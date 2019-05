La selección veraniega (festivales 2019)

Alrededor de 800 festivales se producen al año en España, de los cuales una gran parte se concentra en la temporada estival. A festivales emblemáticos como el FIB, el Sonorama, Doctor Music, Sónar o Primavera Sound, en los últimos años se ha sumado un buen puñado de nuevas ofertas, como el Vida Festival, el Tomavistas o el Mallorca Live. Algunos con carteles más arriesgados, otros más conformistas, pero todos ellos oportunidades para descubrir sonidos venidos de dentro o fuera de nuestras fronteras.

Aprovechando el inicio de la temporada festivalera –con citas ya dejadas atrás como el FIV o el Tomavistas–, en la redacción de Crazyminds hemos hecho una pequeña selección en torno a algunos carteles que más nos convencen en el panorama indie para este verano.

Slap! Festival. Pablo Lafarga

Del 05.07 al 07.07. Ahora que estamos inmersos en un mar de festivales siempre viene bien ver propuestas diferentes, como es el caso del Slap! Festival. Se trata de una cita musical que tendrá lugar, por décima ocasión, en Zaragoza y cuya filosofía es muy interesante. Una apuesta por la tranquilidad, la cercanía y la música negra que se desarrolla en la actualidad.

Pros: Un evento celebrado en un camping, que contará con momentos para hablar con los artistas que componen el cartel (como las israelitas A-WA), en un ambiente totalmente familiar y con piscina de por medio. Propuesta diferente y de calidad, dos cosas que no se suelen ver.

Contras: Si prefieres ver bandas como Vetusta Morla, Bon Iver o The Strokes, éste no es tu festival. La línea musical del cartel del Slap! Festival dista de lo que puedes encontrar en la gran mayoría de festivales nacionales este año, algo que verdaderamente sí que aporta diversidad musical.

Con todo el amor del mundo… ¡¡Aquí está el cartel completo de nuestro 10º Universario!! ¡¡Este año es el año, #slapfest2019!!

📅 5 al 7 julio

📍 @CampingZaragoza

💸 Entradas https://t.co/4wXpFZBUIZ

— Slap! Festival (@Slapfestival) May 9, 2019

Vida Festival. Noel Castro.

Del 04.07 al 06.07. El Vida Festival es una de las pequeñas joyas del panorama festivalero español. Ubicado en Vilanova i la Geltrú, desde su nacimiento en 2014 se caracterizó por traer a artistas de renombre internacional que raramente se suelen ver por nuestro país, además de ofrecer un entorno privilegiado para sus conciertos a partir de un precio no demasiado caro.

Pros: el cartel de este año cuenta con nombres inigualables de ligero regusto folk: artistas como Kevin Morby, Julia Jacklin, Beirut, Marlon Williams, Sharon Van Etten, Molly Burch o Stella Donnelly se darán cita en este festival. Además, el festival se puede felicitar de apostar por actos emergentes del panorama nacional –Yawners, Cariño, Rey Lobo– junto a artistas más consagrados –Nacho Vegas– y también otros con un marcado acento catalán: Ferrán Palau, El Petit de Cal Eril, Germá Aire, Joan Colomo o Pau Vallvé. Muchísima calidad musical que se dará cita en un recinto inigualable, la Masía d’en Cabanyes, colmado de escenarios mágicos. Un entorno donde además de disfrutar de los conciertos se puede comer y descansar de forma no excesivamente cara.

Contras: si tuviera que poner algún contra, sería que el camping está ligeramente lejos del festival –una media hora andando–, y que los autobuses no pasan con la frecuencia que se desearía, al menos el año pasado. Quizás la apuesta por grupos menos conocidos eche para atrás a algunos, pero también es espolear los gustos y ofrecer oportunidad a los asistentes de abrir sus sentidos a nuevos sonidos. Y en eso, el Vida nunca falla.

Així queda el cartell del #VidaFestival2019 amb les noves incorporacions!

¡Así queda el cartel del VIDA 2019 con las nuevas incorporaciones!

Here is VIDA 2019 line-up with the new confirmed acts!



— Vida Festival (@vidafestival) March 13, 2019

Mad Cool Festival. Sara González

Del 11.07 al 13.07. Nacido en 2016, se consagró como macrofestival indie de la capital española, con la intención de hacer convivir en un mismo espacio diferentes expresiones artísticas, reforzando el músculo turístico de la ciudad de Madrid.

Pros: sin duda alguna el cartel del Mad Cool es el claro ganador de este año. ¿Por qué? Porque ha apostado por traer algo diferente además de grupos consagrados. Con traer a The National ya me tenían ganada (¡por fin vienen a un festival que no es el Primavera Sound!), pero por ejemplo, me parece un auténtico acierto apostar por Parquet Courts o Empire of The Sun tocando el ‘Walking On a Dream’. Además, el Mad Cool siempre consigue traer esa mezcla de leyendas vs. tendencias actuales que acaba por convencer a todos.

Quizás los asiduos a festivales ya estamos un poco cansados de que todos apuesten por los mismos artistas, por eso, por la calidad del cartel y su intención de mejorar las problemas surgidos en el pasado, el Mad Cool es mi elegido.

Contras: las últimas ediciones del Mad Cool han estado marcadas por la tragedia y la desorganización, por lo que se nos hace difícil concebir este festival sin problemas de por medio. Muchas han sido las quejas relacionadas con la falta de datáfonos, de personal en las barras, de agua o de seguridad. Esperemos que este año puedan solventarlas para darle al festival la organización que merece.

Primavera Sound. Unai Macías

Del 30/07 al 01/06. Este festival se celebra desde 2001 en Barcelona, habiéndose convertido en un referente ya no solo nacional sino internacional para la escena alternativa en nuestro país. Si no fuera por el Primavera, grandes grupos internacionales no pisarían España. Su primera edición tuvo lugar en el 2001 en el Pueblo Español y desde el 2005 tiene su sede en el Parque del Fórum, un recinto más grande y al lado del mar.

Pros: este año si me preguntan cuál es el mejor cartel en España, mi respuesta es clara (no solo este año): el Primavera Sound. Aunque la aparición de J Balvin despertara un movimiento hater que parece tener la clave de lo que es de buena calidad y lo que no, el festival barcelonés ha sabido de nuevo elaborar una de las programaciones más suculentas para los oídos abiertos a todo. Y sí, es complicado poder disfrutar en una misma jornada de lo que uno quiere ver, porque los temidos solapes acechan anualmente. Pero que en todo momento haya tanto para ver, oír y sentir lo único que hace es corroborar su magnitud. A esto hay que añadir la acertada decisión de empoderar el cartel para demostrar que se puede y que existe actualmente una amplia lista de mujeres haciendo música a un nivel altísimo. Esto en otros casos similares no lo tienen claro todavía. No me pienso perder el megaconcierto de jazz contemporáneo de Sons of Kemet. En formato XL. ¿The New Normal?

Contras: Sin embargo, a pesar de su heterogeneidad, sí que es cierto que esta edición se le puede achacar su cadencia demasiado lineal y homogénea en la parte alta, donde los ritmos r&b, hip hop y urban acaparan la mayor parte de nombres grandes. Y, como contra habitual siempre aparece el precio que, unido en el Primavera Sound a la imposibilidad de añadir camping, se ve incrementado notoriamente y lo aleja como opción para muchas personas. Sobre todo jóvenes, a las que parece estar dirigido en cierta medida el cartel con las inclusiones de J Balvin o Miley Cyrus, por ejemplo.

— Primavera Sound (@Primavera_Sound) April 5, 2019

LOW Festival. Javier Decimavilla

Del 26.07 al 28.07. Celebrado en Benidorm desde 2008, este festival conjuga siempre una serie de características: de cuatro a seis nombres internacionales de peso (con tres cabezas de cartel potentes), las mejores y más reconocidas bandas nacionales de primer nivel y de zona media del cartel, un nutrido grupo de artistas y grupos emergentes o con una trayectoria menor y un buen puñado de propuestas electrónicas.

Pros: para mí el Low Festival de Benidorm siempre es una apuesta segura y no solo por el cartel que presentan cada año, sino por otras cuestiones que también creo importantes a la hora de asistir a un festival veraniego.

En la edición de 2019, se repite todo esto, habiéndose conformado el que, por ahora, parece ser uno de los carteles más interesantes y completos de las once ediciones que, con esta, se habrán celebrado hasta la fecha. Foals, Bastille, New Order o The Vaccines en el apartado internacional, junto a Vetusta Morla, Dorian, Viva Suecia, La Casa Azul, Fangoria, Zahara, Carolina Durante, Mucho, Cariño o Cupido en el vasto y completísimo apartado nacional, son grandes credenciales para que el festival de este año sea un verdadero éxito.

Además del cartel, como decía, hay varios factores que hacen que mi asistencia sea incuestionable cada año: la comodidad del recinto, la cantidad de oferta gastronómica y de barras de bebida, la amplitud de los espacios y la cantidad de zonas verdes y de descanso, la perfecta organización de los conciertos y los mínimos solapes, el clima del Mediterráneo (a pesar del calor en los conciertos de tarde), el aforo limitado y sin aglomeraciones excesivas… Y el precio: Uno de los mejores carteles del verano a un precio más que asequible.

Contras: A pesar de ser un festival predilecto para mí, el Low Festival como cualquier otro evento de estas características, también tiene una serie de puntos en contra. Por ejemplo, igual que el buen clima te asegura casi al 100% que el festival no vaya a suspenderse, ha habido jornadas en las que el calor y la humedad han sido realmente asfixiantes (sobre todo si quieres asistir a los conciertos de tarde). El cartel siempre es interesante, pero también es cierto que si eres un asiduo, verás los mismos grupos nacionales de manera recurrente. Así, los Vetusta Morla, Lori Meyers, Love of Lesbian o Dorian, son muy frecuentes año tras año. Lo mismo ocurre en el apartado internacional, al ser un festival de precio más reducido, el cupo de bandas de fuera de nuestras fronteras es más reducido al del resto de festivales, quizás por los cachés que pueden permitirse los organizadores. Es por eso que bandas como Foals, The Hives, Mando Diao o Editors ya han estado en Benidorm en más de una ocasión.

⭐ Foals ⭐ Bastille ⭐ New Order ⭐ Vetusta Morla ⭐ The Vaccines ⭐ Ladytron ⭐ Cut Copy ⭐ MØ ⭐Fischerspooner ⭐ Fangoria ⭐ Viva Suecia ⭐ La Casa Azul ⭐ ¡y más!



¡No te pierdas los mejores tres días del verano! 🎙#Low2019 🌴 26 · 27 · 28 julio 🌴

Bilbao BBK Live. Vanesa Carro

El BBK Live se ha consagrado en pocos años –desde 2009– como una de las grandes citas musicales, especialmente en la zona norte de España, una región que a pesar de su buen nivel musical que tiene, no abunda en puntos de encuentro como este festival. Siempre apuestan por grandes nombres internacionales sin perder el ojo a las bandas emergentes y consagradas del panorama musical.

Pros: siendo uno de los grandes festivales que compiten en la gran liga de campeones española, presenta un cartel muy apañado para esta futura edición, mostrando un line up para todos los gustos. Es un acierto tener a Weezer en su cartel, que nos visitarán tras más de una década (y casi dos) sin pasarse por aquí. Tras el lanzamiento de The Teal Album, está garantizado que será una uténtica fiesta poder por grandes hits de otras bandas más los suyos.

Contras: la ubicación, pese a ser bonita, puede llegar a ser poco funcional. También hay falta de capacidad de alojamientos hoteleros a precios razonables y hay que tener en cuenta la posible climatología adversa, aunque esperemos que este año el tiempo acompañe.