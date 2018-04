The Specials: Mucho más que Ska

El final de los 70 en Inglaterra siempre será recordado por la decadencia punk, el nacimiento de la escena independiente y el inicio del New Wave. Pero, a pesar de ser un hecho que no siempre se tiene en cuenta en la cultura popular, también fue el resurgimiento de un viejo género de Jamaica, el ska. Junto a este particular renacimiento, se apoyaron una serie de cambios culturales promovidos desde la raíz de la industria musical. Hoy recordamos la trayectoria de The Specials, la banda que lideró este cambio.

Herederos de una época y un estilo

Todo comienza con Jerry Dammers, nacido en 1955 en la India, pero que por motivos familiares se marchó a la ciudad inglesa de Coventry. Vivió en sus propias carnes una de las peores épocas a nivel político, económico y social del país marcada por la precariedad laboral, la industrialización y las inmigraciones masivas. En este contexto, empieza a verse influído por las tribus sociales de aquellos años. A finales de los 60 pese a ser un joven “mod”, empieza a verse atraído por los ritmos jamaicanos, como el reggae y el ska, siendo Desmond Dekker, Prince Buster o Dandy Livingstone sus mayores referentes. Desde los 15 años empieza su andadura musical, tocando la batería y-sobretodo-el teclado en diferentes bandas de versiones por algunos pubs.

En 1977, Dammers decide formar una agrupación con Lynval Golding (voz y guitarra) y Horace Pante(bajo): The Coventry Automatics, hecho que sería la antesala del nacimiento de The Specials. Más tarde, se les unirían Terry Hall(voz y letras), Neville Staples(toasting y percusión), John Bradbury (batería) y Roddy Radiation (guitarra) entre otros, que junto a los anteriores empaparían su música con los ritmos más “rude” jamaicanos. Un año después, Joe Strummer (quien sería uno de sus mayores seguidores), guitarrista de The Clash, les propone ser teloneros durante la gira de aquel año.

Aunque inicialmente siguieran la estela punk del momento, hasta Strummer se dio cuenta de que el futuro de aquella banda estaría en el ska, por lo que decidieron lanzarse directos a este nuevo enfoque. Así pues, grabarían en su ciudad natal el primer EP, The Specials AKA, en el cual se incluiría uno de sus temas fetiche: Gansters.

Gracias a este lanzamiento, que precedería una gira junto a Madness y The Selecter, sería posible dar paso a un proyecto mayor.

2 Tone, más allá del estudio

Hacia 1979, fundan 2 Tone Records, una discográfica en la que podrían grabar su propia producción sin depender de ningún sello. Sin embargo, Dammers y los suyos sabían que aquello no quedaba simplemente en una herramienta para producir sus propios trabajos, sino como una plataforma de lanzamiento para la integración de bandas formadas por blancos y negros en el panorama musical del momento.

Grupos míticos como Madness, The Beat, The Selecter o Bad Manners serían los máximos exponentes de la segunda oleada del Ska, que da paso al mestizaje, así como grupos participantes en este proyecto.

Este mismo año graban junto al aclamado Elvis Costello su aclamado álbum homónimo, que junta versiones de calidad impagables, sean A message to you Rudy (Dandy Livingstone), Too Hot (Prince Buster) o Do the Dog (Rufus Thomas) a temas originales como el cántico a la unidad interracial It doesn’t make it alright. Para esta grabación fichan en la sección de vientos a Rico Rodríguez y a Dick Cuthell.

La banda pasó del completo desconocimiento a las ventas masivas. Tras el triunfo de sus singles y su primer álbum, editaron el CD en directo Too Much, Too Young… que, a pesar de su formato, llegaría al número uno en las tiendas británicas.

The Specials, después de The Specials

En pocos años, los de Coventry habían marcado un hito resurgiendo un género “aparentemente muerto” y permitiendo que se expandieran los horizontes sociales del momento. El 2 tone comenzó a dispersarse por toda Europa y EE.UU, apareciendo grupos como The Mighty Mighty Bosstones o Kortatu(quienes introducieron el género en la península).

Después de sus primeros éxitos, el grupo editó More Specials, recibiendo malas críticas respecto a su producción anterior. De este LP destaca la canción Enjoy Yourself, con la que critican al gobierno de la Dama de Hierro y sus catastróficas cifras de paro. Los británicos siguen mostrando su inconfundible vitalidad, mientras escupen las miserias del mundo a sus responsables.

Durante esta etapa, su fama entre las masas era apabullante, aunque en cierto modo, no les acabó de beneficiar. Los grupos más radicales de skinheads y hooligans empezaron a frecuentar sus conciertos, causando incidentes en múltiples de ellos. Queda como más que una anécdota la noche en el calabozo que pasaron Dammers y Hall, por golpear en defensa propia a unos violentos que interrumpieron una de sus actuaciones.

Posteriormente, aunque el grupo empezaba a dividirse, pudo tener un último estertor. Con el motivo del documental Dance Craze, que pretende mostrar por dentro el movimiento 2 Tone, compusieron un single, que pasaría a ser uno de sus mayores hits. Ghost Town fue número uno inminente en su país y sirvió para dar un poco de aire a lo que venía a ser el fin de la gran época de The Specials.

Desintegración de la banda y reuniones posteriores

A pesar de este éxito, Terry Hall, Lynval Golding y Neville Staples dejaron el grupo para formar Fun Boy Three, donde exploraron otros horizontes dentro del pop, y Roddy Radiation creó la agrupación de rockabilly Tearjerkers-con la que continuó varios años-. Aunque los primeros llegaron a tener cierto éxito, llegando a entrar en el top 20 de ventas y siendo producidos por David Byrne (Waiting, 1983), no se acercaron para nada a la aclamación nacional de los Specials.

Tras un tiempo inactivos, Dammers y Bradbury decidieron resucitar a The Specials con tres cantantes: Rhoda Dakar, Stan Campbell, que había trabajado anteriormente con The Selecter, y Egidio Newton. Estos nuevos Specials conocidos como the Special AKA solo pudieron dar a sus seguidores el single The Boiler, una canción contra la violencia sexual, más el álbum In the Studio, que pasaron más que desapercibidos. Este CD se caracteriza por ser más experimental de todos (añadiendo ritmos caribeños) pero denotando una pérdida de calidad compositiva bastante notable. Aunque como en la mayoría de sus discos, consiguieron entrar en las listas, como sucedió con la canción reivindicativa Free Nelson Mandela (Nº9).

A partir de este momento, los de Coventry comenzarían a dispersarse y a formar agrupaciones por su cuenta, no rechazando varias reuniones que han acontecido durante los 90. Antes del cambio de milenio, una nueva versión de los Specials-esta vez sin Dammers-quiso tomar partido en la 3ª ola del Ska (de la que destacan The Toasters, Tokyo Ska Paradise o Los Caligaris) con nueva discografía: Today’s Specials (1996), Guilty til proved innocent!(1998) y Conquering Ruler (2002). En estos nuevos álbumes cambian su registro, tratando de hacerse un hueco en los nuevos sonidos del ska, que se caracteriza por un ritmo mucho más rápido. Es importante destacar que en esta 3ª ola tienen mucha presencia los grupos iberoamericanos (como Los Fabulosos Cadillacs, Skalariak o Ska-P).

Respecto a Staples y Golding, que habían experimentado con el pop con su anterior grupo, estos deciden unir fuerzas con otras bandas del 2 Tone como The Selecter o The Beat. Con los de Birmingham construirían un proyecto conjunto conocido como The Special Beat, superbanda que giró durante varios años interpretando éxitos de ambos grupos así como temas míticos del ska.

De estos dos Staples destacó por volcarse en la producción musical, experimentando en el pop-fusión hindú con Johnny Zee. También colaboró con múltiples conjuntos tales como the Planet Smashers, International Beat, Special Beat, Desorden Publico o Unwritten Law y se dedicó a la creación de una línea de ropa Rude. Siguió cantando en las reuniones desde los 90 hasta 2012, al contrario que Golding que sí ha participado en la más reciente.

Por su parte, Bradbury continuó a través de the Special AKA, luego formó JB’s Allstars y se pasó a la producción. Se unió a Special Beat durante varios años, más tarde a un Selecter reformado y posteriormente se retiró para dedicarse a la informática. Se reincorporó a la banda para su reunión de 2009, y continuó actuando con ellos hasta su muerte en 2015.

De otro modo, Hall lideró The Colourfield, con cierto éxito comercial. Después de que se disolvieran, inició una carrera en solitario, trabajando principalmente en el New Wave. Co-escribió varios de los primeros lanzamientos de Lightning Seeds y realizó algunos coros para un álbum de Dub Pistols. Hall y David A. Stewart(de Eurythmics) formaron el dúo Vegas a principios de la década de 1990, lanzando un álbum debut homónimo en 1992. Finalmente se unió a Specials para su reunión de 2009 y continúa actuando con ellos, siendo el actual líder de la agrupación.

En relación al artífice de toda esta historia, Jerry Dammers se volcó con las causas sociales, destacando el disco en favor del comité contra la represión en Namibia, Free Nelson Mandela, de gran repercusión política en 1990. Como siempre, siguió en su línea de activismo pro derechos interraciales. En lo musical, se desvinculó de la banda y no ha colaborado en las giras que han acontecido los últimos años. No obstante, en 2006 formó un grupo de jazz, reggae y funk conocido como The Spatial AKA Orchestra. Pese a no colaborar en la reuniones (aparentemente por discrepancias con el resto de los miembros) colaboró junto a Amy Winehouse(gran fan del grupo) en el 90º cumpleaños de Mandela, interpretando la canción con su nombre.

Tras estas idas y venidas The Specials ha ido variando su formación en gran medida. Han continuado ofreciendo actuaciones por todo el mundo de manera un poco irregular, pero no suelen defraudar. El año pasado asistieron al Rototom Sunsplah de Benicássim, y aunque no han anunciado fechas este año, no es de extrañar que los de Coventry se vuelvan a pasear en poco tiempo.

En fin, queda demostrado que los Specials traspasaron todo tipo de fronteras, sean musicales como sociales, y es innegable la repercusión que tuvieron en la sociedad británica. Puede que con su declive discográfico terminaran en parte la afición por el 2 Tone y el ska, sin embargo, han podido inspirar a multitud de grupos internacionales y nacionales en sus andaduras. The Specials son mucho más que ska.