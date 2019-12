Nuevos Valores: Pantocrator

El mundo está lleno de capullos. España es un país doctorado en este especimen. Muchos los hemos sufrido o lo hemos sido alguna vez, y todas los habéis padecido en numerosas ocasiones. Con la idea de unir a estos indeseables en un mismo espacio, nace la banda catalana Pantocrator, que este 2019 ha editado su escueto primer EP: ‘Villacapullos’.

Contactamos vía mail con los componentes del grupo (Marta Delmont, Xiri Romaní, Robert Busquets y Marina Correa) para que nos cuenten de dónde vienen y cómo ha sido la elaboración del trabajo. Marta es la cara más reconocible del grupo, después de publicar un par de álbumes en solitario y girar junto a Joana Serrat. Por su parte, Xiri compagina este proyecto con el de Alavedra, banda también barcelonesa a la que recomiendan pegar una escucha. Mezclan punk y reggaetón, y lo llaman punketón.

“Ahora todos tenemos grupos”, dicen en referencia a Robert y Marina, que es la encargada de la curiosa portada. “Vaciamos una totebag de algún habitante de Villacapullos”, explican con su latente cachondeo el motivo de la caratula. Asimismo, el nombre de la publicación viene de la propia Marina: “Cuando tenía movida, solía decir: ‘otro día soleado en Villacapullos’”. La fantasía y la gracia de una población cuyos residentes fueran “nuestros queridos capullos” fue el detonante de enlazar las historias que trata el EP.

Portada de Marina Correa para el EP ‘Villacapullos’.

Referencias a Medalla y King Gizzard & The Lizard Wizard, las drogas, las redes sociales, los crushes… El lenguaje de Pantocrator está dirigido claramente a la generación y el drama millenial y no lo niegan: “Si eres millenial y un poco sensiblona, probablemente te sientas identificada”. Pero ojo, no solo está hecho para el género femenino: “También te puedes sentir identificado como capullo y es gracioso, o eso nos han dicho”. El desamor también está muy presente, ya que fue el origen de la creación del proyecto para Marina y Marta: “Queríamos hacer algo que no fuera tirarnos por la ventana”.

‘Villacapullos’ dura apenas siete minutos, pero el contagioso pop de guitarras garajeras con tendencia al punk blandito deja claras las pretensiones del grupo. “Caballo de Troya” como punta de lanza y “Calatrava” como desenfreno pastillero destacan en un pequeño trabajo que sirve de presentación de Pantocrator.

Denota una elaboración pragmática y sin demasiados retoques. El proceso lo rectifica. Las letras las escribieron Marina y Marta, con un componente “tristemente” basado en hechos reales, mientras que Marta compuso los temas. Los grabaron ella y Xiri en el local La Palmera que tienen en El Carmel (Barcelona). “En un par de días ya lo teníamos todo”, confiesan. Por otro lado, dicen evitar cualquier tipo de influencia o referente para hacer las canciones, pero sí mencionan bandas diversas como Los Punsetes, Melenas, Las Grecas, Surfing Sirles y Power Burkas como espejo en el que reflejarse.

Los miembros de Pantocrator comentaron en otra entrevista reciente en Binaural que tenían otro EP en camino, aunque a nosotros nos comentan que su reto más próximo es “llegar a fin de mes”. “Estudiamos, trabajamos y entre tanto fumamos y bebemos vermut”, indican sobre su vida paralela a la música.

A Pantocrator seguramente les veremos en muchos festivales y salas en 2020. Hasta entonces (ya queda poco) os dejamos la playlist que nos han dejado con 10 canciones del panorama nacional. Con sus discos favoritos no se han querido mojar, lástima.