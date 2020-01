Maxi-opinión (en tweet) del cartel del Primavera Sound 2020

No sabemos si el año pasado inauguramos una nueva tradición para la web, pero sí que hemos vuelto a tener claro que había que hacerlo de nuevo. Tras una larga (más de lo habitual) espera, ayer se anunció oficialmente el cartel de la próxima edición del Primavera Sound 2020. Aunque, como pasase en alguna ocasión anterior, este hecho se tuviese que adelantar por filtraciones. Así que, sin extendernos en demasía e intentado respetar las normas de extensión de Twitter, recopilamos qué nos ha parecido esta nueva confección tejida por el festival catalán.

Alex: Para ser el festival por excelencia de lo ‘puretas’, es el que sigue llevando la iniciativa en cuanto a cambio, modernización e inclusión. Paridad real, no solo en letras pequeñas sino en cabezas de cartel y mezcla de géneros variada. Ver compartir tamaño de letra a The Strokes, The National o Iggy Pop con Bad Bunny o C.Tangana no solo demuestra un cambio en la #industriamusical y en los gustos del público; sino que rompe el #estigma, un año más (pero menos drástico que la edición pasada).

Eli: Pff…. ha sido de lo más inesperado. Es un cartel que resume los artistas más destacados del recién terminado 2019 y lo hace de la mejor forma posible. #Top

Sara: Un cartel bien formado con nombres esperados y alguna que otra sorpresa. Como siempre el #PrimaveraSound nos trae una mezcla de estilos que siempre es bien avenida. Destacar un año más la apuesta por artistas femeninas que siempre es un plus.

Jorge de Arlanza: El cartel de este #PS2020 es un compendio casi perfecto de boomers y post millenials en el que podremos encontrar lo mejor de los dos mundos. Perfecta muestra del cambio de paradigma musical y la brecha generacional, será divertido ver cómo se diferenciarán, seguramente, los públicos de The Strokes o Iggy Pop de los de C. Tangana o Bad Bunny. Otra buena muestra de lo abundante que es el #PS es el quizás excesivo eclecticismo del cartel que va desde María del Mar Bonet a Tyler The Creator. De todos modos, la apuesta por el #PS sigue siendo llegar a ser el festival referencia de lo que se cuece, se coció y se cocerá.

Vanesa: Un año más, es el Primavera Sound el cartel que sorprende. Sigue gustando a los asiduos al festival así como a los que lo visitarán por primera vez. Un placer ver #mujeres en los cabezas de cartel.

Deci: El #eclecticismo siempre ha sido una de las señas de identidad del Primavera Sound, juntando en su cartel una gran variedad de estilos y #tendencias musicales. Este año no ha hecho más que corroborar esa idea, con bandas y artistas tan diferentes entre sí como The Strokes, Bad Bunny o Bauhaus. Aperturismo y falta de prejuicios es lo que hace que este festival sea un referente a nivel mundial. Además este año se ha afianzado el intento de paridad en el cartel llevado a cabo en la pasada edición.

Patry: #PrimaveraSound se presenta una vez más como ese buffet libre de géneros y bandas donde cada público puede elegir qué degustar según sus gustos o qué descubrir según sus ganas. Es muy interesante ver la continuidad en la equivalencia de nombres femeninos de su cartel.

Unai: El Primavera Sound ha confeccionado una programación menos arriesgada que en 2019 en su parte alta, y con una clara vocación a celebrar su 20 aniversario apostando por mezclar apuestas novedosas de toda índole (se echa de memos la cuota habitual de jazz) y veteranas bandas y artistas. Destacar reuniones únicas como Bauhaus o Pavement.

Ferran: El Primavera Sound no deja de evolucionar año tras año, pero no olvida sus #orígenes y de dónde viene. Y la mezcla de este año es ideal: reuniones de míticos grupos al lado de las voces más transgresoras del momento. Y sí, con paridad de género y más #queer que nunca, ¡chapó!

Pablo: La apuesta, y cambio significativo, de la edición de 2019 recoge ahora sus frutos. Clásico, moderno y futuro. Pavement, Bad Bunny y Brockhampton. #TheNewNormal era esto, normalizar la música y normalizar que el Primavera Sound es un festival transversal en tiempo y contenido.