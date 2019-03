Rosalía y el caché del dolor o la gloria

Ser, estar y opinar. Me permito incluir el tercer verbo porque, como cualquiera que disponga de redes sociales hoy en día sabrá, parece que la importancia de estos medios colaborativos parte de la constante opinión. Independientemente de que sea a favor de una cuestión, en contra o dar a conocer tu indiferencia.

Un hecho que a mi no me parece mal, ya que considero más que interesante el aprendizaje basado en la dialógica. Eso sí, para ello un requerimiento fundamental es conocer con quién se está desarrollando esa comunicación. Y es que, lógicamente, no es lo mismo hablar en un entorno coherente a mantener una conversación de barra de bar consistente en “a ver quién la suelta más gorda”. Todo depende del contexto, claro está.

Partiendo de todo ello, con el permiso de esta web y dejando patente que este escrito es solo mi punto de vista, he optado por redactar acerca del debate generado entre el alcalde de Valladolid (Óscar Puente) y Rosalía. Una controversia surgida en Twitter y que ha dado el salto a medios en los que la música solamente sirve como fondo para comentar el nuevo peinado de un jugador de fútbol. Es decir, que algo de repercusión e interés ha generado.

El esquema de esta polémica es simple: Óscar Puente dice públicamente (sin acompañar sus declaraciones con ningún documento que lo acredite) el caché de Rosalía exigido para que la catalana actuase en las fiestas de Valladolid este 2019, Rosalía contesta que esa cifra no es la real y los directores del Bilbao BBK Live (Alfonso Santiago) y Primavera Sound (Gabi Ruiz) confirman lo aclarado por la artista.

Después el alcalde de Valladolid volvió a hacer hincapié, en este caso exponiendo la diferencia entre lo solicitado en 2018 para que Rosalía actuase (45.000€) y para este 2019 (500.000€). Cabe decir que no hay papeles que corroboren o desmientan esto, también hay que decirlo. Más tarde publicó un nuevo tweet, más políticamente correcto, tratando de zanjar la polémica argumentando que simplemente había respondido a una duda realizada por la ciudadanía de la ciudad vallisoletana.

Y hasta aquí la información. Fue a partir de entonces cuando en Twitter se mezclaron las cosas y aparecieron diferentes bandos, desde los que criticaban a Óscar Puente por dar la cifra públicamente hasta quienes discutían que Rosalía se pudiese permitir tener un caché de medio millón de euros por actuación. Lo que viene siendo un día más en la oficina de Twitter, en definitiva.

Uno de los principios que más me gustan, e intento mantener, es la coherencia. Es por tanto que, siguiendo con lo redactado al comienzo de este artículo, la opinión per se no es mala siempre y cuando se entienda el contexto. Y el de mi caso es como redactor en una página web musical no residente en Valladolid.

Para tratar de argumentar mi parecer seguiré distintos puntos. El primero de ellos es en relación con el anuncio de la cifra por parte de Óscar Puente. Coincido en la actitud inicial del alcalde, puesto que realmente lo que ha hecho es dar a conocer el por qué no actuará Rosalía en Valladolid.

Especialmente si tenemos en cuenta que se trata de dinero público y cómo funciona la cuestión de los conciertos durante las fiestas en los municipios y localidades de nuestro país. Aunque dar pie a lecturas entre líneas, de donde se podría extraer un cierto despecho, no ha ayudado mucho. Además de que tenemos que fiarnos de sus cifras, ya que no ha acompañado sus declaraciones con ningún documento acreditativo.

En lo referente al caché, a la cifra anunciada, lo que se puede intuir es que para Rosalía y su management el visitar Valladolid no era una de las prioridades planteadas para este año. Lo cual no conlleva un menosprecio a la localidad vallisoletana, simplemente el enfoque de su proyecto actualmente está destinado a otros objetivos: festivales nacionales (Primavera Sound, BBK Live, Doctor Music Festival y O Son Do Camino) festivales internacionales (Lollapalooza, Coachella o Rock Werchter) y su próxima gira por Estados Unidos.

Algo que justificaría la elevada exigencia económica planteada por Óscar Puente y tendría lógica en relación con los argumentos de los directores del Bilbao BBK Live y Primavera Sound. Siendo el segundo caso el más llamativo debido a la envergadura anual del cartel catalán y la justificación de Gabi Ruiz, explicando que el caché es razonable con el show que lleva. Además, recordaría a la jugada de Los Planetas hace unos cuantos años, cuando se subieron el precio por actuación para que no les llamasen… aunque en ese caso sí que les llamaron para varios eventos.

Entrar a debatir en si 500.000€ es demasiado utópico por una actuación de Rosalía, o no, ya sería entrar en una cuestión ya no tan relacionada con la música y que tiene un carácter subjetivo. Porque, como ocurre con otros ámbitos, la oferta y demanda funciona como funciona. Si lo pide y un festival privado se lo da, ¿por qué iba a estar ello mal? Sobre todo considerando que estas citas musicales (al menos las que pueden permitirse tener a la cantante catalana en su cartel) no se celebran para perder dinero precisamente.

En definitiva, en este caso ha pasado porque estamos hablando de uno de los fenómenos más potentes de la música nacional de los últimos años. Pero, eso sí, también hay que tomarse toda esta situación como un hecho cuya verdad solo conocen las dos partes implicadas. Es decir, ¿existe la exigencia económica al ayuntamiento de Valladolid realmente? Hay que ver hasta qué punto esta cuestión interesaba a ambas partes, al igual que su veracidad.

Lo que sí que está claro es que El Mal Querer ha supuesto un cambio de mentalidad en el contexto musical español que todavía estamos asimilando. Aunque no sé en qué punto termina la incredulidad y comienza la envidia. Cualquier polémica en la que Rosalía esté incluida va a tener una repercusión importante. Y es que la catalana va a seguir estando bajo una lupa colocada intencionadamente bajo la luz del Sol, lo que implica que va a tener que seguir soportando un dolor al que ya le acompaña la gloria.