks rivalizan por captar nuestra gula y los hay de todos los colores. Amy’s posee los helados más pintorescos ideales para suavizar los calores texanos.

Otro icono de Austin es Torchy’s, cuyos tacos ha saboreado incluso Obama. Southside Flying Pizza y Austin Pizza pondrán la nota streetfood mientras que Burrito, Mmmpanadas, Tamale Adiction y Tacodeli serán el acento latino de este delicioso festival. Chilantro y sus recetas coreanas y las hamburguesas de Shake Shack y The Salt Lick desafiarán nuestros instintos foodies.

Toda una Experiencia

Zilker Park se convierte durante unos días en un generador constante de experiencias para todas las edades. Los más pequeños tienen su propio festival con actividades que garantizan su diversión más didáctica.

Encontraremos en el camino un sinfín de puntos reservados para hacerse fotos con estilo y fardar en estos tiempos de Instagram. Un mercadillo pondrá a nuestra disposición todo tipo de merchandising, botas de cowboy, moda y piezas de coleccionismo además de buena música de cualquier género y década.

Decenas de barras, actividades interactivas y culturales rellenarán las escasas horas libres que nos dejará la música aunque se agradecerá ese descanso para el guerrero musical.

Los VIPs del festival vivirán una realidad alternativa. Dispondrán de ubicaciones especiales en los ocho escenarios, canapés, barras y zonas lounge con aire acondicionado. Además poseen transportes especiales para no perderse nada ni tener que caminar por este enorme parque temático musical. Y por si fuera poco contarán con masajistas profesionales a su disposición.

Nosotros disfrutaremos de lujos más modestos pero igualmente excitantes. El Austin City Limits deja huella. Vamos a sumergiros en seis días donde bandas de ensueño en un marco natural espectacular harán vibrar a medio millón de personas. No te pierdas la emoción de este evento mundial en nuestras redes sociales y en las crónicas que iremos publicando cuando el cuerpo nos de tregua. Un sueño musical nos espera. Welcome to Austin City Limits!