Artistas por Palestina y el boicot cultural a Israel

En julio de 2005, se inicia el Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (Movimiento BDS). Se trata de una campaña global liderada por la sociedad civil palestina. El BDS llama al boicot, la desinversión y las sanciones internacionales contra Israel. Paralelamente, está la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural de Israel (PACBI). Esta aboga por el boicot de instituciones académicas y culturales por su complicidad en la negación de los derechos palestinos.

El BDS tiene tres demandas centrales: El fin de la ocupación y colonización israelí; la igualdad de los ciudadanos árabes palestinos que viven en Israel; y el reconocimiento del derecho de los refugiados palestinos al retorno.

Ambos movimientos están inspirados en acciones similares durante el Apartheid sudafricano. En 1985, la campaña Artistas Unidos Contra el Apartheid lanzó una canción de protesta titulada I ain’t gonna play Sun City. Sun City era un complejo turístico, exclusivamente para blancos, que se convirtió en símbolo del clima político en Sudáfrica.

Esta iniciativa atrajo la atención internacional y fue determinante para el fin del régimen. Un sistema que socavó los derechos fundamentales de la población negra de ese país durante casi 50 años. Tres décadas más tarde, otro grupo de artistas vuelven a exigir el fin del Apartheid… pero esta vez en Palestina.

Todo comenzó con la creación del estado de Israel en 1948 (después de la Segunda Guerra Mundial). La tierra que había estado bajo dominio británico fue entregada a los judíos sionistas. Gran parte pertenecía a Palestina, lo que generó una guerra entre árabes e israelíes por el territorio. En 1967, Israel ocupó otras áreas palestinas, incluyendo Jerusalén y la Franja de Gaza, y permaneció allí por muchos años.

En 2005, cuando Israel decide abandonar Gaza, Hamas gana las elecciones. Este grupo se niega a reconocer a Israel como país y es considerado un órgano terrorista. Desde entonces, Israel ha mantenido a Gaza bajo un bloqueo. Esto significa que controla sus fronteras (una violación de las normas del Derecho Internacional). En 2017, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de la ONU declaró que Israel ha establecido un régimen de ‘apartheid’ contra el pueblo palestino.

Muchos musulmanes en el Medio Oriente hablan de la “culpa occidental”. El Holocausto es la razón por la que Occidente no actúa contra Israel. El motivo por el que grandes potencias apoyan al estado israelí. En 2016, EEUU firmó un contrato de $38 mil millones para proporcionar a Israel asistencia militar durante 10 años. Mientras que Alemania tiene un acuerdo de “Cooperación de Seguridad” con Israel que incluye venta de armamento militar. El conflicto israelí-palestino ha generado una cuarta parte de todos los refugiados en el mundo.

El pasado mes de agosto, la cantante Lana Del Rey canceló su participación en el Festival Meteor. El festival, que tiene lugar en Kibbutz, una región a la que los palestinos no tienen acceso, anunció a la cantante como cabeza de cartel. Debido a la polémica suscitada, la cantante justificó su participación alegando que “tocar en un determinado país no quiere decir estar de acuerdo con sus políticas”.

Sin embargo, el PACBI reprochó la decisión de la artista y abrió una petición online, que alcanzó las 15.000 firmas, en la que se le pedía a Del Rey no participar en dicho festival. Esta iniciativa fue acompañada del hashtag #LanaDontGo.

.@LanaDelRey We urge you to reconsider. We doubt that you would have played in apartheid South Africa; likewise, artists refuse to play in apartheid Israel.

Please respect our nonviolent picket line, and cancel your Meteor performance.https://t.co/PeVLbnsYO3 pic.twitter.com/l4Xcl5CvC9

— PACBI (@PACBI) August 19, 2018