Nuevos Valores: Rednails

Rednails es una banda de Sevilla que acaba de presentar su primer EP titulado Opportunity Calls. La banda se forma en 2014 por Pepe Berro (vocalista y guitarrista), Quique Macía (bajista), Dani Hidalgo (guitarrista) y Jaime Gutiérrez (batería). Rednails es un proyecto que nace como cientos de otras bandas, tal y como ellos mismos reconocen, amigos que se juntan con un afición común: “Todos somos de la misma zona de Sevilla, en otras bandas teníamos amigos en común, coincidíamos incluso en clase y salíamos juntos. Llevábamos tiempo tocando en diferentes bandas de Sevilla. cuando esos proyectos acabaron, coincidimos en la escena y decidimos formar una banda(…)”

El grupo se mantiene durante sus primeros años ejerciendo una tarea de composición y de búsqueda de un sonido en el que profundizan en sus raíces rockeras, cantando en inglés y con influencias de bandas como Nirvana, QOTSA, Arctic Monkeys, Slaves o Foo Fighters por citar algunos. Paso a paso consiguen sus primeros bolos en salas locales, lo que les sirve para darse a conocer y conseguir llamar la atención lo suficiente como para poder grabar su primera maqueta.

Es esta maqueta la que les abre las puertas de la grabación de su primer EP, Oportunity Call donde dan cabida a cuatro temas que reflejan el sonido propio de la banda, aportando nuevas tendencias sonoras pero también un reflejo de sus influencias y de su trayectoria hasta llegar a donde han llegado. El EP, grabado en Sevilla ha sabido buscar sonidos internacionales, viajando por todo el mundo y, al final, mezclarse de forma definitiva en los Estudios Sputnik.

Opportunity Call se abre con el tema homónimo, un tema de rock moderno y directo, que sabe conjugar perfectamente estribillo vacilón con melodía infecciosa y ritmo acelerado, una conjunción perfecta como apertura. Staring at the Phone, su segundo tema, es un medio tiempo que se mueve entre ciertas cadencias de bajo funkies y new wave, a veces recordando a Foals, pero con su toque personal y que va ganando con cada nueva escucha. El single elegido como presentación de la banda y del disco, Ghosts & Dragons, es un tema de puro alt-rock contemporáneo, que sabe recoger diversas cadencias y diversas propuestas dentro de la misma canción que confluyen en el estribillo, un estribillo de esos que te apetecen cantar a voz en grito si los ves en directo. Exodus, el tema final, es el tema más reposado, sin ser un tema lento. El grupo aúna aquí el aspecto más emo de sus influencias y de su sonido, y factura un estupendo cierre de EP que nos deja con ganas de más, algo que siempre es satisfactorio.

Como hemos visto la banda se mueve, a nivel de influencias en las bandas de los 90 y 2000, algo que se refleja en ciertos aspectos de su sonido, pero eso no les restriñe a un estilo determinado: “Nuestras influencias son principalmente de bandas de los 90 y 2000 como Queens of the Stone Age, blink-182, Arctic Monkeys, Billy Talent, Cada uno de nosotros escucha bandas que van desde las raíces del Rock, blues más añejo y clásico pasando por el pop o la música electrónica”.

Una parte importante de este EP ha sido la grabación en los Estudios Sputnik y el proceso compositivo que les ha permitido configurar cuatro estupendos temas de presentación. Su modus operandi como banda parte de “(…)una idea que uno de nosotros trae al local y entre todos hacemos la estructura y le damos los arreglos. El proceso de grabación ha sido fantástico. Gran parte la culpa la han tenido los estudios de grabación Sputnik, donde ha brillado la calidad profesional así como la personal”.

Rednails, como el propio EP nos muestra, quiere aportar un nuevo concepto más enérgico, a la escena musical del país, su propuesta de rock independiente ahonda en la búsqueda de energía y sonido más contundente, ya que consideran que “la música que se estila en las salas últimamente es carente de energía y poco contundente, creo que en ese nicho es donde nos gustaría posicionarnos”. Es por eso que buscan un sonido directo y conciso, que refleje “nuestras inquietudes a nivel personal en nuestra vida en este momento. Energía, contundencia. Sin aditivos”. Rednails vive la música como “una herramienta de expresión, de comunicación, para compartir con gente nuestras inquietudes”.

En esta tesitura se encuentra la banda y, para darse a conocer, consideran que las redes sociales y las nuevas tecnologías son una ayuda para difundir su mensaje. Preguntados al respecto la banda opina que “el panorama musical está democratizado, de manera que quien tenga algo que quiera transmitir, puede hacerlo y conseguir el feedback directamente del público gracias a las redes. Nos parece una época muy interesante en la que vivir, en la que no hay barreras público/emisor.” Algo que entronca con el aumento de salas y de festivales por todo el territorio español, lo que para Rednails no puede ser otra cosa que positivo y hay una labor de educación musical al público ya que “esto está haciendo que la cultura de música en directo se esté cuidando mucho más entre el público”. Esto hace que el circuito local puede dar salida a bandas como la suya o a otros compañeros de escena como los tres que nos recomiendan: Palo Alto, Bleem o Nuk

Preguntados sobre cuáles son los discos favoritos de la banda, su respuesta son tres auténticos clásicos de la música de los 90-2000: Nirvana – Nevermind, Soundgarden – Superunknown y Red Hot Chili – Peppers Californication

Esta es la playlist que nos han dejado.