10 Cosas Que Posiblemente No Sabías Sobre… Arctic Monkeys

Arctic Monkeys sorprendieron a mucha gente con su último disco. Lo cierto es que estos simpáticos ingleses siempre han buscado nuevas experiencias con cada álbum. Esta evolución también se ha hecho notable en todos sus miembros que parecen remar siempre en la misma dirección. Siempre han parecido ir un poco contra la corriente y tal vez eso es lo que les ha hecho más emblemáticos.

De lo que no cabe duda es que, desde que empezaron a juntarse en las calles de Sheffield han ido dejando momentos curiosos, como es lógico en un grupo que saltó a la fama cuando sus integrantes eran prácticamente adolescentes aún. Hoy os contamos un puñado de historias que demuestran que lo que la gente diga de ellos, es precisamente lo que no son.

1. Jamie Cook trabajó como albañil poniendo azulejos hasta 2005. Como hombre de palabra que es, volvió de una gira directo a terminar un trabajo que había dejado a medias.

2. Son fanáticos de la película El Mago de Oz. Aparte de la referencia en Old Yellow Bricks con la frase “Dorothy was right though”, se disfrazaron de sus personajes en los Brit Awards 2007.

3. El primer vocalista de la banda fue Glyn Jones, un compañero de la escuela. Dejó el grupo a los pocos meses y Alex Turner pasó a encargarse de las voces.

4. El poeta John Cooper Clarke siempre ha sido una influencia fuerte para Arctic Monkeys. Primero incluyeron su poema Out of Control Fairground dentro del sencillo de Fluorescent Adolescent. Años más tarde harían la versión de su tema I Wanna Be Yours. Pero el remate a esta admiración es que, según los demás integrantes, Alex Turner lleva un tatuaje oculto con el nombre del poeta.

5. Reconocen ser fanáticos de la serie The Wire. Mientras están de gira la ven varias veces. Alex admitió que la veía incluso mientras sus compañeros estaban ya durmiendo.

6. Tras la marcha del bajista original Andy Nicholson, Nick O’Malley tuvo una breve audición y se puso a trabajar de inmediato. Se aprendió todas las líneas de bajo de Whatever People Say I’m, That’s What I’m Not (2006) en dos días.

7. Durante la grabación de AM (2013), Matt Helders golpeó una pared ebrio y se fracturó la mano. Si compruebas el libreto del disco podrás ver que Pete Thomas fue quien grabó las percusiones de Mad Sounds ya que Matt no pudo hacerlo.

8. La banda nunca ha sido muy aficionada a internet. En 2006, cuando empezaban a despuntar, los seguidores decidieron subir por su cuenta el contenido musical de Arctic Monkeys a Myspace. Tuvo un éxito rotundo. Con el tiempo ese Myspace hecho por fans lo adquirirían ellos transformándolo en el oficial del grupo.

9. Arctic Monkeys tienen una curiosa conexión con Duran Duran. Teddy Picker tiene una estrofa que hace referencia a Save a Prayer. I Bet You Look Good on the Dancefloor rinde homenaje a Rio. Lo más curioso de esto es que Alex Turner reconoció que no sabe mucho sobre esta banda.

10. Fluorescent Adolescent fue escrita por Turner junto a su novia por aquellos tiempos: Johanna Bennett. La compusieron cuando estaban de vacaciones en el Mediterráneo y trata sobre unos personajes que conocieron en secundaria.

BONUS TRACK

Brianstorm trata sobre un peculiar fan de Osaka que consiguió colarse en los camerinos. Su nombre era Brian y esa noche se fue de fiesta con ellos. Jamie Cook dijo: “Él era bastante extraño. Parecía un empresario, con camisa y corbata. Es como si estuviera tratando de hechizarte. Seguro que era un mago”.