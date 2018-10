Humor: Actualidad Insonora / Semana 1

A partir de hoy, cada jueves tendremos como invitados a Mondo Insonoro para compartir su visión sarcástica e irreverente de la actualidad musical con nosotros. Hoy arrancamos con mucha miga y recuerden, se trata de HUMOR. Os dejamos con nuestros nuevos colaboradores.

Es innegable que lo más importante que ha ocurrido en toda la semana, y quizá lo único relevante, es que IDLES siguen siendo la mejor banda de la puta historia, pero por mor de esta hilarante colaboración con CrazyMinds nos vemos en la obligación de fingir que el resto de acontecimientos musicales de la semana nos importan lo más mínimo, dado que no tendría sentido insistir, a lo largo del grueso de este artículo, en la importancia de saber valorar los 12 cortes de Joy as an Act of Resistance, el segundo álbum de la mejor banda de la puta historia.

Ahí van los acontecimientos más relevantes —más que nada por el qué dirán— de esta semana, a golpe de jueves y entregado en miércoles, así que ni caso:

Telemierda: Unos de Factor X han hecho algo que seguro que nada tiene que ver con el talento a la hora de subirse a un escenario y hacer algo parecido —o que se aproxime lo más mínimo— a la música de calidad.

Indie patrio: Vetusta Morla, esa banda sobrevalorada que se hizo célebre tras un botellón de dos horas en el interior de la sala Caracol allá por 2009, actuará el 30 de diciembre en el Winzink Center de Madrid. ¿Nos importa? En absoluto, pero ha sido una semana muy aburrida y la MondoSonoro le está dando bastante bombo; recordad que es un WordPress de pago, nada tiene que ver con un medio musical serio.

Nuevos lanzamientos: El martes se estrenó el nuevo videoclip de Supermosca. ¿Les conocéis? Nosotros tampoco. Los Beluga se envuelven en plástico en su nuevo videoclip; siempre hemos dicho que el hippie que canta en la banda tiene pinta de pervertido. Los Vinagres, esos que parecen los Mars Volta pero en versión Galerías Preciados, siguen lanzando videoclips tras la salida de su primer álbum: este año las fiestas del pueblo van a ser geniales.

Un festival para víctimas de bullying en Barcelona: El viernes da comiendo una nueva edición de AMFestival, festival catalán de postrock. Ya sabéis, postrock: música instrumental. Las bandas instrumentales son como las bandas de verdad pero sin cantante; algo así como un whisky-cola sin whisky o un preservativo sin punta.

La propuesta de BIME se resiente: M.I.A cancela su actuación en BIME Festival; había sido confirmada tras la cancelación de Fever Ray. O bien se trata de una conspiración masónica, o la verdadera intención de la organización es trasladar los restos de Franco al recinto.

En Radiohead apagan las velas: Thom Yorke cumple 50 años. Sigue mirando hacia otro lado cuando le dicen que está viejo. Siempre está mirando hacia otro lado, al menos con el ojo derecho.

Polémica indie con los “fachas”: Coque Malla recuerda a VOX que el tema ‘No puedo vivir sin ti’ va de una pareja de homosexuales, a lo que Abascal ha contestado: «Ni piidi vivir sin ti vi di ini piriji di himisixiilis mimimi».

Nuevo videoclip de C.Tangana que jamás veremos: Pues eso.

Una vez más, el mundo del hip-hop se viste de luto: Es asesinado un nuevo rapero de color en EEUU. A este no le conocía ni Dios, pero seguro que le han matado.

Desastre sonoro en País Vasco: El concierto de Muse y Crystal Fighters en Bilbao ya es la mayor preocupación de los españoles. Cuando creíamos que no podía haber nada peor que los Izal en directo… Bueno, lo cierto es que no hay nada peor que los Izal en directo.

La muerte de Monserrat Caballé: Célebre por haber compartido escenario con Freddy Mercury, y poco más —sin olvidar el horripilante anuncio de la Lotería de Navidad de hace unos años, que se saldó con una docena de ictus cerebrales y multitud de traumas infantiles en personas adultas y de mediana edad—, Monserrat, una de las grandes voces de España, nos deja tras dedicar sus últimos años de vida a la alcaldía de Valencia.

Más desgracias: The Raconteurs sacarán disco en 2019; el albinismo/autismo de Jack White no le impide seguir lanzando discos de mierda con una de sus muchas bandas menores.

Año 2018: Nirvana se reúnen. Tocan seis temas. Se estropea la ouija. No canta Cobain. El del bajo llora; nadie le quiere. Ni siquiera nos gusta Nirvana.

Solidaridad grunge: El concierto benéfico de Pearl Jam pretende recaudar 9 millones de dólares para los sintecho de Seattle; se van a hartar a beber vino de tetra brik.

La Hora Musa de La 2 sigue descubriéndonos nuevos talentos: Para la semana que viene contarán con Luis Aguilé, Los Mustang, Concha Velasco y Las Tena Lady, así como con artistas emergentes de la talla del Dúo Dinámico.

No somos nadie: Espejos y espejismos, la gira por teatros de Love Of Lesbian. Es como si todos los días a partir de ya fueran a ser lunes.

No todo iban a ser malas noticias: Las Bistecs anuncian su separación alegando “motivos de contradicción con su verdadera inclinación hacia la causa animalista“. Se espera que en las próximas horas las confirmen para la nueva temporada de PeloPicoPata.

Efemérides: Esta semana se cumplen doce semanas del no-concierto de Massive Attack en Mad Cool Festival.

Historia de España: Lanzan el primer teaser del documental de El Drogas. Lo que todos sabíamos: lleva 20 años votando al Partido Popular y jamás ha probado las drogas.