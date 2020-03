Nuevos Valores: Somos la Herencia

Somos la Herencia ya llevan cierto tiempo rondando entre nosotros, aunque es ahora cuando están dispuestos a dar el salto a lo grande presentando su primer LP, Dolo, tras un par de EPs más que prometedores y que los pusieron bajo el radar de todo aquel que estuviera pendiente de lo que se cuece en la escena musical española.

La formación se mantiene desde Parálisis del Sueño, su primera entrada en el catálogo ya en el lejano 2015, lo que les da la experiencia y la solidez como banda que les ha permitido ir dando pasitos con fuerza y seguridad hasta llegar a este primer disco tras Zigurat, su segundo EP.

La oscuridad y el rollo postpunk y darkwave es algo omnipresente en el sonido y la imagen visual de la banda, tal y como nos muestra su angustiosa y enigmática portada, pero las inquietudes y la curiosidad musical les ha llevado, sobre todo a nivel de producción a buscar ideas que se salgan del molde. Algo que tal vez sólo pueda distinguir un buen connaiseur de la música, pero por ejemplo los loops que podemos encontrar en ciertos temas y ciertas bases electrónicas pueden ser una buena pista de esta amplitud de sonidos, aunque sí, como ellos dicen: “(…) luego otras que pueden ser más evidentes como Yves Tumor o Raime.” Lo mismo ocurre cuando nos comentan sus influencias fuera del mundo musical y nos encontramos con videojuegos como Golden Sun, programas de TV como La Isla de las Tentaciones y películas como El Hijo de Saul.

Para la producción del disco han contado con Olivier Arson, alma máter del proyecto Territoire, que capturó la esencia de la banda y les ha dotado de poder y fuerza, pero sobre todo de una amplia gama de matices y ambientes, pero también les ha permitido aprender y disfrutar del trabajo de una mente tan inquieta como la de Arson mientras pasaban las horas muertas hablando de comida.

Esta manera de trabajar y la ya, hasta cierto punto, dilatada experiencia de Somos la Herencia como banda, ha hecho que Dolo sea un disco que el cuarteto vea sobre todo como un trabajo genuino, más allá de buscar situarse dentro de alguna escena o de algún panorama musical. Como dicen: “Bastante tenemos con lo nuestro.” Lo que buscan es que la gente disfrute de Dolo y se aparte del rollo de géneros musicales y etiquetas.

Según ellos, en el postpunk creen que ha habido poco riesgo, y creen que hay que hacerlo con honestidad y buscando que el trabajo resultante sea algo de lo que estar orgullosos: “Este disco sale porque entendíamos que teníamos cosas que decir y que era el momento, y queríamos hacer algo emocionante.” Una de las cosas que más les ha gratificado como banda es el hecho de recibir mensajes de gente que, al escuchar el disco, les han dicho que les ha hecho ponerse tristes o furiosos. El generar ese tipo de emociones es algo bonito desde la perspectiva de un músico y no son situaciones incompatibles. La música es capaz de generar eso y: “(…)para cada persona será una cosa, para nosotros algo serio, a veces un sacacuartos y un juego, pero fijo que si no está la vida es más triste. La poesía y el cuchillo no van juntas por casualidad.”

Somos la Herencia también son una banda de su tiempo y asumen el papel de las RRSS en lo cotidiano, lo que les permite llegar a gente de manera directa y cercana e incluso ver que se convierte uno en carne de meme. Por otro lado el hecho de tener que ganarse la vida entrando en el circuito de salas y festivales no deja de tener sus pros y contras como en cualquier trabajo, donde encontramos gente que piensa que tocar sin cobrar es una oportunidad. El consejo que dan a los que empiezan es que: ” Hay que hacer las cosas lo mejor posible y no dejar que te pisotee nadie.”

Les preguntamos que bandas no debemos dejar pasar y cuáles son sus tres discos favoritos para poder hacernos una idea, aparte de escuchar sus trabajos, de cuáles son las coordenadas musicales en las que se mueven y para poder localizar a bandas que igual estás dejando pasar y nos contestan: “Zeros de Soft Moon, The Drought de Puce Mary y Sirens de Nicolas Jaar, respecto a los tres discos.

Respecto a las bandas encontramos a gente de Madrid como Cruhda, VVV, Territoire o Blovk. En el resto de España es flipa Marco Henri, Otro, Fasenuova, Mausoleo, Luz Verdadera…

Te dejamos ahora con la playlist que nos han hecho.