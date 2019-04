Descubriendo a… Tú No Existes y su Tercera República

Resulta cuando menos curioso descubrir dentro de nuestras fronteras propuestas como la de Tú No Existes, formación encargada de fusionar el pop, la electrónica y los ritmos tribales en melodías que uno sólo puede categorizar como artpop y situarlo en la misma linde que encabezan los Talking Heads. Es innegable que hay algo de esa locura de David Byrne y los suyos a lo largo de esta Tercera República. Uno encuentra desde el principio cortes como El Viaje de Kal-El y Starbucks en Venus ramalazos de glam rock gracias a juegos de guitarras que vienen y van, percusiones altamente ornamentadas que juegan con la panorámicas (¿herencia del Age of Adz de Sufjan Stevens quizá?) y una línea vocal protagonista que encuentra un delicioso equilibrio entre la accesibilidad pop y la locura al jugar con efectos e iteraciones.

Seamos sinceros, Tercera República puede amedrentar en primera instancia. Es fácil verse sobrepasado por esas canciones que tardan en aterrizar en un producto concreto y se permiten realizar desarrollos y progresiones electrónicas que engatusan pero también marean. Cierto es que encontramos momentos como Nueva Astronomía (con efluvios a los Dorian de Ciudad Subterránea)y la rockera Tierra Interior que se encargan de traernos pildorazos directos en este viaje, pero no es suficiente para un público que lo quiere todo ahora. Para ellos llega el disco de acompañamiento: Tercera República RMX.

Tú No Existes me han permitido cambiar la percepción sobre los álbumes de remixes. Hasta ahora lo consideraba una estrategia de marketing, una forma con la cual alargar la vida de un trabajo. Sin embargo, la función de este trabajo de acompañamiento es acercar el sonido del grupo a coordenadas más comprensibles para la mayoría. Bien es cierto que ese intento firmado por EKLewis de acercar En las Faldas del Etna a un público mainstream queda muy en el 2012 debido a ese giro dubstep en el estribillo y la versión de Linn Youki de Somorrostro no aporta demasiado al quedarse anclada en el estilo club clásico, pero encontramos grandes y apasionadas transformaciones en esta cara B del álbum.

Al final, por mucho que se intente hacer una versión “asequible” de un álbum como Tercera República, los orígenes prevalecen. Si en su forma original encontrábamos esas reminiscencias a Talking Heads, aquí encontramos desvaríos IDM que te abofetean en el pecho con sensualidad y brusquedad a partes iguales, como esa Escala Marco Pantani de Gato Negro. Por otro lado, nos topamos con deliciosos virajes al synthpop lento y sensual en Starbucks en Venus (Vanesa París) o Tierra Interior (Malone). Pero si uno se tiene que quedar con un momento, ese es indiscutiblemente la revisión de Darío Z de Nueva Astronomía. Darío Z se encarga de aportar un vocal rapeado el cual añade ritmo a una base que toma el rumbo de los más recientes Everything Everything gracias a líneas de piano contundentes y explosiones controladas encargadas de conquistar a cualquier oyente independientemente de su background musical.

Tú No Existes es un grupo complicado y a Tercera República hay que darle alguna que otra oportunidad para desentramar todo su significado, pero sin duda estos remixes ayudarán a más de uno a empezar a abrazar la fórmula del conjunto.