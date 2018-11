‘A Head Full Of Dreams’: El documental fin de ciclo de Coldplay

Un pase único. Un evento especial, principalmente orientado tanto para fans de la formación liderada por Chris Martin como para curiosos. De esta forma es cómo se vendió al mundo A Head Full Of Dreams, el documental de la formación británica Coldplay dirigido por Mat Whitecross —autor también de Oasis: Supersonic— y cuya proyección en diferentes cines alrededor del mundo quedó restringida al 14 de noviembre de 2018 (aunque estará disponible en Amazon Prime Video a partir del día 21).

Una producción de casi dos horas de duración —con parte post-créditos incluida— durante la cual se pretende mostrar la evolución exponencial que ha vivido la banda formada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion desde aquellos orígenes de la misma en habitaciones de la Universidad de Londres a partir de 1996. Eso sí, como era de esperar, lo humilde no quita lo grandilocuente. Y mucho menos si hablamos de Coldplay. Tan sólo hay que asistir o ver cualquiera de las grabaciones de sus directos para comprobar la importancia que dan a todos esos aspectos no musicales para lograr que no solo sea un concierto sino que se convierta en un show total.

A Head Full Of Dreams resulta ser una obra interesante. Una mezcla de grabaciones íntimas, personales y profundas junto con esa pomposidad de la que han estado haciendo gala durante sus veinte años de carrera musical. Una muestra audiovisual de un fin de ciclo. Al igual que ocurrió con el F.C. Barcelona y Pep Guardiola —¿quién no asocia ese equipo con Viva La Vida?—, es una idea que sobrevuela toda la proyección y que da un sentido a esta producción.

Puesto que tampoco es cuestión de hacer spoilers gratuitos —aunque bastantes cosas se pueden obtener si se busca por Internet—, los dos principales mensajes que transmite este documental son la cohesión de la banda a pesar de los altibajos acaecidos desde 1996 y el pensamiento de nunca rendirte. El primero se refleja prácticamente durante las dos horas a través de imágenes y, en especial, grabaciones —había 1.000 horas de material casero— que abarcan desde las primeras bromas de Chris Martin durante el inicio de Coldplay hasta cómo fue su salida al campo en el descanso de la Super Bowl 50.

Un recorrido que muestra cómo fueron esos inicios de Coldplay —marcado por su descubrimiento y aparición en un programa de radio con renombre cuando prácticamente no tenían todavía material— a través de una gran cantidad de guiños hacia el espectador (incluyendo fragmentos de sus conciertos de su última gira) y mostrando algunas facetas o datos más personales como la relación entre los miembros. Todo ello de una forma extremadamente natural y humana. Bastante interesante todo lo relativo a la grabación de sus trabajos —especialmente en cuanto a X&Y, con ese periodo de críticas y la ausencia de Phil Harvey—, las colaboraciones de Beyoncé y Noel Gallagher y el proceso de grabación con Brian Eno.

El toque personal que aporta Mat Whitecross —amigo desde la Universidad de Chris y compañia— es lo que termina haciendo que, aunque no termines de conectar con Coldplay, termines con una sensación positiva. Obviamente no saldrá con el mismo nivel de optimismo que Chris Martin pero sí que la forma en la que se produce el discurso del documental —con un toque bastante más personal que en el caso del de Oasis— logra que empatices con él. No es fácil que el ámbito personal sea con lo que te quedes cuando estamos hablando de Coldplay, un proyecto con un gran énfasis por lo artístico y la originalidad. Y yo, al menos, es con lo que me quedo de A Head Full Of Dreams.

¿Tenemos Coldplay para rato? Sí. Esta recopilación tan solo es, como he escrito anteriormente, una obra que sirve para cerrar una etapa. Una forma de dar a conocer al gran público cómo los integrantes, al igual que su entorno, han vivido esta evolución y que principalmente les servirá a ellos mismos para considerar toda su trayectoria. Una pequeña parada audiovisual en el camino que, en mi opinión, es más un inicio de una nueva reflexión de la banda que les ayudará a orientar sus futuros lanzamientos y proyectos. Eso sí, mientras tanto nos quedará escuchar todo lo publicado hasta la fecha… aunque nosotros, entre todo ello, ya hemos elegido nuestro TOP 10 de canciones.