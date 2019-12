Nuevos Valores: Primas Hermanas

Existe un dicho en Asturias y Galicia que une a las dos tierras: “gallegas y asturianas, primas hermanas”. De este concepto tan cotidiano nace el nombre del nuevo proyecto de Covadonga de Silva y Antía Eseuve, que tras dos años de gestación da a luz en 2019 su primer larga duración, ‘Miss Medolías’, a través del sello de Last Tour Oso Polita. Aprovechando su paso por el BIME City, entrevistamos en Bilbao a las dos artistas que forman Primas Hermanas.

A pesar de ser el suyo un proyecto emergente, ambas cuentan con una amplia trayectoria musical, que por casualidades de este sector ha acabado en esta unión. Covadonga tiene en su curriculum proyectos transcendentales en el rock y el pop alternativo nacional como Penelope Trip o Nosoträsh, y desde 2010 forma parte del grupo Petit Pop, orientado especialmente a sesiones infantiles. Por su parte, Antía, que empezó en un grupo heavy de Gijón y toca desde los 8 años, está inmersa en diferentes formaciones paralelas de la escena asturiana: Casa Manuela, Concertino o su andadura solista como Eseuve.

En uno de sus trabajos conoció a Covadonga cuando esta última buscaba a alguien para llevar a cabo los temas que tenía escritos. “En un principio pensé en Bea (Beatriz Concepción, de Nosoträsh), pero era muy difícil porque vive en Bilbao y lo más sencillo para mí era hacerlo desde casa”, relata. Entonces apareció Antía, que estaba inmersa en una iniciativa para el Fem Lab Cantábrico sobre mujeres músicas en el norte de España, ‘Para sonar iguales’. “Nos entrevistó a Nosoträsh y después nos dimos los teléfonos, empezamos a hablar y me contó que tocaba aquí y allá… Y como le gusta el pop, toca guitarra, teclados, canta… pues le tiré los tejos”, explica Covadonga. Así comenzó Primas Hermanas.

Aunque no es la ocupación que le da de comer, tras casi 30 años de trayectoria, Covadonga no siente la música como un simple hobby: “Me considero una pluriempleada. Hago canciones y estoy continuamente pensándolas, hasta en mi trabajo”. Ella es psicóloga clínica y trabaja con personas con discapacidad y diversidad funcional. Antía, en cambio, sí asegura vivir de la música, pero no solo tocando: “Hago talleres de música y poesía y doy clases en una academia”.

Juntas han desarrollado un álbum de 10 cortes simples (“straightforwards”, define Antía) de duración concisa y propuesta tradicional, producido y mezclado por Pedro Vigil, compañero de Covadonga en Penelope Trip y ahora en Petit Pop. Entre el pop y el folk autoral, pero con detalles que abren el abanico estilístico del disco, como ese ritmo habanero de maracas que abre en “Como un Tigre” o la más expeditiva “A Estas Alturas”, “la canción catarsis por antonomasia”. El humor abunda en letras y sonido, como las trompetas hechas por Antía con la boca en “Mi Lado Canalla”. “Al principio era una turuta, pero ella hace la trompeta estupendamente bien”, cuenta Covadonga.

El álbum denota la complicidad y el buen rollo que ha habido entre ellas en el estudio y en el que han colaborado una serie de artistas cercanas a su música y a su territorio. “Mar Álvarez, Leticia Baselgas (L-R), Belén Antón (Antón Menchaca)… Sobre todo hay una participación de mujeres que están revisitando el folk asturiano y forman parte del movimiento newfolk”, indica Covadonga, después de apuntar que hicieron una broma a modo de reivindicación en los créditos: “Ponemos los nombres de nuestras abuelas como homenaje a las mujeres de nuestras familias”.

Pescar canciones

En cuanto a las influencias que han marcado este trabajo, Covadonga no duda en citar, además del pop y la música alternativa, a autores del siglo XX como Pablo Abraira, Alberto Cortez o Massiel. “De alguna manera, en algunas letras siento que lo que digo se lo escuché de pequeña a ellos”, cita, y remarca que son canciones elaboradas casi como poemas. Primero compone la base y después se juntan para acabar de estructurar los 4-5 acordes abiertos y la melodía principal de cada pieza. “Meterle detallitos que los temas van pidiendo”, apunta Antía.

Para Covadonga además ha sido un reto, porque hacía mucho que no se metía al estudio de esta manera: “Me siento muy orgullosa de la grabación y de crear nosotras la mayoría de arreglos”. “Hemos trabajado un montón las canciones. Han tenido mucho tiempo para evolucionar”, coincide Antía, que resta importancia al hecho de que todavía no hayan actuado demasiado en vivo.

Analizando el contexto de algunas de las canciones, prestan especial atención a “Fisherwoman”, cuya temática sirve para ilustrar la portada, en la que ambas aparecen “pescando canciones”. “Buscábamos algo que simbolizara la unión entre nuestras tierras y pensamos que lo ideal sería la ría del EO, que une Galicia con Asturias”, explica Covadonga, y añade que ese “mundo subterráneo” refleja también el hilo interno de ‘Miss Medolías’, que son los sentimientos y emociones intensos que pueden llegar a ser dolorosos, “dolor emocional”.

En el tema en cuestión queda muy presente el mar, gracias a los detalles que cubren la melodía. “La compusimos muy rápido, fue la última antes de entrar a grabar, pero en seguida escuchamos el mar y nos parecía que tenía que ser sugerente y directa. Como un puerto lleno de gente”, enlaza Antía, que recalca que hacerla “fue una locura”.

Mucho por recorrer

‘Miss Medolías’ ha sido editado este año a través de Oso Polita, creado por la promotora Last Tour en 2018. La relación de Covadonga con Beatriz Concepción, ex-componente de Nosoträsh y directora del sello, ha sido fundamental para que se diera esta posibilidad, ya que ella fue la primera persona con la que contactó para hacer el disco. “Ella conocía las canciones y le gustaban mucho. Cuando vio a través de redes que estábamos grabando el disco, nos llamó y dijo que le gustaba cómo sonaba y a ver si queríamos entrar en el sello”, recuerda Covadonga, que no cree que su amistad haya sido el motivo de la llamada: “Si Bea no creyera que se puede publicar y que va a haber un público objetivo no lo haría”.

Contestas con su relación actual, y de trabajar con gente que las coloca como teloneras de Belle & Sebastian (el 4 de noviembre de 2019, en Pamplona), ponen el foco al hablar de la industria del auge de proyectos musicales liderados por mujeres. En especial Covadonga, que vivió otra época en la que “se podían contar con los dedos de una mano”. “Hay una realidad, estamos más visibilizadas y nos hemos atrevido a dar el paso… A pesar de que las cargas sociales y familiares siempre son y serán mucho mayores para una mujer”, acentúa Covadonga, mientras que Antía ve necesaria esa “catarsis”.

Aun así, sí ven un progreso en la industria, a pesar de que quede mucho por recorrer. Antía lo percibe especialmente en el número de DJ-s femeninas que existe ahora mismo: “Hay se ve ese cambio de paradigma, porque antes el tema electrónico era muy de tío, con los módulos y demás. Ahora cada vez hay más mujeres que lo hacen y que lo petan muchísimo”. Por otro lado, Covadonga se muestra positiva en cuanto al contexto actual: “Realmente sí que puedes llegar a plantearte hacer de la música tu profesión. Hay más oportunidades para tocar. Muchos más bares, salas, festivales…”.

Antía y Covadonga en el reportaje fotográfico para promocionar ‘Miss Medolías’.

Precisamente ese es su próximo objetivo, tocar lo máximo posible. “Sobre todo disfrutar y no agobiarnos con hacer canciones. Presentar el disco e ir dónde nos llamen”, comenta Covadonga, que avisa a los que se acerquen a verlas que lo que les espera son “canciones guapas, sencillas y honestas”. En sus conciertos estará presente Pablo Wilson al bajo, compañero de Antía en Casa Manuela: “Da cuerpo a la banda y una hondura y una gravedad que cuando hablas de sentimientos y emociones es necesario que esté”.

Por último, Primas Hermanas nos han dejado una lista de recomendaciones de origen asturiano y gallego. Además de mencionar los proyectos de las mujeres que han colaborado en ‘Miss Medolías’ (L-R y Antón Menchaca), rescatan grupos y solistas variados a los que prestar atención: la cantautora Lorena Álvarez, los “indies” Gente Terrible, el newfolk de La Bande y las bandas punk Cuchillo de Fuego y Latacher.

Cerramos este ‘Nuevos Valores’ con los 3 discos y las 10 canciones escogidas por Covadonga de Silva y Antía Eseuve.

Discos de Antía

‘2’ – Mac DeMarco

‘Tallahassee’ – The Mountain Goats

‘Julie Ruin’ – Kathleen Hanna

Discos de Covadonga

‘The Trouble With Being Myself’ – Macy Gray

‘Cry’ – Cigarettes After Sex

‘Universo Por Estrenar’ – Anni B Sweet

Playlist