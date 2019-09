Nuevos Valores: Autosleeper

Barcelona es, como todo el mundo sabe, una de las ciudades referencia en España en lo que a nuevas bandas se refiere. No importa el estilo ni la procedencia, Barcelona se configura como punto de encuentro de talento emergente y Autosleeper no es una excepción.

Este power trío formado por Gareth, Hector y Niek ha publicado dos fantásticos singles de una calidad indiscutible dentro de lo que podría catalogarse como shoegaze con raices pop más que noise y que beben a partes iguales de Ride, The Cure o Dinosaur Jr. La banda se configura cuando Gareth, que ya había tocado en Bristol o Gales en otros proyectos como These Colours o Deaf Caves, se muda a Barcelona y conoce a Héctor a través de la web Solomúsicos. Buscando un bajista que de empaque a su sonido encuentran a Niek y deciden que el formato de power trio es el ideal para su proyecto. Héctor, también procede de fuera de Barcelona y es aquí, tras abandonar otros proyectos donde encuentra la motivación necesaria para darle forma a este nuevo proyecto. Lo mismo ocurre con el holandés Niek, que se reune con Héctor y Gareth tras varios proyectos musicales fallidos.

Las influencias colectivas del trío se mueven, según afirma Gareth en unas coordenadas que aseguran, por lo menos, un mínimo de calidad. Así encontramos a bandas como Swervedriver, Ride, R.E.M., Slowdive y Radiohead, propuestas todas ellas especialistas en aunar melodía, elementos de dreampop y ruido. Pese a ser tres: ” queremos sonar como si hubiera más gente en el escenario, y quizá esto nos separa de otras bandas.” Esto los lleva a alejarse del componente lo-fi, que a veces parece inundar el estilo.

Con esto en mente, la banda ha grabado dos singles titulados Nothing y Blue Blood, que son perfecta muestra del sonido del trío. Gareth es quien aporta la mayoría de ideas con las que la banda juega, compone y retuerce hasta darles la forma necesaria: ” Las ideas pueden convertirse en canción al cabo de una semana, o quedarse en el tintero durantes semanas hasta que la acabamos. A veces, improvisando aparecen nuevas secciones, otras veces aparecen al intencionadamente intentar modificar las dinámicas de la canción.” La improvisación, como vemos, forma también parte de su proceso compositivo, así como el saber jugar con dinamicas en las que se dejan espacios y se juega con la presencia o no de instrumentos.

Las dos canciones fueron grabadas en directo, lo que les da una sensación de inmediatez y de urgencia muy necesaria para la textura y la energía de los temas. Una música que ellos autodefinen como “rock alternativo, influenciada por el indie de los 90 y el post-punk y shoegaze de los 80.” Por otro lado, buscan situarse fuera de cualquier escena y buscan realizar la música que “nos gusta escuchar, fuera de las tendencias actuales.” Algo que es de agradecer entre tantas bandas noveles que buscan un sonido clónico o demasiado deudor. ” Queremos hacer música que sea potente, compleja sin que deje de ser atractiva, y memorable ” afirma Gareth. Una parte importante de ese aspecto son las letras. Letras personales que reflejan situaciones y sentimientos propios pero que son lo suficientemente crípticas para que cualquiera se identifique y conecte con ellas.

Autosleeper, como banda actual es consciente de lo que aportan las redes sociales y las nuevas tecnologías y plataformas para hacer que tu música llegue a más gente. El problema, sin embargo es que hay “tantas distracciones tirando de la gente y demandando su atención, que puede ser difícil atravesar el ruido.” Por otro lado, el feedbac con los fans sobre nuevos lanzamientos o tras los conciertos es algo que antes no se tenía, aunque se corre el riesgo de perder el misterio de la banda.

Por otro lado, pese a que la banda lleva poco en activo y dentro del circuito de salas, sí que se han encontrado con el problema de la legislación en cuanto a los niveles de ruido permitidos, lo que dificulta que las bandas puedan darlo todo, sobre todo en un estilo que hace de los decibelios una parte capital de su propuesta. De todos modos, afirman que en Barcelona y alrededores hay muy buenas salas y bandas. Lo mismo que opinan en relación a los festivales.

Preguntados por qué bandas de su ciudad no debemos dejar pasar nos citan a Rombo, que acaba de publicar su primer EP. Pero no se olvidan de bandas de otras ciudades como Madrid, Valencia o Andalucía y bandas como Uniforms, Berlina, La Plata, Ghost Transmission, Apartamentos Acapulco o Arista Fiera

También les preguntamos sobre cuáles son sus tres discos favoritos y cada miembro de Autosleeper nos dio su top 3. Hector: Mellon Collie and the infinite sadness – Smashing Pumpkins, Night Thoughts – Suede, Ten – Pearl jam. Gareth: OK Computer – Radiohead, Yankee Hotel Foxtrot – Wilco, Turn On The Bright Lights – Interpol y Niek: Death Cab For Cutie – Transatlanticism, Slowdive – Souvlaki, Diiv – Oshii

Pero en Autosleeper también hay tiempo para la reflexión sobre qué es y qué debe ser la música. Distinguiendo entre su rol de oyentes y compositores, para ellos la música es como ese buen amigo que siempre está ahí pese al paso del tiempo y que no deja de sorprenderte o un vehículo evocador de recuerdos y de momentos. También creen en el poder empático de la música, el modo de encontrar a alguien que ha pasado por momentos y situaciones parecidas a las tuyas y que pasa a formar parte de tu vida. Pero como compositores la música es una ayuda para superar miedos y enfrentarse a los sentimientos tóxicos que todos tenemos para desahogarnos. Una válvula de escape que ” hay que usar con cuidado porque a veces puede retroalimentar los mismos sentimientos con los que intentas lidiar.” Pero también un ejercicio de ” ejercicio de perseverancia, paciencia y comunicación de equipo,” que es lo que hace que al final se llegue a buen puerto.

La playlist personal de Autosleeper.