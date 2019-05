Nuevos Valores: Zirconita

Zirconita es una banda de Madrid formada por una gente que llevan mucho tiempo en esto de la música. Proceden del anterior proyecto Several Prizes al que un cambio en el idioma, del inglés al castellano, les ha servido para reconfigurarse como banda y dar un nuevo sentido a su música y a sus letras, consiguiendo una nueva identidad que han querido rebautizar como Zirconita.

Su música bebe de diferentes influencias que, puestas en común, es lo que acaba dando personalidad propia a este proyecto que ha dado sus frutos en un EP de presentación titulado Amago. Este trabajo de cinco temas es un adelanto de una más que interesante propuesta musical producida por Manuel Cabezalí de Havalina y grabado por Dany Richter en El Lado Izquierdo, con quienes ya trabajaron en el último EP de su proyecto anterior Several Prizes. Zirconita es simplemente una evolución de ese anterior proyecto, del inglés al castellano.

Misma esencia, misma sonoridad, pero con una identidad que el cambio al castellano les ha ayudado a concretar. La banda está formada por 4 madrileños: los guitarristas Joe Llorente y David Casas, el baterista Daniel Mayoral y el bajista David Pintado, que se conocen desde los 14 años y que llevan desde esa época compartiendo actitudes musicales que han ido plasmando de una u otra forma; y el vocalista y actor asturiano Iván Fernández, al que conocen de solomusicos.com y que, en cuanto escuchó las bases que le mandaron los cuatro madrileños, preparó y grabó unas melodías en menos de 2 horas. A partir de entonces, pura simbiosis.

¿Pero qué podemos encontrar en Amago, el primer trabajo de Zirconita?Pues un pop rock muy bien elaborado, con ciertos toques indies y alternativos, que a veces se acerca hacia ambientes cercanos a la oscuridad pop de unos The Cure, sobre todo en las texturas de las guitarras y en otras dan rienda suelta a guitarrazos de puro rock. Muestra de ello es Fantasmas, el tema con el que abren el trabajo. Inmortal, el single extraído como presentación de Amago, por su parte es un tema de infeccioso indie pop, elegantemente facturado al que será difícil resistirse, como también será difícil hacerlo ante el rock directo de un tema como Sólo Pienso o ante Amago, que a quien esto suscribe le retrotrae a las bandas de rock alternativo de los 90. Para acabar Amago, encontramos Ciclo, un tema que va creciendo en intensidad a medida que transcurre el minutaje, navegando entre diferentes texturas para acabar en varios trallazos de guitarra desatada.

Sus influencias, aunque puede parecer un cliché, beben más de las diferencias que tienen entre sí que de los gustos comunes. Cada uno es muy diferente al resto. “Iván, el cantante, es muy de pop-rock británico; Gusi es más de rock clásico, Joe tiene un abanico absolutamente abierto, aunque va más por el rock un poco más “bruto”, Dani, el batería, siempre ha tirado también por la electrónica y el indie, y Pinti es incluso contrabajista de clásica”, nos cuentan.

Esa mezcolanza es de donde salen las ideas que en conjunto sirven para dar ese toque que suene a Zirconita. Su forma de componer es muy abierta, fluye a través de las ideas que cada uno aporta ya sea una línea de bajo, riff de guitarra, una melodía o incluso un ritmo de batería, etc. De ahí “vamos dejando que fluya hasta que se va definiendo un tema. En el caso de Inmortal, por ejemplo, el tema nació y creció en un solo ensayo, y simplemente hubo que darle pequeñas pinceladas hasta que quedó completo”, comentan.

Eso no quiere decir que no dejen madurar ciertos temas que necesitan más reposo y un nuevo enfoque que a veces la inmediatez hace que sea difícil descubrir, enfocan cada tema de forma individualizada y buscando lo que la canción necesita.

Aportan un toque original pese a las influencias, un sonido muy suyo, como ellos mismos definen en sus propias palabras: “Creo que hacemos un rock que no es exactamente como el resto de rock pero que gusta a los rockeros, un pop que no es como el resto del pop pero gusta a los poperos, y un indie que no es como el resto del indie, pero gusta a los indies. Nos movemos en los bordes de esas fronteras”.

Esos temas tienen un punto de oscuridad envuelto en un brillo que no es pretencioso, de ahí el nombre de Zirconita, que es lo que quieren representar, dándole un enfoque a las historias reales, a las alegrías y tristeza cotidianas, de carpe diem, de vivir la vida lo mejor que se puede y disfrutar de lo que puede aportarles el proyecto musical en el que están inmersos y disfrutar de a donde el camino les lleve y la gente que puedan conocer.

Para conocer gente y moverse , Zirconita cree, como banda, que “las redes sociales son una ventana que hace que la difusión de nuestra música pueda llegar a puntos donde antes no llegaban“, así como algo que las grandes distribuidoras no permite como es la posibilidad de poder tratar directamente con el fan.

Sobre eso, precisamente, nos cuentan una divertida anécdota. “Una chica vino al Festival de la Luz expresamente a vernos a nosotros a raíz de escuchar Inmortal en youtube y luego el resto de los temas del EP en nuestras RRSS; la pena es que la chica llegó tarde al concierto, pero le dijimos que tenemos pendiente invitarla la próxima vez que toquemos por Galicia”.

Zirconita tampoco son de los que piensan que estemos pasando por un mal momento creativo en España. Para ellos es todo lo contrario, ya que opinan que nuestro país “está viviendo musicalmente un momento creativo impresionante en el que hay muchísimas bandas nuevas con una calidad y originalidad tremendas, en muchos géneros musicales. Además es muy fácil llegar a descubrirlas y escucharlas, en gran medida por las Redes Sociales y esa red de “inteligencia colectiva” que suponen”.

También afirman ver cómo ha cambiado el circuito de conciertos y la escena desde los últimos 20-25 años. La posibilidad de tocar en salas ha aumentado al aumentar el número de pequeñas salas que ofrecen bolos, sobre todo a bandas emergentes o nuevos valores, pero la competencia es más dura y no sólo se ha de competir con otras bandas sino con otras formas de ocio, con lo que “cuesta más destacar y sacar la cabeza entre toda esa oferta“, en su opinión.

Pese a que pueda haber una burbuja de festivales, Zirconita cree que con una forma de consumir y descubrir música de manera masiva y la posibilidad de estar en el cartel de un festival te abre la puerta a otros con lo que aumenta la difusión de tu música, pero aunque a todos nos guste de vez en cuando festivalear, también reconocen que hay determinados grupos que rinden mejor en otros circuitos o con sus propias producciones y que los festivales son más impersonales. “Como público, aunque los festivales nos gustan, echamos de menos esas giras con producciones propias de determinados grupos que, al estar en festivales, pierden un poco esos conciertos más “personales”, afirman.

Les preguntamos qué bandas de su escena o debemos tener en cuenta y apuestan por la factoría Cabezalí y al trabajo estupendo que está haciendo, Manuel. “Miss Gi sacó un discazo el año pasado que es maravilloso, y acabamos de descubrir El Increible Paso, también compañeros de productor, y son una pasada“.

Te dejamos ahora con algunas de sus recomendaciones musicales. Estos son los discos que nos recomiendan a nivel de banda y a nivel personal

Como banda:

– Humbug de Arctic Monkeys

– Songs for the deaf de QOTSA

– H de Havalina

Personalmente

– Angel Dust de Faith No More

– Dirt de Alice in Chains

– Blood Sugar Sex Magik de RHCP

Escucha aquí la playlist de Zirconita.

Rufus T. Firefly – Pompeya

QOTSA – I Sat by the Ocean

Havalina – Desierto

Foo Fighters – The Pretender

Arctic Monkeys – Crying Lightning

Alice In Chains – would?

Screaming Trees – Witness

The Cure – Cut

Soundgarden – Fell on black days

Interpol – Not Even Jail