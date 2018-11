TOP: Las diez mejores canciones de Coldplay

20 años. Como si nada. Coldplay estaban ahí cuando muchos de nosotros comenzamos nuestras andaduras en el panorama musical. Nos iniciamos y crecimos con su música a terrenos cada vez más “mainstream” y comerciales que causaban los recelos de muchos pero que, en última instancia, permitía a Coldplay dejar a su paso una ristra de éxitos. A Head Full of Dreams es la película que se encarga de recoger estos 20 años de trayectoria de la banda a través de metraje de su última gira con el cual Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jon Buckland realizan una retrospectiva y nos hacen recordar otros tiempos, momentos en los que a todos nos fascinaba Coldplay y no nos importaba decirlo en voz alta. Hoy aquí, para conmemorar el estreno de esta película, nuestro colaborador Mané López selecciona sus diez canciones favoritas del grupo para esta casa.

10- Don’t Panic – Parachutes

En su primer álbum Coldplay apostó por la melancolía y el intimismo. Encontrábamos himnos directos como Yellow y Shiver acompañados de reminiscencias a la psicodelia y a Radiohead, pero de todos los temas uno destaca especialmente: Don’t Panic y su guitarra que daban una bienvenida cálida a la oscuridad de su debut.

9- Lovers In Japan – Viva La Vida

Primera canción del Viva La Vida que aparece en este top. Si aquel trabajo se trata de la obra magna del grupo no debería sorprendernos la aparición de varias tonadas suyas por aquí. Ahí consiguieron encontrar un interesante equilibrio entre épica, melodía pegadiza y su esencia pasada. Lovers In Japan es un divertimento fácil de digerir, efectivo y con un piano que se queda en la memoria con facilidad.

8- Every Teardrop Is a Waterfall – Mylo Xyloto

Mylo Xyloto era el álbum que mejores y más famosos singles tenía, pero también la perfecta muestra de que un trabajo no se puede sustentar solamente en cañonazos o una temática totalmente banal. En cualquier caso, Every Teardrop Is a Waterfall funciona en su simpleza y la reminiscencia a Ritmo de la Noche. Mención especial a la batería del final.

7- Fix You – X&Y

Si acaso la balada en mayúsculas y negrita de Coldplay. Romanticismo, lágrima fácil, sentimiento de comunión en un concierto. Es cierto que tienen canciones mejores, es cierto que no sale de uno escuchar esta canción de forma aleatoria, pero una vez el piano de Fix You empieza a sonar ya no hay marcha atrás.

6- Magic – Ghost Stories

Cuando la gente había perdido la fe en Coldplay al ver un Mylo Xyloto excesivamente edulcorado, sorprendieron con un cambio. Llegó Ghost Stories y su intimismo para conquistarnos a todos. Solamente con Magic demostraron que apostarían por la simpleza melódica. Bien es cierto que estaría para compensar A Sky Full Of Stars y traer el single bailable de rigor, pero aquí nos quedamos con Magic.

5-Amsterdam – A Rush Of Blood to the Head

Si de algo pecaba A Rush Of Blood to the Head era de su carácter excesivamente romántico. Ese álbum traía momentos demasiado melosos y cortes como la celebérrima The Scientist que buscan la lágrima fácil. Pero aquí vamos por algo diferente, su contrapunto esperanzador y enérgico: Amsterdam.

4-Viva La Vida – Viva La Vida

Viva La Vida es un himno y eso es innegable, un punto de inflexión para Coldplay y toda banda de indie rock que ahora veían las puertas de lo mediático abiertas. Progresión sencilla y arreglos bélicos protagonizan uno de los temas más coreados de este siglo. Lo suficientemente barroca para sorprender con las escuchas y lo suficientemente simple para ganar a cualquiera que se acerque al sonido del grupo.

3-See You Soon – The Blue Room

Coldplay tienen algo, y es que si bien es cierto que en muchas ocasiones se queman intentándolo, consiguen encontrar momentos de brillantez compositiva en los cuales más es más y menos también es más. El primer lugar de este top está reservado a un tema que encajamos en la primera clase, pero este tercer puesto se lo tiene que llevar la íntima See You Soon, de aquel primer EP con el cual no tenían que demostrar nada porque no había nadie a quien contentar.

2-Midnight – Ghost Stories

Midnight es un tema único en la carrera de Coldplay, el que más se aleja del sonido del grupo para explorar terrenos de la electrónica alternativa. De la mano de Jon Hopkins y vocoder mediante parecen pavimentar un camino que transitaría años después un Justin Vernon cantándole al dolor y la soledad en 22, A Million.

1-Death and All His Friends – Viva La Vida

Sólo una puede ser la ganadora y esa es, sin duda para quien escribe esto, Death and All His Friends, el cierre de esa obra magna que fue Viva La Vida, el punto en el cual demostraron que podían jugar con los largos metrajes y las instrumentaciones mutantes para confeccionar una rapsodia romántica y épica que se alzaba como un grito de guerra cuya proclama principal estaba clara: no queremos batallar eternamente, no queremos una venganza continua, no queremos morir, sólo soñamos con escapar.