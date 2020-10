Pasar de practicar nu-metal o post-hardcore a un pop etéreo salpicado de color, post-humor y frescor almibarado es el camino que han recorrido los cinco miembros de KYXO: Javi, Eneko, Manza, Jon Mikel y Endika. La joven banda de Urnieta (Gipuzkoa) dice “kaixo” (“hola”, en euskera) al mundo en su primer EP, Agoor –haciendo también el juego fónico con “agur”-.

De hecho, con estos juegos de palabras, entre el euskera y el inglés, KYXO parecen querer poner su marca personal en su música. “Estábamos enfadados con el mundo, pero se puede decir que nuestra naranja interior ha madurado y estamos llenos de amor”, empiezan a comentar los componentes del proyecto, cuyo estilo denominan como “chillwave”. “Una mezcla de ritmos de fácil ingesta, cual chicle de melón o café con leche a primera hora de la mañana, con sonidos reverberados y voces autotuneadas”, explican.

Esta propuesta edulcorada y naíf comenzó a gestarse a finales de 2019, cuando decidieron montar KYXO, “con la idea de crear algo totalmente opuesto a lo que veníamos haciendo con otras bandas”. No en vano, en su adolescencia fueron parte de grupos metaleros y hardcore. “Somos amigos de toda la vida y nos entendemos bastante bien, por lo que fue fácil darle forma a la nueva idea”, añaden.

Así, con el único objetivo de hacer que la gente se lo pase tan bien como ellos, KYXO han estrenado este 18 de septiembre Agoor, su primer EP. En él se recogen cuatro temas y alguno de ellos (Igandetan) ha sido compartido en plena cuarentena, como muestra el videoclip casero hecho para la ocasión.

Se trata de un trabajo que transmite esencia popera con arrebatos que demuestran su capacidad para irradiar pegada instrumental. Phesta, una canción que habla de quedadas repetitivas entre amigos y cervezas (“data ezberdina, pentsamendu bera” / “fecha diferente, mismo pensamiento“), es buena prueba de la faceta post-rockera que KYXO pueden sacar a relucir. El resto del EP muestra la heterogeneidad de la propuesta moviéndose por el dream pop (Gora Behera), la psicodelia (Igandetan) o el noise pop (AMZ).

KYXO mencionan como influencias de esta mezcla chillwave bandas y solistas de todo tipo y origen como Boy Pablo, Cupido, Bum Motion Club o Clairo: “No nos cerramos a nada. Seguimos escuchando metal y también nos nutrimos de nuevas tendencias musicales y del mundo del trap”. Además, nombran a Madeleine, una de las bandas de Gartxot Unsain (Grises), quien ha colaborado en la producción: “Ha sido un honor contar con él. Para nosotros es como el Bon Iver vasco”.

Sin embargo, como productor principal del EP aparece el nombre de Xabi Villena (Eclectic Studios): “Nos ha dado mucha caña a la hora de grabar; buscando nuevos sonidos para cada tema, cambiando o incluyendo algún que otro detalle, dándole importancia a las voces… Su ayuda ha sido fundamental para definir el sonido que queríamos”.

Una grabación que tuvieron que frenar con motivo del confinamiento: “En febrero comenzamos a dar nuestros primeros conciertos –telonearon a Él Mató a un Policía Motorizado en la sala Dabadaba-, pero con el coronavirus cancelamos el resto de conciertos y paramos la grabación”. “Tuvimos suerte de poder lanzar Igandetan en ese período y mantenernos a flote en las redes”, recuerdan.

Para KYXO, el poder de las redes sociales es fundamental en bandas emergentes como ellos en un panorama musical en el que según ellos predomina el “fast food, el consumo de usar y tirar“. “Es importante saber estar al día, conocer las tendencias, conocer al público, crear un público… Todo ello mientras creas una ‘marca’ personal o algo que destaque“, señalan.

A pesar de ello, tienen claro que esta “marca personal” no garantiza ningún éxito: “Desgraciadamente, hoy en día la inmensa mayoría de músicos y artistas nos pluriempleamos para sacar adelante los proyectos y para seguir dando conciertos. Esperamos que en el futuro todo pueda cambiar y se ponga en valor el esfuerzo y la labor socio-cultural que realizamos los músicos y artistas“.

La banda gipuzkoana cierra la entrevista recomendando una amplia lista de talento emergente de su tierra: Tenpera, No Rights, Comic Sans, Hyedra, Bytownite, Oh Leader! y Sorotan Bele. Y nos deja sus tres álbumes favoritos: Miss Machine, de The Dillinger Escape Plan; Juturna, de Circa Survive; y What you don´t see, de The Story So Far.

A continuación, puedes escuchar diez temas recomendados por KYXO, desde Lunar Vacation hasta Grises, pasando por Turnover o Serrulla: